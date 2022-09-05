حلول الشبكات المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تواصل التفوّق في نمو الحصة السوقية والحصول على أعلى درجات التميّز من الخبراء وكسب ثقة العملاء والشركاء في أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "جونيبر نتوركس"، الرائدة في مجال الشبكات الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (رمزها في بورصة نيويورك: JNPR)، عن تحقيق عدد من الإنجازات المهمّة التي تؤكد نموها الاستثنائي في مجال الشبكات السلكية واللاسلكية. مدفوعة بحل الخدمات السحابية الحديثة عالية الموثيقية “AIOps” , وتواصل جونيبر نتوركس تفوقها في هذا المجال من ناحية نمو الحصة السوقية، والحصول على أفضل التقديرات ودرجات التميّز من المحللين و الخبراء، فيما تقدّم أفضل تجربة للمستخدمين والمشغلين.

وقال سودير متا نائب الرئيس لمجموعة المنتجات المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى جونيبر نتوركس ، إن منصة Mist AI تواصل التفوّق على المنصات المنافسة في قطاع الشبكات المؤسسية السلكية واللاسلكية، من نواحي سهولة التنفيذ والتشغيل وقابلية التوسّع وانخفاض التكلفة التشغيلية والأداء العالي وأضاف: "يمثّل استمرار الزخم الذي نلمسه في الإقبال على منصتنا Mist عالمية المستوى شهادة واضحة على تفوّقها، وعلى نجاح فرق المبيعات والتسويق والشركاء الذين تضافرت جهودهم جميعًا وراء حلول جونيبر نتوركس المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم القيمة المضافة للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم".

· الشركة الأسرع نموًا في الحصة السوقية: أظهر أحدث تقرير صادر عن شركة الأبحاث "650 غْروب" في الربع الأول من 2022 حول الحصص السوقية، أن منصة Mist من جونيبر نتوركس حققت أعلى نسبة نمو سنوي في الإيرادات فيما يتعلّق بالحصة السوقية للشبكات المؤسسية و المحلية اللاسلكية ضمن أفضل 10 منتجين لحلول الشبكات المحلية اللاسلكية في العالم. وحققت جونيبر نتوركس نموًا في الإيرادات قدره 117 في المئة في المدّة المذكورة، ما منحها صفة الشركة الأسرع نموًا في هذا المجال.

من جانبه، رأى كريس ديبوي الشريك المؤسس والمحلل الرئيس لشركة "650 غْروب"، أن جونيبر نتوركس حقّقت "إنجازًا مهمًا" بحصول منصتها Mist على المركز الأول، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمكّنها من تحقيق "ازدهار كبير" في أعمالها لدى قائمة بارزة من العملاء العالميين. وأضاف: "يستمر حل الشبكات اللاسلكية من جونيبر في اكتساب

حصة سوقية أكبر في قطاع المؤسسات، متجاوزًا بمدى بعيد كبار البائعين الآخرين، عند مقارنة نمو الإيرادات من سنة لأخرى".

· زخم كبير تشهده المحفظة الكاملة من المنتجات المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: نمت محفظة منتجات جونيبر نتوركس التابعة لمنصة Mist، والتي تُعرّف بأنها منتجات الشبكات السلكية واللاسلكية المعرّفة برمجيًا والمُدارة عبر هذه المنصة والسحابة، بأكثر من 60 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2022. وحققت جونيبر رقمًا قياسيًا آخر لعملاء Mist الجدد في الربع نفسه، بالإضافة إلى الحجوزات الفصلية القياسية لمبدلات EX وشبكات إنترنت Mist اللاسلكية.

· "المنصة الرائدة" في تقارير "ماجيك كوادرنت" الصادر عن "غارتنر": اختيرت منصة Mist "منصة رائدة" في تقرير "ماجيك كوادرنت" حول البنية التحتية للشبكات المحلية المؤسسية السلكية واللاسلكية للعام 2021، (الصادر في 15 نوفمبر 2021)، وذلك للعام الثاني على التوالي. ووضعت "غارتنر"، في هذا التقرير، شركة جونيبر نتوركس في المرتبة الأعلى في "القدرة على التنفيذ"، والأبعد مدىً في "اكتمال الرؤية"، بين جميع المنتجين. كذلك، كُرّمت منصة Mist بوصفها منصة رائدة في تقرير "ماجيك كوادرنت" حول خدمات المواقع الداخلية للعام 2022 (23 فبراير 2022)، وفيه حلّت جونيبر نتوركس في موقع الأبعد مدىً في "اكتمال الرؤية" بين جميع المنتجين. وكانت جونيبر نتوركس منتِج الحلول الشبكية الوحيد الذي يحصل على التكريم بصفة "رائد" في تقريري "ماجيك كوادرنت".

· اختيار العملاء: نالت منصة Mist من جونيبر نتوركس التكريم بوصفها "اختيار العملاء" للبنية التحتية للشبكات المحلية المؤسسية السلكية واللاسلكية، في تقرير "بير إنسايتس" من "غارتنر" حول "صوت العملاء" للعام 2022 (الصادر في 31 مايو 2022). وتلقت المنصة تصنيفًا عامًا من العملاء بلغ 4.9 من 5، حيث قال 99 في المئة من المشاركين في الدراسة الاستطلاعية التي قام عليها التقرير، إنهم على استعداد للتوصية باستخدام الحلّ (فاق هذا التصنيف جميع المنتجين). كذلك حظيت نقاط الوصول اللاسلكية في المنصة Mist وبيئة الحوسبة الحدية Edge للمنصة بتصنيف 5 من 5 من العملاء في تقرير "بير إنسايتس" في الربع الثالث من 2022.

· استقطاب قويّ للعملاء: تواصل منتجات جونيبر نتوركس المدعومة بالذكاء الاصطناعي كسب عملاء بارزين جدد في جميع المجالات والقطاعات. وهذا يشمل 5 من الشركات المدرجة على قائمة "غلوبل فورتشن 10" لكبرى الشركات العالمية، و5 من أفضل 10 علامات في قطاع التجزئة، وأكبر مقدّم للرعاية الصحية في الولايات المتحدة، علاوة على عدد من الجامعات الرائدة. كذلك حققت جونيبر نتوركس نموًا قدره 31 في المئة في الفئة الثانية من جوائز "إي ريت" E-Rate السنوية، متجاوزة منتجي الشبكات الآخرين.

· استقطاب قويّ للشركاء: شهدت جونيبر نتوركس في الربع الثاني من 2022 زيادة سنوية قدرها 81 في المئة في الأعمال التجارية الواردة من قبل الشركاء في مجال المنتجات الشبكية المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومنذ إطلاق برنامج الشركاء الوحيد من نوعه في القطاع والمخصص للخدمات المُدارة، في مايو 2021، شهدت المنتجات المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي نموًا قدره 650 في المئة في عدد الشركاء من مقدمي الخدمات المُدارة الجدد الذين وقّعوا اتفاقيات شراكة مع جونيبر نتوركس. كذلك أعلنت جونيبر نتوركس اليوم عن مزايا جديدة مثل لوحة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة التراخيص، وخيارات السداد المرنة للحصول على منتجاتها المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تسهّل استهلاك خدمات شبكات المحلية السلكية واللاسلكية والشبكات الواسعة النطاق الآمنة و المعرفة برمجيًا، وتشغيلها عبر شركاء جونيبر نتوركس، لتحسين نموذج تقديم الشبكات كخدمة.

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