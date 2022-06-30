تعاون سيسفر عن تكامل تطبيقي بين "برق" و"جيديا" لتمكين قبول الدفع الرقمي لمستخدمي "برق" النهائيين عند نقاط التسليم.

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت "جيديا"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن تعاونها مع شركة "برق" السعودية الناشئة للتوصيل، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمل عند نقاط التوصيل، وتبسيط المدفوعات الرقمية لعملاء "برق" من خلال تطبيق "برق" الذي تدعمه شركة "جيديا".

وبموجب هذا التعاون ستتمكن "برق"، المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل السريع لجميع أنواع المنتجات والأعمال، من تقديم حزمة ملائمة من حلول الدفع التي تدعمها جيديا، مما يتيح لأسطول التوصيل الخاص بها تلقي المدفوعات من العملاء عند التسليم عبر تطبيق "برق" على الهاتف المحمول.

وتقدم "برق" منذ تأسيسها في عام 2020، خدمات التوصيل السريع، من شركة إلى أخرى أو من شركة إلى المستهلك النهائي من جميع الأحجام، في أقل من ساعتين، وعبر قطاعات التجارة الإلكترونية المتعددة.

وستتيح حلول الدفع المصممة خصيصاً من جيديا لتجار "برق" قبول مجموعة متنوعة من المدفوعات الرقمية عبر منصة واحدة آمنة وواجهة برمجة تطبيقات متكاملة، في خطوة ستسمح لسائقي أسطول "برق" قبول المدفوعات عند نقاط التوصيل.

وقال عبد الله بن منصور الشويعر، مدير قطاع الأعمال في جيديا: " يمكننا تحقيق التآزر بين قدراتنا، من خلال شبكة برق الواسعة وخبراتنا في مجال التكنولوجيا المالية، لتعزيز النمو في مجال المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء الدولة، وتعاوننا مع برق ينسجم ورؤيتنا في جعل المدفوعات وتكنولوجيا التجارة الإلكترونية أكثر سهولة وأماناً للجميع. والأهم من ذلك أنه تعاون سيسهم في إثراء منظومة عمل الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق الوصول إلى الاقتصاد الرقمي للشركات ورواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة."

من جانبه، قال محمد المرواني، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة برق: "نحن سعداء بتوقيع هذا التعاون الاستراتيجي مع جيديا، والذي سيتيح لنا التعامل على نحو أفضل مع المدفوعات لتجارنا، وتوفير تجربة مريحة وآمنة وسهلة الاستخدام لعملائنا. كما ستؤدي هذه الخطوة إلى رفع مستوى معايير القطاع لتسهيل عملية التحصيل النقدي وتقليص استخدام النقد بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة."

وتحرص جيديا، من خلال مساهمتها في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وزيادة المعاملات الرقمية في الدولة، على تسخير تقنياتها المبتكرة لتقديم مجموعة كاملة من أدوات الدفع والتجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال لمساعدة الشركات المحلية على النمو والتوسع.

وتجدر الإشارة إلى أن جيديا تدير ما يزيد على 700,000 نقطة بيع في جميع أنحاء المنطقة، وتتعامل مع 150،000 تاجر موثوق به، بما في ذلك علامات تجارية إقليمية ودولية وشركات صغيرة ومتوسطة ومعنيين كبار في قطاع التجارة الإلكترونية.

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حول جيديا:

جيديا هي شركة مرخّصة بالكامل ورائدة في تزويد خدمات وحلول المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلول التقنيات المصرفية الرقمية ونقاط البيع وإدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعات تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست شركة جيديا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبدالله فيصل العثمان، وتتمثل مهمتها في تمكين التجار من مختلف الأنواع والأحجام عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وتعتقد الشركة أن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة. يقع مقر شركة جيديا في العاصمة السعودية الرياض، ولديها أكثر من 1000 موظف، و150,000 عميل، وتدعم الشركة أكثر من 700,000 من نقاط الدفع وشبكات أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة مستحوذة على 75% من الحصة السوقية لهذا القطاع. وتشهد الشركة توسعاً سريعاً لفروعها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومصر، كما تتطلع إلى التوسع في العديد من البلدان في المنطقة خلال عام 2022.

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