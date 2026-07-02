الرياض، المملكة العربية السعودية - نظّمت جيرسي فاينانس، بالشراكة مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني، جلسة حوارية رفيعة المستوى في لندن تحت عنوان "رأس المال والنمو والمرونة"، جمعت نخبة من ممثلي المكاتب والشركات العائلية السعودية وأصحاب الثروات الضخمة والمستثمرين والمستشارين المتخصصين وقادة الأعمال، لمناقشة مستقبل رؤوس الأموال العائلية في ظل بيئة استثمارية عالمية تشهد تحولات متسارعة وتزداد ترابطاً وتعقيداً.

وأتاح الحدث، الذي أُقيم بدعوات خاصة، منصةً للحوار وتبادل الرؤى حول الأولويات المتغيرة للشركات العائلية السعودية في ظل سعيها إلى مواكبة متطلبات التخطيط لنقل الثروة عبر الأجيال، وتعزيز أطر الحوكمة، وتوسيع حضورها الدولي، وحماية الثروات وإدارتها عبر الحدود. كما ناقش المشاركون آليات تكيّف المكاتب العائلية مع انتقال الثروات بين الأجيال، والتحولات التقنية المتسارعة، وتنامي النشاط الاستثماري على المستوى الدولي.

وأدار الجلسة كل من آن كيليس، المديرة الإقليمية لجيرسي فاينانس في الخليج، وروبرت مور، مدير جيرسي فاينانس في المملكة المتحدة، مع مشاركات من نخبة من المتخصصين في إدارة الثروات، والاستشارات القانونية، وخدمات المكاتب العائلية، وهيكلة الأصول والاستثمارات الدولية.

وبهذه المناسبة، قالت آن كيليس، المديرة الإقليمية لمكتب جيرسي فاينانس في الخليج: "تمر الشركات والمكاتب العائلية السعودية بمرحلة تحول مفصلية. ومع انتقال الثروات بين الأجيال واتساع النطاق الدولي للمحافظ الاستثمارية، أصبحت العائلات تولي اهتماماً متزايداً بالحوكمة والمرونة الحفاظ على الثروات على المدى الطويل. وقد أكدت المناقشات الأهمية المتنامية لإرساء هياكل تدعم أهداف العائلات وتطلعاتها، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لمواكبة متطلبات الأجيال القادمة والاستفادة من الفرص العالمية المتغيرة".

وركزت المناقشات على الدور المحوري للحوكمة في تعزيز التماسك العائلي وضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال، إلى جانب أهمية دمج الصناديق الاستئمانية والمؤسسات والكيانات القابضة ضمن استراتيجيات التخطيط لنقل الثروات عبر الأجيال، فضلاً عن الجوانب العملية المرتبطة بإدارة الأصول عبر أسواق وبيئات تنظيمية متعددة.

كما استعرض المشاركون التوجه المتنامي لدى المكاتب العائلية السعودية نحو تنويع استثماراتها على المستوى الدولي، بما يشمل العقارات العالمية، واستثمارات الأسواق الخاصة، والاستثمارات البديلة. وتناول الحوار الدور الذي يمكن أن تؤديه الهياكل الدولية في حماية الأصول، وتيسير الاستثمارات عبر الحدود، ومساعدة العائلات على إدارة المخاطر التنظيمية والجيوسياسية، بما يتماشى مع أهدافها طويلة الأمد.

كما ناقشت الجلسة العلاقة بين التخطيط الدولي للثروات والمبادئ الإسلامية، بما في ذلك سبل توظيف هياكل مثل الصناديق الاستئمانية ضمن أطر الحوكمة العائلية والتخطيط لنقل الثروة عبر الأجيال.

وأضافت آن كيليس: "مع مواصلة المملكة مسيرتها التحولية الطموحة في إطار رؤية السعودية 2030، تتبنى المكاتب العائلية نهجاً أكثر تطوراً في إدارة استثماراتها وتوظيف رؤوس أموالها دولياً. وتتمتع جيرسي بخبرة راسخة في مجالات هيكلة الثروات والحوكمة والحلول الاستثمارية العابرة للحدود، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق للعائلات الساعية إلى تحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستفادة من الفرص العالمية".

ويأتي هذا الحدث في إطار جهود جيرسي فاينانس المتواصلة لتعزيز التواصل مع المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج عموماً، ودعم الحوار حول الاستثمار الدولي والثروات العائلية والنمو المستدام عبر الحدود.

نبذة عن جيرسي:

جيرسي هي مركز مالي عالمي رائد رسخ مكانته منذ أكثر من 60 عامًا. وتتميز بنهجها الاستباقي الطموح، والذي يراعي أهم معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتلعب دورًا رياديًا في قطاع الخدمات المصرفية، وخدمات الشركات، والتقنية المالية، والصناديق، وإدارة الاستثمار، والثروات الخاصة، والمجالات المتخصصة في التمويل الإسلامي والعمل الخيري. وتقدم الشركات المالية في جيرسي خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن جيرسي فاينانس:

تُعد جيرسي فاينانس الجهة المعنية بتمثيل جزيرة جيرسي والترويج لها كأحد أبرز المراكز المالية الدولية الرائدة. وتضطلع بدور محوري في تعزيز المكانة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في الجزيرة على المستويين المحلي والدولي، من خلال دعم أعلى معايير الحوكمة والتنظيم وتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة التي تلبي احتياجات المستثمرين العالميين.

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منصور الخميس

إيدلمان سميثفيليد

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