الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جيرسي فاينانس، المركز المالي العالمي الرائد، عن تعاونها مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني لاستضافة جلسة حوارية في لندن بعنوان "تأسيس الأعمال في السعودية– رؤى عملية للشركات المالية ".

وأُقيم الحدث في 33 سانت جيمس سكوير، في لندن، حيث جمع العديد من خبراء من المملكة العربية السعودية، من بينهم مسؤولون حكوميون، لمناقشة المتطلبات العملية والدعم المتاح للشركات المالية الساعية إلى تأسيس أعمالها وبدء أنشطتها في المملكة.

وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ فيصل بهانا، مدير جيرسي فاينانس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، الذي ترأس الجلسة الحوارية في لندن: "لهذه الفعاليات أهمية كبيرة في تزويد الشركات المالية بالمعارف الضرورية وربطها بشبكة العلاقات اللازمة لتتمكن من تأسيس أعمالها بنجاح في السوق السعودية المزدهرة".

وأضاف: "توفر مسيرة التحوّل الاقتصادي الطموحة في المملكة العربية السعودية الكثير من الفرص الواعدة، ونحن ملتزمون بمساعدة الشركات على الاستفادة من خبرات جيرسي فاينانس لتأسيس مقر لها في المملكة".

وشارك في الحدث عدد من المتحدثين من السفارة السعودية في لندن ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين لمجموعة من شركات المحاماة والشركات الاستشارية الرائدة. وأكد الأستاذ عبدالله مسعود، الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية في لندن دعم السفارة لجهود تأسيس الشركات المالية ومساعدتها على مزاولة أعمالها في المملكة. كما قدّم ريتشارد جيكوبس، الشريك الإداري، رؤىً وأفكاراً قيّمة حول خطط تطوير القطاع المالي السعودي والبيئة التنظيمية في المملكة.

من جهته، قال كريس إينيس هوبكنز، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني في المملكة المتحدة: "تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الحوار وتبادل المعارف وتزويد المشاركين برؤى قيمة وعملية حول آلية إنشاء الشركات المالية في المملكة العربية السعودية."

وأضاف: "يسرنا أن نتعاون مع جيرسي فاينانس لتسهيل تبادل المعرفة وتزويد الشركات المالية بالموارد التي تحتاجها لتحقيق النجاح في السوق السعودية".

والجدير بالذكر أن جيرسي فاينانس هي مركز مالي عالمي رائد رسّخ مكانته منذ أكثر من 60 عامًا. وتتبع جيرسي فاينانس نهجًا استباقيًا طموحًا، يراعي أهم معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتلعب دورًا رياديًا في قطاع الخدمات المصرفية، وخدمات الشركات، والتقنية المالية، والصناديق، وإدارة الاستثمار، والثروات الخاصة، والمجالات المتخصصة في التمويل الإسلامي والعمل الخيري. وتقدم الشركات المالية في جيرسي خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، تعمل أكثر من 30 شركة مالية تابعة لجيرسي في منطقة الخليج، منها أربع شركات تم تأسيسها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن جيرسي فاينانس:

جيرسي فاينانس هي مركز مالي عالمي رائد رسخ مكانته منذ أكثر من 60 عامًا. وتتميز جيرسي فاينانس بنهجها الاستباقي الطموح، والذي يراعي أهم معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتلعب دورًا رياديًا في قطاع الخدمات المصرفية، وخدمات الشركات، والتقنية المالية، والصناديق، وإدارة الاستثمار، والثروات الخاصة، والمجالات المتخصصة في التمويل الإسلامي والعمل الخيري. وتقدم الشركات المالية في جيرسي خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، تعمل أكثر من 30 شركة مالية تابعة لجيرسي في منطقة الخليج، منها أربع شركات تم تأسيسها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا