عامان من العمل المتواصل والتميز الهندسي يقودان طلابًا سعوديين إلى مصاف أبرز الفرق الجامعية العالمية

• المبادرة تسهم في تنمية الكفاءات الوطنية في التقنيات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق في المملكة

جدة، المملكة العربية السعودية – احتفت جونسون كنترولز العربية، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات المباني الذكية والاستدامة وحلول كفاءة الطاقة، بإنجاز فريق من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، الذي حقق المركز السابع بين 35 فريقًا جامعيًا من مختلف دول العالم في بطولة MATE ROV العالمية 2026 وذلك عقب اختتام منافسات البطولة الدولية للروبوتات تحت الماء التي أُقيمت في كندا. كما أصبح أول فريق جامعي من دول الخليج يصل إلى هذه المرحلة من البطولة، مسجلًا إنجازًا إقليميًا غير مسبوق في واحدة من أصعب مسابقات الهندسة الطلابية على مستوى العالم.

وخلال رحلة امتدت على مدى عامين، وبدعم من جونسون كنترولز العربية، تمكن فريق"Red Sea Rovers " (رواد البحر الأحمر) من تصميم وبناء مركبة متطورة يتم التحكم بها عن بُعد تحت الماء (ROV)، إلى جانب تطوير نظام التحكم الخاص بها. واختُتمت هذه الرحلة بتمثيل المملكة العربية السعودية في منافسة دولية، إلى جانب نخبة من الفرق الجامعية المتميزة من مختلف أنحاء العالم.

وتجمع بطولة MATE ROV فرقًا جامعية من مختلف دول العالم لتصميم وبناء وتشغيل روبوتات تعمل تحت الماء، بهدف إيجاد حلول لتحديات واقعية في مجالات الهندسة البحرية واستكشاف المحيطات. وتُعد البطولة منصة عالمية لإعداد الكفاءات المستقبلية، من خلال تنمية مهارات التصميم الهندسي، وحل المشكلات، والتفكير الابتكاري وريادة الأعمال.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية في ظل الدور المتنامي للتقنيات البحرية في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار. ومع احتضان مدينة جدة لأكبر ميناء في المملكة العربية السعودية، تبرز المركبات التي يتم تشغيلها عن بُعد تحت الماء كإحدى التقنيات الحيوية التي تدعم فحص البنية التحتية والمنشآت البحرية، وأعمال الصيانة، والأبحاث العلمية، ومراقبة البيئة. كما يسهم تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال في دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز مستقبله في المملكة.

وقال الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لجونسون كنترولز العربية: "إن رؤية هذا الفريق وهو يمثل المملكة على الساحة العالمية كانت مصدر فخر لنا جميعًا. فهذا الإنجاز ثمرة للعمل الجاد، وروح الفضول، والإصرار على النجاح. وقد أثبت هؤلاء الطلاب ما يمكن أن يحققه المهندسون السعوديون الشباب عندما تتاح لهم الفرصة للابتكار، ومواجهة التحديات الهندسية الواقعية، والمنافسة على المستوى الدولي. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلتهم."

وفي إطار جهودها المستمرة لتنمية الكفاءات الوطنية، أسهمت جونسون كنترولز العربية في الوصول إلى أكثر من 10,000 طالب وطالبة عبر شراكات تعليمية، وزيارات ميدانية لمجمع يورك الصناعي، وهاكاثونات، وبرامج للتعلم التقني، بهدف تعريف الشباب السعودي بالفرص المهنية في مجالات الهندسة، والصناعة المتقدمة، والاستدامة، وتقنيات المباني الذكية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، التي تضع التعليم والابتكار وتمكين المجتمع في صميم أولوياتها. ومن خلال مبادرات نوعية مثل "صناعيو المستقبل"، تواصل جونسون كنترولز العربية الإسهام في إعداد وتأهيل الجيل القادم من المهندسين والمبتكرين في مختلف أنحاء المملكة.

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