دمشق، سوريا : أعلنت جي.سي.بي عن تعيين غسان عبود للسيارات وكيلًا معتمدًا لها في سوريا، في خطوة تمثل محطة مهمة لدعم جهود إعادة إعمار سوريا وتعزيز مسيرة التنمية، إلى جانب ترسيخ حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى غسان عبود للسيارات إدارة عمليات المبيعات وخدمات ما بعد البيع لعلامة جي.سي.بي في سوريا من خلال شركتها التابعة شركة جراند للشاحنات والمعدات الإنشائية (جامكو)، المتخصصة في المركبات التجارية، وآليات ومعدات الإنشاءات، والحلول الصناعية.

وستعمل غسان عبود للسيارات، في إطار هذه الشراكة، على إطلاق عمليات مبيعات وخدمات ما بعد البيع لعلامة جي.سي.بي في سوريا، من خلال أول منشآتها التي ستقام في المنطقة الحرة في عدرا، إحدى أبرز المراكز الصناعية واللوجستية في البلاد. وستسهم هذه المنشأة في تلبية الطلب المتنامي على معدات الإنشاءات والمعدات الصناعية، بالتزامن مع تسارع وتيرة مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف أنحاء سوريا.

وتمثل منشأة عدرا المرحلة الأولى ضمن استراتيجية توسع أشمل، تستهدف توسيع نطاق انتشار جي.سي.بي وتعزيز قدراتها في دعم العملاء في شمال سوريا، بما يضمن وصولًا موثوقًا إلى المعدات، وقطع الغيار الأصلية، والخدمات الفنية في مختلف أنحاء البلاد.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة خلال مراسم رسمية أُقيمت في المقر العالمي لشركة جي.سي.بي بمدينة روسستر في مقاطعة ستافوردشاير بالمملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال ماهر عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة غسان عبود القابضة: "يسرنا أن نتعاون مع جي.سي.بي ونقدم واحدة من أكثر العلامات التجارية العالمية تقديراً في مجال معدات الإنشاءات والمعدات الصناعية إلى السوق السورية. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم جهود إعادة إعمار سوريا وتعافيها الاقتصادي، من خلال توفير حلول عالمية موثوقة تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية. ونتطلع، بالتعاون مع جي.سي.بي، إلى تقديم منتجات وخدمات استثنائية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائنا في مختلف أنحاء سوريا."

من جانبه، قال تيم بيرنهوب، المدير التنفيذي للمبيعات في جي.سي.بي: "يسعدنا الترحيب بانضمام غسان عبود للسيارات إلى شبكة وكلائنا المعتمدين في سوريا. ونرى فرصًا كبيرة للنمو في السوق السورية، في ظل تسارع وتيرة مشاريع إعادة الإعمار والتنمية."

وستوفر الوكالة، التي ستديرها شركة جراند للشاحنات والمعدات الإنشائية (جامكو)، كامل مجموعة منتجات جي.سي.بي، بما يدعم قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والصناعة في سوريا عبر حلول معدات موثوقة مصممة لتلبية احتياجات التنمية المتسارعة في البلاد، وتشمل اللودرات الخلفية، واللودرات الانزلاقية دولاب وجنزير، والحفارات، واللودرات بعجلات، والرافعات التلسكوبية، والمولدات الكهربائية، وآليات رص وتمهيد التربة.

وسيضم مرفق جي.سي.بي الجديد في المنطقة الحرة بعدرا معرضًا دائمًا، ومركزًا للمبيعات والإدارة، يتم فيه عرض مجموعة من معدات الإنشاءات والمعدات الصناعية لـ جي.بي.سي، ويوفر للعملاء خدمات المبيعات والدعم التجاري بشكل مباشر. إلى جانب ذلك، سيتم إنشاء منشأة مستقلة في عدرا تضم مرافق متكاملة لخدمات ما بعد البيع، ومستودعًا لقطع الغيار الأصلية، وورشة صيانة مجهزة بالكامل، إضافة إلى وحدات خدمة ميدانية متنقلة، بما يضمن توفير خدمات الصيانة والدعم الفني بأعلى مستويات الكفاءة والموثوقية.

وتأتي هذه المنشآت ضمن استراتيجية غسان عبود للسيارات الرامية إلى بناء شبكة دعم متكاملة على مستوى سوريا، بما يعزز استمرارية التشغيل، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويوفر قيمة مستدامة للعملاء في مختلف أنحاء البلاد.

وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية غسان عبود للسيارات تحت شعار "نعيد إعمار سوريا معًا"، من خلال توظيف الخبرات العالمية، والتقنيات المتقدمة، والقدرات المحلية للمساهمة في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا.

نبذة عن شركة جراند للشاحنات والمعدات الإنشائية (جامكو)

تُعد شركة جراند للشاحنات والمعدات الإنشائية (جامكو)، التابعة لغسان عبود للسيارات، إحدى الشركات المتخصصة في المركبات التجارية، وآليات ومعدات الإنشاءات، والحلول الزراعية والصناعية. وتضطلع الشركة بدور فاعل في دعم جهود إعادة إعمار سوريا من خلال توفير حلول متكاملة ترتكز على منتجات عالمية المستوى، وتقنيات متقدمة، وبرامج تدريب متخصصة، ومرافق خدمية حديثة، إلى جانب منظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع، وحلول الخدمة الميدانية المتنقلة، وشبكة وطنية لتوزيع قطع الغيار تغطي مختلف أنحاء البلاد.

وانطلاقاً من رؤيتها "نعيد إعمار سوريا معاً"، تواصل جامكو الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعليم والتدريب التقني، وتوسيع البنية التحتية الداعمة للعملاء، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسيرة التقدم والنمو في سوريا على المدى الطويل.

نبذة عن غسان عبود للسيارات، سوريا

تأسست غسان عبود للسيارات - سوريا لتكون خطوة جديدة في مسيرة المجموعة داخل قطاع السيارات السوري. وتركّز الشركة على توفير حلول نقل موثوقة وحديثة وبأسعار مناسبة تخدم مختلف شرائح المجتمع السوري، مع الالتزام بدعم إعادة تطوير البنية التحتية الوطنية. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والرؤية المحلية، تسعى غسان عبود للسيارات إلى الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

وسام اشتي، رئيس قسم العلاقات العامة لدى غسان عبود القابضة

البريد الإلكتروني: wissam.ishtay@gaholding.com

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