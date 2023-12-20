جونسون كنترولز العربية تعزز ريادة المحتوى المحلّي عبر توظيف أحدث التقنيات المبتكرة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة

60% من مبيعات الشركة سعودية الصنع، وتهدف الشركة إلى زيادتها إلى 90% بحلول 2025 بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المحلية ورؤية السعودية 2030

فازت الشركة بعد مرحلتين من التقييم الدقيق لأعمالها ومنتجاتها لتتوج بلقب "المصنّع والمورّد المبتكر" لفئة (المبردات - الشيلرات)

جدة، المملكة العربية السعودية: حصدت جونسون كنترولز العربية، الشركة الرائدة في مجال حلول الأنظمة الذكية في مجالات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جائزة المصنّع والمورّد المبتكر لهذا العام وذلك خلال الحفل السنوي الثالث عشر لجوائز مجلة كلايمت كنترول الشرق الأوسط.

تؤكد هذه الجائزة على التزام الشركة بتقديم منتجات سعودية الصنع بمعايير وكفاءة عالمية، مما يدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تصدر الشركة لأكثر من 26 دولة حول العالم. وجاء اختيار الشركة للفوز بعد مرحلتين من التقييم الدقيق لأعمال الشركة ومنتجاتها لتتوج بلقب " المصنّع والمورّد المبتكر (المبردات - الشيلرات)".

وعبر الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، عن امتنانه باختيار الشركة للفوز قائلًا: "يسعدنا دائما تلقي التكريم والتقدير على جهودنا المستمرة في تعزيز المحتوى المحلي المتقدم والمتطور، حيث تُشكل هذه الجائزة دلالة واضحة على تفاني الشركة في تصنيع منتجات سعودية عالية الجودة والكفاءة، كما تشجعنا على الاستمرار في الابتكار ودعم رؤية المملكة 2030 بصدد ترسيخ مكانة السعودية لتصبح قوة صناعية رائدة عالميًا."

وأضاف الشيخ: "تمثل منتجاتنا سعودية الصنع 60% من مبيعاتنا، ونهدف إلى زيادتها إلى نسبة 90% بحلول 2025 بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المحلية ورؤية السعودية 2030، وقد نجحنا بالفعل في تحقيق الريادة من خلال تقديم حلول التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، حيث تجمع منتجاتنا بين الكفاءة والمسؤولية البيئية، ما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية لعملائنا. كما يتناغم سعينا مع تطلعات التنمية المستدامة للبلدان التي نعمل فيها، ما يؤكد على التزامنا بتعزيز بيئة عمرانية أكثر اخضرارًا وملائمة للبيئة. ويعد فوزنا اليوم فرصة مميزة لنجدد التزام جونسون كنترولز العربية، بمواءمة أهدافها المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة مع مبادرات الاستدامة البارزة مثل مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية."

توفر جونسون كنترولز العربية من خلال منصة OpenBlue مجموعة من الحلول المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تشخيص الخلل عن بعد والصيانة الوقائية ومراقبة الامتثال وتقييمات المخاطر المتقدمة وغيرها، والتي تعزز معايير الكفاءة والاستدامة في المباني تحت إطار الخطط الطموحة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري في المملكة بحلول العام 2060.

وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع العملاء وفرق المشاريع لتصميم حلول التبريد المتخصصة التي تلبي المتطلبات المحددة لأنظمة تصنيف المباني الخضراء. ويعكس النهج الاستباقي والمبتكر الذي تعتمده الشركة التزامها الراسخ بالمساهمة في الحد من التغيير المناخي وهدف الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية.

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