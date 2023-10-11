المنشأة تعتمد على تقنيات رقمية وذكية لتعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع لعملاء جيلي في الشرق الأوسط

المركز يتصل بشبكة مواصلات قوية مع ميناء جبل علي من موقعه في دبي لضمان سرعة توصيل قطع الغيار الخاصة بمختلف المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات والطرازات الكهربائية من جيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت جيلي، بالتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، عن افتتاح مركز جديد في دبي لتوزيع قطع الغيار، ليسهم في زيادة تعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. وتشكل الكفاءة والمرونة والتحليلات الذكية ركائز المنشأة الحديثة، ما يضمن عمليات توصيل سلسة إلى إمارات مختلفة وشركاء البيع في 35 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

ويستفيد المركز الجديد من تقنيات رقمية وذكية لتحسين عمليات سلسلة التوريد وسرعة الاستجابة للطلبات، مما يعزز شبكة الخدمات اللوجستية بصورة ملحوظة. وخضعت جميع عمليات المستودع، بدءاً من التخزين وانتهاءً بالتوصيل، إلى فحص وتحليل دقيق لضمان تحقيق أعلى كفاءة ممكنة، وبما يتماشى مع المعايير الحالية لقطاع الخدمات اللوجستية الرقمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور أندرياس سكاف، الرئيس التنفيذي لقسم المشاريع الجديدة في مجموعة البطحاء للسيارات: "يتصل مركز توصيل قطع الغيار الجديد من جيلي بشبكة مواصلات قوية مع ميناء جبل علي من موقعه في دبي، مما يضمن قدرته على توفير قطع الغيار لمختلف طرازات مركبات جيلي المتوفرة لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعني تقديم دعم أسرع وأفضل وأكثر شمولاً لاحتياجات مالكي مركبات جيلي. ونضمن حصول عملائنا على مختلف قطع الغيار التي يحتاجونها للاستمتاع بتجربة سلسة ومميزة مع سيارتهم من جيلي، بدءاً من سيارة السيدان الأنيقة إمجراند، ووصولاً إلى الطرازات الرياضية متعددة الاستعمالات كولراي، وجيومتري سي الكهربائية، ومونجارو الفاخرة والشهيرة وذلك من منطلق حرصنا على تقديم خدمة استثنائية لعملائنا ".

وبهذا الصدد، قال أليكس غو، نائب الرئيس – جيلي الشرق الأوسط : "يتركز هدفنا في جيلي على التعاون مع شركاء البيع في الشرق الأوسط لضمان تجربة استثنائية لمالكي سيارات جيلي. ويعتمد المركز الجديد لتوزيع قطع الغيار على تقنيات رقمية وذكية لتحسين عمليات التوريد وسرعة الاستجابة للطلبات والعمليات التشغيلية بشكل عام، ما يمكّننا من تقديم خدمات أكثر سلاسةً واحترافيةً وكفاءة. وسنواصل العمل مع المركز الميكانيكي للخليج العربي وغيرهم من شركائنا في المنطقة لتوسيع آفاق جيلي وتعزيز شبكة خدماتها اللوجستية في الشرق الأوسط".

ويشكل إنشاء مركز توزيع قطع الغيار الجديد دليلاً على جهود جيلي المتسارعة لتعزيز شبكة مبيعاتها وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفير جودة مميزة وكفاءة عالية في خدماتها للعملاء في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعد عقد اتفاقية مع شركة المركز الميكانيكي للخليج العربي في الربع الأول من عام 2023، لمنحها حقوق التوزيع الرسمية لسيارات الركاب من جيلي في دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجية مستمرة لتعزيز شبكة شركاء البيع في الشرق الأوسط.

وتُعد شركة المركز الميكانيكي للخليج العربي إحدى أبرز وكالات السيارات في دولة الإمارات، واكتسبت على مدار أكثر من نصف قرن سمعةً مرموقة بفضل مبيعاتها القوية وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها، كما تلتزم بإرساء مكانة جيلي بصفتها إحدى أشهر علامات السيارات في الإمارات.

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لمحة عن المركز الميكانيكي للخليج العربي

أبصر المركز الميكانيكي للخليج العربي النور عام 1976، ويُقدّم أرقى السيّارات الفارهة والخدمات المميّزة إلى عملائه في الإمارات منذ نحو أكثر 50 عامًا. يتيح المركز اليوم لعملائه طيفًا متكاملًا من خدمات العملاء الاستثنائية تحت إدارة أمهر الخبراء المحترفين في القطاع، إلى جانب أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع. أضاف المركز "جيلي" إلى محفظة علاماته التجارية في شهر أبريل 2023، ووضع خطة لتوسيع شبكة مبيعاتها وخدماتها بسرعة في أنحاء الإمارات وترسيخ مكانتها بين أهمّ الأسماء في سوق السيّارات. تأتي إضافة "جيلي" إلى محفظة العلامات التي تنضوي تحت راية المركز الميكانيكي للخليج العربي لتشهد على التزامه بتزويد العملاء بأحدث السيّارات وأكثرها ابتكارًا.

لمحة عن مجموعة "جيلي" للسيّارات

تتّخذ مجموعة "جيلي" الرائدة في مجال تصنيع السيّارات من مدينة هانغتشو في الصين مقرًا لها حيث أبصرت النور عام 1986. تنضوي "جيلي" تحت راية مجموعة "تشجيانغ جيلي" القابضة التي تملك العديد من علامات السيّارات العالمية، وتُدير سلسلة الإمداد في مجال صناعة السيّارات من البحوث والتطوير والتصميم إلى الإنتاج والمبيعات وخدمات الصيانة. تُدير "جيلي" القابضة اليوم عددًا من العلامات التجارية مثل "جيلي أوتو" و"لينك أند كو" و"زيكر" و"بروتون" و"فولفو" و"بولستار" و"لوتس" وشركة لندن للسيّارات الكهربائية و"فاريزون أوتو" و"تشاو تشاو موبيليتي". باعت المجموعة القابضة أكثر من 2,3 مليون سيّارة عام 2022 وأدرجت على قائمة "فورتشن جلوبال 500" في السنوات العشر الماضية على التوالي.