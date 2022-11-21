· ستنعقد الدورة الافتراضية على مدار ستة أسابيع وهي جزء من التزام جيديا بتسريع مسيرة التعلم وبناء قطاع تكنولوجيا مالية متكامل في المملكة

· تنطلق مبادرة "GeideaAct" الأولى في فبراير 2023 وتتيح للمشاركات الحصول على شهادة ممارس معتمد في مجال التكنولوجيا المالية (CFP) من قبل معهد لندن للمصارف والتمويل (LIBF)

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جيديا، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق برنامج تدريبي مفتوح وممول بالكامل، بالشراكة مع معهد لندن للمصارف والتمويل، بهدف دعم مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية.

وتبدأ الدورة التدريبية اعتباراً من فبراير 2023، وتستمر لستة أسابيع، وهي متاحة للنساء العاملات في مجالات التكنولوجيا أو التكنولوجيا المالية أو الخدمات المالية. وتعتبر مبادرة "GeideaAct" جزءاً من التزام شركة جيديا بتسريع مسيرة بناء قطاع تكنولوجيا مالية متكامل، وسوف تحصل المشاركات في نهاية البرنامج على شهادة ممارس معتمد في مجال التكنولوجيا المالية.

ويغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما يشمل تأثير التكنولوجيا المالية على نماذج الأعمال في قطاع المصارف والتمويل، واستراتيجيات النمو المختلفة، وتأثير المخاطر واللوائح التنظيمية على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم. كما ستتعرف المشاركات على أحدث التقنيات وتأثيرها على عملية تصميم وتوزيع المنتجات.

في هذا السياق، قال رينيه ليمنز، الرئيس التنفيذي لشركة "جيديا": "تساهم مبادرة ’ GeideAct‘ في توفير مجموعة من الكفاءات المتنوعة والشاملة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تدريب وتطوير الكفاءات النسائية في المملكة. تتمحور هذه المبادرة حول تسريع عملية التعلم، وبصفتنا أكبر شركة تكنولوجيا مالية في السعودية، نهدف من خلالها لرد العطاء إلى الكفاءات السعودية الشابة الواعدة ومساعدتهم ليصبحوا قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا المالية".

وسيكون برنامج الممارس المعتمد في مجال التكنولوجيا المالية متاحاً أمام النساء العاملات في بداية ومنتصف مسيرتهن المهنية، وتقام الدورة مرتين في الأسبوع لمدة 45 دقيقة لكل جلسة، وعلى مدار ستة أسابيع، لتتمكن المهنيات من تنظيم وقتهن بما يناسبهن.

وأضاف ليمنز: "ستكون شهادة الاعتماد الموثقة من قبل معهد لندن للمصارف والتمويل الأولى ضمن العديد من برامج GeideaAct، التي نخطط لها. ويسمح البرنامج للنساء بالمشاركة في فرص النمو التي يتيحها قطاع التكنولوجيا المالية. وبينما نطلق البرنامج للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، فهناك خطط لتوسيع نطاقه ليشمل جميع الأسواق التي نعمل ضمنها".

من جانبه قال كريم الرفاعي، المدير العام لمعهد لندن للمصارف والتمويل في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسرنا أن نتعاون مع شركة جيديا، لنقدم خبراتنا المتميزة في قطاع المصارف والتمويل والتي تمتد لأكثر من 140 سنة. ومن خلال هذا التعاون لمنح شهادة ممارس معتمد في التكنولوجيا المالية، وتقديم خبرات أعضاء هيئة تدريسنا رفيعة المستوى، نتطلع إلى المساهمة في النهوض بالكفاءات النسائية في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة".

ويجب أن تتوفر لدى الراغبات في المشاركة في الدورة مهارة متوسطة في اللغة الإنجليزية، وتولي منصب إداري في مجال التكنولوجيا المالية أو التكنولوجيا أو الخدمات المالية.

يمكن للمهتمات تقديم طلبات المشاركة عبر هذا الرابط invite/1002/-https://careers.geidea.net/job في موعد أقصاه 16 ديسمبر 2022، علماً أن الأماكن محدودة.

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حول جيديا:

جيديا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومزود مرخص لخدمات الدفع. توفر الشركة حلول التكنولوجيا المصرفية الرقمية ومحطات الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية، وبدأت بالتوسع بشكل كبير وسريع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الامارات العربية المتحدة ومصر، وتستهدف جيديا التوسع في 7 دول أخرى في العامين المقبلين. تأسست جيديا في عام 2008 من قبل رجل الأعمال السعودي عبدالله فيصل العثمان، وتؤمن الشركة بأن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون متاحة للجميع علماً بأن العملية يمكن تبسيطها للشركات الكبيرة والصغيرة ولهذا السبب بدأت جيديا بتقديم حلول دفع سهلة وسريعة وأكثر سلاسة لمساعدة جميع التجار على النمو والنجاح .تعد جيديا أول كيان غير مصرفي يحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لتقديم الخدمات المالية مباشرة للتجار ورواد الأعمال .تواصل الشركة التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين التجار من خلال توفير الأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها.يعمل لدى جيديا الآن أكثر من 2000 موظف، وأكثر من150,000 تاجر، وتدعم أكثر من 700,000 من نقاط بيع داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ قرابة 75%. وتفخر الشركة بكونها أكبر شركة للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية وتم تصنيفها كواحدة من أفضل 25 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.geidea.net

أو الاتصال بـ: geidea@webershandwick.com