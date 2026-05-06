دبي، الإمارات العربية المتحدة – في سابقة إقليمية، أطلقت جيديا، وهي مزود رائد للتكنولوجيا المالية وتقنيات المدفوعات في المنطقة، خاصية توجيه مزدوج للبطاقات بالتعاون مع" يونيون باي انترناشونال"، ما يتيح مرونة أكبر في المدفوعات، وتحسين معدلات القبول، وتجربة سلسة لحاملي بطاقات" يونيون باي" عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.

صُممت هذه الخاصية لتوجيه المعاملات المؤهلة بشكل ذكي، حيث تتيح مدفوعات أكثر سلاسة وموثوقية عبر شبكة تجار جيديا، ما يضع معياراً جديداً للاختيار والكفاءة عند نقطة البيع. من خلال تمكين مرونة التوجيه على البطاقات ذات الشبكتين، تدعم هذه الخاصية معالجة العمليات بما يتماشى مع تفضيلات حامل البطاقة، حيثما ينطبق ذلك، مما يسهم في تحسين الأداء والموثوقية وتجربة الدفع بشكل عام.

يأتي هذا الإطلاق في وقت يستمر فيه السفر الخارجي الصيني في التأثير على الإنفاق العالمي. مع هذا التكامل، يمكن للسياح الصينيين والمقيمين إجراء معاملاتهم بنفس السهولة والثقة التي يختبرونها في بلدهم، ما يقلل من التعقيدات ويعزز الثقة عند إتمام الدفع.

بالنسبة للتجار، فإن التأثير فوري، حيث تساهم معدلات القبول المحسنة وتجربة الدفع المبسطة في تمكين الشركات في قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة من جذب وتحويل شريحة عملاء عالية القيمة بشكل أفضل.

كما يعزز هذا التعاون العلاقات بين جيديا و"يونيون باي انترناشونال"، حيث يواصل الطرفان توسيع نطاق قبول المدفوعات والربط المالي عبر المنطقة. بالإضافة إلى زيادة معدلات نجاح المعاملات، قد توفر هذه الخاصية أيضاً مزايا في كفاءة العملة حسب آلية التوجيه وسياسات جهة الإصدار.

قال "بانكاج كوندرا"، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا: "يجب أن تعمل المدفوعات بسلاسة في الخلفية، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. من خلال التوجيه المزدوج للبطاقات، نزيل التعقيدات أمام حاملي بطاقات "يونيون باي"، وفي الوقت نفسه نساعد تجارنا على التواصل بشكل أفضل مع واحدة من أكثر شرائح العملاء قيمة في العالم، وباعتبارنا من أوائل من قدموا هذه الخاصية إلى السوق، فإن الهدف هو جعل التجارة العالمية تبدو محلية."

قال "لوبينغ زانغ"، المدير العام لـ"يونيون باي انترناشونال" في الشرق الأوسط: "نسعى دائماً في "يونيون باي انترناشونال" لوضع عملائنا في المقام الأول. يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة في تطوير قبول المدفوعات في المنطقة، ومن خلال تمكين التوجيه المزدوج للبطاقات، فإننا نعزز الموثوقية لحاملي بطاقات "يونيون باي"، ونساعد التجار على تحقيق قيمة أكبر من العملاء عبر الحدود."

مع هذا الإنجاز، تعزز جيديا دورها في تمكين تجارب المدفوعات من الجيل التالي، ودعم نمو السياحة، وتقديم معاملات سلسة ومتوافقة عالمياً على نطاق واسع.

عن جيديا

تُعد جيديا شركة تكنولوجية رائدة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تقدم حلولاً مبتكرة تشمل تقنيات البنوك الرقمية، وأجهزة الدفع الذكية، وأنظمة إدارة الأعمال لقطاعات التجارة التقليدية والإلكترونية، وتخدم الشركة حالياً أكثر من 650,000 تاجر حول العالم.

وتواصل جيديا توسعها الدولي من خلال عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر. تأسست الشركة عام 2008 على يد رائد الأعمال السعودي عبد الله العثمان، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث لا يزال يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

تؤمن جيديا بأن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون متاحة، وميسورة التكلفة، وسهلة الاستخدام للجميع، وتتمحور رسالتها حول تمكين التجار من بدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها بكفاءة.

حصلت الشركة على شهادة أفضل بيئة عمل® (GPTW®) في جميع مكاتبها بالسعودية والإمارات ومصر والهند، ويعمل لديها أكثر من 2300 موظف.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة: https://geidea.net/ae/en/

عن يونيون باي انترناشونال

تركز يونيون باي انترناشونال (UPI) على تطوير ودعم الأعمال العالمية لشبكة يونيون باي. من خلال شراكاتها مع أكثر من 2600 مؤسسة حول العالم، تمكنت من توفير خدمات قبول البطاقات في 183 دولة ومنطقة، مع إصدار بطاقات في 85 دولة ومنطقة.

تُقبل بطاقات يونيون باي خارج الصين لدى أكثر من 80 مليون تاجر، إضافة إلى 1.8 مليون جهاز صراف آلي حول العالم.

تقدم يونيون باي انترناشونال خدمات دفع عابرة للحدود تتميز بالجودة العالية، والكفاءة من حيث التكلفة، والأمان، وذلك لأكبر قاعدة من حاملي البطاقات عالمياً، مع ضمان تقديم خدمات محلية مريحة لعدد متزايد من العملاء والتجار.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة: https://www.unionpayintl.com/

-انتهى-

#بياناتشركات