لإحداث تغيير جذري في أنظمة إدارة المطاعم

جيديا، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة، تطلق نظاماً متكاملاً لإدارة المطاعم في جيتكس جلوبال 2022

تسعى جيديا للدخول بقوة في قطاع المطاعم والمقاهي المزدهر في الإمارات والذي يضم أكثر من 25,000 مطعم ومقهى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جيديا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق حلها المتكامل والرائد لإدارة المطاعم في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في أنظمة إدارة المطاعم وعمليات الدفع في قطاع المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء الدولة.

وستعمل جيديا على تلبية احتياجات هذا القطاع المزدهر في دولة الإمارات التي تضم أكبر عدد من المطاعم والمقاهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط توقعات بتحقيق هذا القطاع نمواً سنوياً مركباً يصل إلى 6.8%، خلال الفترة من 2022-2027، وذلك وفقاً لمؤسسة البحوث العالمية "موردور إنتليجنس".

ويقدم الجيل الجديد من نظام إدارة المطاعم السحابي، لأصحاب المطاعم والمقاهي أفضل المميزات التقنية لإدارة أعمالهم المتاحة في الأسواق، ويمكنه الاستجابة لظروف السوق الديناميكية، واحتياجات العملاء دائمة التغير والتطور. ويتوافر هذا النظام للاستخدام في المطاعم، والمقاهي، ومنافذ الخدمات السريعة، وعربات الطعام (Food Trucks)، والمطابخ السحابية، ويساعد هذا الحل، المتكامل والميسور التكلفة، لإدارة المطاعم على تنظيم جميع جوانب العمل، بما في ذلك إدارة الطلبات، وقبول المدفوعات، وتحليل سلوك العملاء، ومتابعة اداء الموظفين. ويتوافق هذا النظام المتكامل تماماً مع جميع حلول المدفوعات من جيديا

وقال سيليش مالهوترا، مدير عام «جيديا» في دول مجلس التعاون: "تضم دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 25,000 مطعم ومقهى، وتعد ثاني أكبر سوق لتوصيل المأكولات والمشروبات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحصة سوقية سنوية تصل إلى 834 مليون دولار*. وتحرص جيديا، في إطار استثماراتها المستمرة في دولة الإمارات، على توفير أفضل تقنيات الدفع وإدارة الأعمال ضمن فئتها لقطاع المطاعم والمقاهي، ومنحه حلاً شاملاً متعدد الإمكانيات؛ يلبي متطلبات المدفوعات والتجارة والأعمال، بدءاً من برامج الولاء ووصولاً إلى تقديم الطلبات عبر الإنترنت. ويأتي هذا النظام الجديد ليحل محل نظام أدارة المطاعم السابق، وأجهزة تسجيل النقود التي عفا عليها الزمن، وأصبحت قديمة نظراً لافتقارها إلى طرق الدفع المتنوعة، وعدم قدرتها على تحليل سلوك العملاء واتجاهاتهم. ونهدف من خلال منتجنا الجديد إلى إحداث تغيير جذري في منظومة إدارة المطاعم والمقاهي، ودعم نمو هذا القطاع الذي يعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد."

من جانبه، قال لورنت داير، رئيس الاستراتيجيات والنمو في جيديا: "تمضي الأسواق قدماً في تطورها، مع إخفاق الأنظمة التقليدية القديمة في مواكبة ذلك التغير، ويسعدنا أن نقدم مجموعة كاملة من تطبيقات الأعمال للارتقاء بالطرق التي يدير بها التجار (بمن فيهم صغار التجار) نموهم وأعمالهم. ونعتقد أنها محفز حقيقي لإطلاق العنان لنجاح أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ".

ومن المتوقع، بعد إطلاق النظام في دولة الإمارات، أن يتم طرحه في أسواق دول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر.

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