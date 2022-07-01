دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت "جويالوكاس إكستشاينج"، وهي واحدة من شركات تحويل الأموال الرائدة في منطقة الخليج، شراكة مع "إفيا تكنولوجيز" وهي مزود لحلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشأن إجراءات الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لتحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية في معاملات الفحص في الوقت الفعلي. تتمتع الشركتان بنهج موحد هجين مع تكامل سلس وخوارزميات فضلى مدعومة بنماذج التعلم الآلي من أجل توليد النتائج الأكثر دقة. أسهم تطبيق هذه التكنولوجيا في تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة على نطاق أوسع من دون المساومة على التطابقات المحتملة من خلال إنشاء تنبيهات في الوقت الفعلي وبالتالي تمكين أداء الامتثال العام.

قال أنطوني جوس، المدير العام لشركة "جويالوكاس إكستشاينج"، تعليقاً على هذه الشراكة: "يعد التمسك بالامتثال في ’جويالوكاس إكستشاينج‘ أمراً غير قابلاً للنقاش ولا نحب أن يتم المساس به على أي مستوى. فإننا حريصون على ذلك من أجل ضمان تجربة آمنة وخالية من الأخطار لصالح جميع عملائنا بما يتوافق مع اللوائح والمعايير العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. بالنسبة إلينا، فإن بناء ثقافة الامتثال الفعال سيبقى دوماً عاملاً بالغ الأهمية. يتمثل هدفنا من هذا التعاون في المساعدة وفي تعزيز مسؤوليتنا والتزامنا ككيان خاضع للتنظيم ومرخص من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بإدارة معاملات آمنة وخالية من المخاطر لعملائنا".

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لمحة حول "جويالوكاس إكستشاينج"

تعد "جويالوكاس إكستشاينج" جزءاً من مجموعة "جويالوكاس"، وهي عبارة عن تكتل تبلغ قيمته مليارات الدولارات ولديه مصالح تجارية مختلفة، تشمل المجوهرات والصيرفة والأزياء والحرير وتأجير الطائرات الفاخرة ومراكز التسوق. تعد "جويالوكاس إكستشاينج" حالياً واحدة من الجهات الفاعلة الرائدة في مجال تحويل الأموال في هذا القطاع وجزءاً لا يتجزأ من المجموعة المقدرة بمليارات الدولارات، وهي تحظى باستحسان متزايد. شهدت شبكة "جويالوكاس إكستشاينج" نمواً مطرداً لتصبح شركة تضم 66 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت. تتمتع المجموعة بخطط قوية لتنمية الأعمال بشكل أكبر. وتشمل الخدمات التحويلات، وتحويل العملات، وحلول الرواتب وغيرها من حلول الدفع، كلها تحت سقف واحد.

لمحة حول "إفيا تكنولوجيز"

تعتبر "إفيا تكنولوجيز" شركة ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية توفر للعملاء حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي. تتخذ الشركة من سنغافورة مقراً لها ولديها شركاء من بائعي التجزئة في جميع أنحاء الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعد من بين الشركات المتنامية التي تقدم حلولًا ذكية لمكافحة الجرائم المالية.

للاتصال

"إفيا تكنولوجيز" بواسطة "سوترا مانجمنت كونسالتانسيز" المحدودة

جيجار شاه

هاتف: +97144549700

البريد الإلكتروني: management.com-js@sutra