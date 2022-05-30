دبي، الإمارات العربية المتحدة،: افتتحت جيلياد ساينسز، الشركة الرائدة عالميًا والمتخصصة بالمستحضرات الصيدلانية الحيوية، مكاتب جديدة لها في دبي بهدف تعزيز حضورها الإقليمي في الشرق الأوسط في خطوة تعكس توسع محفظتها لتشمل مجالات علاجية جديدة مثل كوفيد-19 والأورام. ويأتي هذا الحدث بعد افتتاح مكاتب لجيلياد في الرياض مؤخرًا.

وحضر حفل افتتاح المكاتب الجديدة التي تم نقلها من موقعها السابق في مدينة دبي الطبية إلى منطقة ون سنترال الحرة التي تديرها سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عدد من الشخصيات البارزة في القطاع وهم أصحاب السعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والسيد هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مكاتب جيلياد صُممت بطريقة ترسخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال وتعكس التنوع الثقافي لدولة الإمارات ومنطقة الخليج المحيطة بها.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور جاكوبو أندريوس، نائب الرئيس الأول لقسم حلول المرضى في العالم في جيلياد ساينسز: "يستفد قطاع الأدوية في الإمارات من الارتفاع المستمر في عدد السكان وزيادة المداخيل ومن خطة التأمين الصحي الإلزامي التي أُطلقت مؤخراً، كما يشهد بالمقابل قطاع الرعاية الصحية تحسنًا مستمرًا واستثمارات استراتيجية من قبل القيادة الرشيدة بهدف توفير خدمات طبية عالية الجودة. من جهتنا، نحن حريصون على ترسيخ وجودنا بالإمارات والمنطقة وسنواصل ضخ استثماراتنا في البنية التحتية وفي تنمية المواهب والمهارات للإفادة من هذه الاتجاهات الإيجابية والوفاء بالتزاماتنا في مجال العلوم".

بدوره، قال فريدريكو سيلفا المدير العام لشركة جيلياد ساينسز الشرق الأوسط: "تلتزم جيلياد بالحفاظ على مكانتها كأفضل مكان للعمل ولذلك تستثمر في تطوير مكاتب حديثة تساهم في استقطاب المواهب والاحتفاظ بها بهدف ترسيخ قيمها الأساسية المتمثلة بتطوير وتقديم علاجات مبتكرة لأمراض السرطان والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشرية. وضمن إطار رؤيتنا الرامية إلى توفير عالم أكثر صحة للجميع، نسعى إلى تقديم الأدوية المبتكرة التي تؤمن الوقاية والعلاج من الأمراض التي تهدد الحياة، ونخصص جزءًا من استثماراتنا لتحسين تجربة موظفينا وتمكينهم من تقديم خدمة أفضل للمرضى".

يشار إلى أن جيلياد ساينسز الشرق الأوسط تأسست في العام 2014 وتدعم 12 سوقًا فيها. وقد تمكنت الشركة من خلال فريق عملها والعاملين لدى شركائها ويُقدر عددهم بنحو 100 موظف، من معالجة أكثر من 85 ألف مريض منذ دخولها، وتواصل دعمها لتطوير التعليم الطبي وإرساء قاعدة بيانات علمية في المنطقة ودعم تحسين الوصول إلى أدويتها المبتكرة.

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لمحة عن جيلياد ساينسز

جيلياد ساينسز هي شركة متخصصة بالمستحضرات الصيدلانية الحيوية تمكنت من خلال سعيها المستمر خلال أكثر من ثلاثة عقود إلى تحقيق إنجازات عدة بهدف الوصول إلى عالم أكثر صحة للجميع. وتلتزم الشركة بتطوير الأدوية المبتكرة للوقاية من الأمراض التي تهدد حياة الانسان وعلاجها، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي والسرطان.

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فيرونيكا خشان

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