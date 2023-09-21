أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة يخطف الأضواء في مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربر

الحدثان يسرعان وتيرة السباق العالمي لتصدّر مسار الذكاء الاصطناعي في عام نتصور فيه الذكاء الاصطناعي في كل شيء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: دفعت الطفرة في الطلب العالمي بأكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة نحو آفاق جديدة غير مسبوقة في عام 2023، وذلك في ضيافة اثنتين من أبرز وجهات دبي خلال الشهر المقبل.

وستنعقد النسخة الثالثة والأربعون من جيتكس جلوبال خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر 2023، حيث وصل الحدث الأبرز عالمياً إلى كامل طاقته الاستيعابية في مركز دبي التجاري العالمي مع تحضيرات لاستضافة ما يزيد على 6,000 جهة عارضة؛ في حين سينطلق معرض "إكسباند نورث ستار"، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في أكبر نسخه على الإطلاق خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر، بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة في أكبر وأبرز مراكز اليخوت الفارهة في الشرق الأوسط.

سيحتضن معرضا "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار" 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربع بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنةً بالعام الماضي، وسيجمعا تحت مظلتهما نخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتدارس ومناقشة وتحديد وتمكين أجندات العالم الرقمية.

موجة ابتكارات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعروض الإطلاق تحفز نمواً غير مسبوق

سيقدم جيتكس جلوبال العرض الأكبر للذكاء الاصطناعي هذا العام ليأسر نموه القياسي المدعوم بابتكارات الذكاء الاصطناعي مخيلة العالم أجمع؛ حيث تكشف 3,500 جهة عارضة يمثل الذكاء الاصطناعي جزءاً من أعمالها، عن الآلية التي تقوم عبرها هذه التكنولوجيا الكبيرة بإثراء وتغيير حياة الأفراد والحكومات والأعمال والمجتمع.

علاوةً على ذلك، أضفت طفرة الذكاء الاصطناعي سمة جديدة من التعقيد لناحية حماية الأصول الرقمية والبنية التحتية الحساسة لبروتوكولات الإنترنت، حيث يتناول "وادي جيتكس السيبراني" (GITEX Cyber Valley) العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم، ويجمع تحت مظلته عدداً من أبرز العلامات التجارية في مجال أمن المعلومات فضلاً عن الخبراء الدوليين في أكبر معرض للأمن السيبراني هذا العام.

وتعزيزاً لهذا النمو، سيشهد عرضا الإطلاق "جيتكس إمباكت" و"معرض التمدن المستقبلي" (Future Urbanism Expo) تحولات ستترك تأثيراً بالغاً في التكنولوجيا المناخية، مع الارتقاء بالمدن المستدامة، والإسهام في رسم مستقبل خالي الانبعاثات، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

وفي هذا الصدد، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرضي جيتكس جلوبال و"إكسباند نورث ستار": "يعد الطلب الكبير من جانب مجتمع التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمي على المشاركة في معرض جيتكس شهادة على الدافع الكبير لتعلم وتبادل ومناقشة آخر التطورات في قطاع التكنولوجيا".

وأضافت: "بدءاً بالذكاء الاصطناعي ومروراً بالفضاء السيبراني ووصولاً إلى الاهتمام المتنامي بالتكنولوجيا النظيفة، يجمع جيتكس جلوبال تحت مظلته قادة القطاعين العام والخاص مما يزيد على 170 دولة لاستكشاف الآفاق الجديدة المجهولة لاقتصاد المستقبل الرقمي".

معرض "إكسباند نورث ستار" يدفع بدبي إلى صدارة مشهد اقتصاد ريادة الأعمال العالمي

سيعمل معرض "إكسباند نورث ستار" الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على توسيع نطاقه إلى مستويات قياسية في 2023، مع مشاركة ضعف عدد الجهات العارضة من الشركات الناشئة في نسخة هذا العام، بهدف نسج العلاقات وحفز الإلهام والمشاركة في واحد من أكثر منظومات العالمية ابتكاراً ودعماً لريادة الأعمال.

وسيقام معرض "إكسباند نورث ستار" في دبي هاربر، حيث سيشهد اجتماع قرابة 1,800 شركة ناشئة و1,000 مستثمر من 70 دولة يديرون استثمارات بقيمة ترليون دولار، للتباحث في سبل تسريع زخم الاستثمار في الشركات الناشئة.

ومن جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "من المقرر أن يدفع معرض ’إكسباند نورث ستار‘ بعجلة الحقبة القادمة من ريادة الأعمال الرقمية، فضلاً عن إلهام الجيل الجديد من المبتكرين والمفكرين. وسيكون هذا الحدث البارز بمثابة حافز استراتيجي لتوسيع نطاق مستقبل اقتصاد دبي الرقمي، الأمر الكفيل بخلق منصة لا مثيل لها تجمع تحت مظلتها أصحاب المصلحة الرئيسيين من مجتمع الشركات الناشئة العالمي هنا في إمارة دبي".

الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية العالمية لإعادة رسم ملامح قطاعات بأكملها

يرحب جيتكس جلوبال 2023 بأبرز الأسماء في قطاع التكنولوجيا للخوض في آخر التوجهات، والمخاطر، والتحديات، والفرص التي تعيد تشكيل قطاعات بأكملها من جديد، مدعوماً بعودة عمالقة القطاع مثل ديل تكنولوجيز، وe&، وجوجل، وهواوي، وهيوليت-باكارد، و"آي بي إم"، ومايكروسوفت، وتونوموس. وتشمل قائمة الجهات العارضة الجديدة التي ستعمل على حفز استراتيجياتها العالمية للنمو وترسيخ علاقات جديدة خلال الحدث، كلاً من "سيلز فورس"، و"برودكوم"، و"بيون"، و"ديلويت".

وقال ستيفن يي، رئيس هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يكتسب جيتكس جلوبال أهمية كبرى بالنسبة لأعمالنا في هواوي عاماً تلو الآخر، ويعكس شعارنا هذا العام ’دفع عجلة المعلومات‘ التزامنا الراسخ بتبني المزايا التحولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات والحوسبة السحابية، لنستكشف معاً كيف تقوم هذه القوى مجتمعةً بإعادة تشكيل ملامح عالمنا، فضلاً عن السبل الكفيلة بإطلاق العنان لإمكانات الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أجل تغيير شكل القطاعات حول العالم مع إيلاء الأهمية القصوى للأمن السيبراني وحماية الخصوصية وصون مسيرة عملائنا الرقمية التحولية".

#بياناتحكومية

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نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي:

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث حقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 200 مليار درهم إماراتي، واستضاف أكثر من 30 مليون زائر على مدى العقود الأربعة الماضية.

نبذة حول غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية.