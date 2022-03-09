ضمن خطته التوسعية لخدمة أكبر عدد من مالكي المركبات الفارهة في الإمارات

تم تطوير المركز الجديد والمصمم بأحدث التقنيات التكنولوجية والابتكارات المستدامة على مساحة تزيد عن 4,500 متر مربع لإحياء قطاع خدمة وصيانة السيارات والخدمات التشغيلية بقيمة لا تضاهى وضمان موثوق.

يستقبل "جيرمان اكسبرتس"، المركز الجديد والوحيد في الإمارات الحاصل على شهادة "TÜV" المرموقة في خدمة وصيانة السيارات مع قدرة استيعابية تزيد عن 90 سيارة في اليوم الواحد ومع فترات انتظار أقل.

صالة استقبال فاخرة وجناح مميز لعرض سيارات السباق والسيارات الفارهة ذات الإصدار المحدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح "جيرمان اكسبرتس"، الرائد في توفير حلول خدمة وصيانة السيارات الأوروبية والذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له اليوم، مركزًا جديدًا في إمارة دبي، وذلك ضمن خطته التوسعية داخل الدولة بهدف تلبية الطلب المتزايد من العملاء من أصحاب السيارات الفارهة. وتبلغ مساحة المركز الجديد في منطقة القوز- دبي ما يزيد عن 4,500 متر مربع مجهز بأحدث التقنيات والابتكارات والحلول المستدامة، حيث يحتوي على 40 مقبسًا و5 منصات لفحص السيارات كافية لاستيعاب وصيانة أكثر عن 90 سيارة في اليوم الواحد. مما يجعله مركز خدمات استثنائي لتصليح جميع أنواع المركبات الأوروبية الفارهة في الإمارات

كما ويتضمن المركز الجديد، المصمم بإتقان والذي يعكس عنوان الفخامة والتميز من خلال الألوان والعناصر الجمالية المستخدمة في الديكور والمنتقاة بعناية، مساحة داخلية واسعة مجهزة بنظام آلي لغسل وتنظيف السيارات، وصالة استقبال فاخرة وجناح لعرض سيارات السباق والمركبات الفارهة ذات الإصدار المحدود شهريًا.

ويقدم "جيرمان اكسبرتس" لعملائه في كلٍ من دبي وأبوظبي أفضل التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بصيانة الهيكل الخارجي وطلاء السيارات، وهندسة البرمجيات والبرامج، وصيانة المحرك وعلبة التروس لجميع السيارات الأوروبية الفارهة مثل بورش، ولامبورجيني، ومازاراتي، وفيراري، وبنتلي، ومايباخ، ورولز رويس، واستون مارتن، وماكلارين، والعديد من العلامات التجارية الأخرى مثل: بي إم دبليو، وأودي، ولاند روفر، ومرسيدس بنز، وفولكس فاجن.

ويضمن مركز جيرمان اكسبرتس أسعار صيانة مدروسة جيدًا يتناسب مع احتياجات وإمكانيات جميع العملاء. بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المتميزة مثل عقود الضمان التي قد تمتد لغاية (5) سنوات، وعقود صيانة سنوية، ضمان استبدال قطع الغيار الأصلية أو التجارية والتي تغطي ما قد يصل إلى عامين 2 بالإضافة الى الجودة العالية في الاصلاح حسب أعلى المعايير.

وفي تصريحٍ له بمناسبة التوسع وافتتاح الفرع الجديد في دبي، قال السيد إبراهيم عزالدين، المؤسس والمدير التنفيذي لـ"جيرمان اكسبرتس": "نظرًا للسمعة الطيبة وبعد النجاح الذي حققناه منذ تأسيسنا في عام 2015، وبسبب تزايد الطلب من عملائنا في دبي الذين يرون ويشعرون بشغفنا ويريدوننا أقرب إليهم، يسرنا اليوم افتتاح فرعٍ جديدٍ لنا لكي نكون أقرب إليهم ولكي نواصل خدمة شريحة متنامية من العملاء الحاليين والجدد من مالكي السيارات الفارهة في جميع أنحاء البلاد. ونعدهم بتقديم حلول مميزة واستثنائية وقيمة لا مثيل لها".

وأضاف قائلاً: "إن مركزنا الجديد يتفوق بخدماته من حيث التقنيات التكنولوجية والعمليات المستدامة بيئياً والمعايير الدولية، بالإضافة لفريق العمل المؤلف من مهندسين وميكانيكيين معتمدين ومدربين بمهارة وإتقان".

وعلى الرغم من السرعة الفائقة في تلبية احتياجات عملائنا، إلا أنهم يستمتعون بالبقاء لفترات أطول في المركز للحصول على المزيد من الامتيازات والتجارب الاستثنائية. حيث أننا نمنح معاملة كبار الشخصيات لجميع عملائنا بغض النظر عن نوع السيارات التي يقودونها، لأن هدفنا أن نجعل "جيرمان اكسبرتس"، عنوان الثقة والجهة المثالية لجميع أنواع خدمات السيارات".

حيث حاز "جيرمان اكسبرتس" على ثقة أكثر عن 35,000 عميل من أصحاب السيارات، وحاصل على شهادة "TÜV"، الصادرة عن الهيئة الألمانية للرقابة الفنية، كواحدة من أهم الشهادات التي تُمنح لمراكز صيانة السيارات ضمن إطار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لما يقدمه المركز من جودة عالية في خدمة وصيانة السيارات ضمن معايير بلد المنشأ التي لا يتقيد بها الكثيرون في المجال ذاته، وعلى يد فنيين مدربين ومعتمدين من قبل شركات السيارات التي يعملون على صيانتها وتصليحها في المركز، حيث يبلغ عدد الفنيين والمهندسين 115 موظفًا في دبي و 210 موظفًا في أبو ظبي.

ونظرًا للخبرة الواسعة في عالم سوق السيارات، يأخذ "جيرمان اكسبرتس" على عاتقه مهمة تثقيف العملاء حول الخيارات والحلول المتوفرة لتصليح السيارات دون المبالغة في الأسعار أو الهدر المفرط بالتكاليف. كما يهدف من خلال فريق العمل من ذوي الخبرة في المجال لتقديم توجيهات وحلول جديرة بالثقة للزبائن حول أفضل النصائح للحفاظ على مركباتهم وبتكاليف أقل عن السوق. وتأكيدًا على نجاحه، يواصل "جيرمان اكسبرتس" في تحقيق النمو وتوسيع نطاق أعماله في الإمارات، ومن المتوقع أن يستمر بالانتشار في دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر المقبلة.

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للمزيد من المعلومات عن "جيرمان اكسبرتس"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.germanexperts.ae

هاتف : 6666 328 02

البريد الإلكتروني: info@germanexperts.ae

نبذة عن "جيرمان اكسبرتس"

تأسست جيرمان اكسبرتس، الشركة الأولى الرائدة والفريدة من نوعها في مجال خدمة السيارات الأوروبية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في اغسطس 2015 في مصفح، أبوظبي من قبل مؤسسهاومديرها التنفيذي السيد/ إبراهيم عزالدين، ولا تتوّج خدمتنا بالشغف والخبرة فحسب، وإنما ترسي منهجًا متميزًا للخدمة المعهودة في عالم خدمة السيارات.

شغفنا هو الدافع الذي يجعلنا نتطلع قدمًا لنكون أفضل مركز خدمة سيارات في أبوظبي ودبي، حيث نكرس كل لحظة في مسيرتنا لنترك أثرًا ونضع بصمة في عالم خدمة السيارات الأوروبية. وتكمن ثقتنا في مقدرتنا على الاستعانة بأحدث تكنولوجيا صيانة وتصليح السيارات، مما يضمن العناية المناسبة واللائقة لسيارتك.

نقدم خدماتنا لكافة السيارات الألمانية والأوروبية ومنها ميني كوبر، بورش، مرسيدس بنز، بي إم دبليو، فولكس واجن، أودي، فيراري، لامبورجيني، مازاراتي، بنتلي، رولزرويس، مايباخ، أستون مارتن، ماكلارين، جاكوار، لوتس سمارت، الفا روميو، لاندروفر وفيات.