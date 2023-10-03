توفر الشركة سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل والاستشارات المتخصصة لمستفيدي ترميم

يعزز التعاون الجهود الرامية لدعم الشباب ومساعدة الأسر المتعففة في المجتمع المحلي

تساهم هذه الخطوة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والثالث تحقيقًا لأهداف رؤية 2030

جدة، المملكة العربية السعودية : وقعت جونسون كنترولز العربية، الشركة الرائدة في مجال حلول الأنظمة الذكية في مجالات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية شراكة مع جمعية ترميم للتنمية، بهدف دعم برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية للجمعية عبر توفير سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل والاستشارات المتخصصة للمستفيدين من جمعية ترميم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الثالث ودعم جهود جمعية ترميم للتنمية في مجال دعم الأسر المتعففة وتحسين ظروفهم المعيشية، إلى جانب بناء الكفاءات الشابة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية.

وتعليقاً على الاتفاقية، صرح د. مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية أن المسؤولية الاجتماعية تحظى بأهمية استراتيجية للمملكة، كون تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي يمثّل هدف رئيسيً لبرنامج التحول الوطني، الذي يعد الأكبر بين برامج رؤية 2030، حيث يمثل 35% من الأهداف. وأضاف أن الشراكة مع جمعية ترميم للتنمية تندرج تحت إطار التزام الشركة بدعم القطاع الثالث في البلاد باعتباره مكوّنًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، وذلك بالمساهمة في تمكين المواهب الشابة والمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيض تكاليف الدعم الاجتماعي الحكومي.

ومن خلال هذه الشراكة، توفر جونسون كنترولز العربية دورات تدريبية متنوعة لمستفيدي جمعية ترميم منها دورات عن أساسيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ومبادئ وأساسيات الكهرباء، وكيفية بناء السيرة الذاتية الاحترافية، وتعزيز روح الفريق التكاملي، وتحسين مهارات التواصل وإدارة الوقت، إلى جانب تقديم استشارات تسويقية ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية والمشاريع التنموية للجمعية وغيرها من الدورات وورش التدريب.

وُقِعت الاتفاقية على هامش مشاركة جونسون كنترولز العربية في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، بين خالد المشرع، رئيس التسويق والابتكار والمعلومات في جونسون كنترولز العربية؛ والدكتور عبد الله آل دربة، الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية.

وفي إطار مشاركة جونسون كنترولز العربية في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، سلّط د. مهند الشيخ الضوء على مساهمات الشركة في تعزيز الاقتصاد المحلي، باعتبارها محرك أساسي لتطوير صناعة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد ونظم الإدارة والتحكم في المباني. وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "التنمية المستدامة: بناء مستقبل أخضر للجميع"، حيثما قدم منتجات وحلول مبتكرة وعصرية ترفع من مستويات المعيشة، كما تساهم في تطوير مدن أكثر ذكاءً واستدامة في جميع أنحاء العالم.

واستعرضت الشركة منصة OpenBlue التي توفر مجموعة من حلول الذكية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التشخيص عن بعد والصيانة الوقائية ومراقبة الامتثال وتقييمات المخاطر المتقدمة وغيرها، والتي تعزز معايير الكفاءة والاستدامة في المباني تحت إطار الخطط الطموحة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري في المملكة بحلول العام 2060. بالإضافة إلى ذلك، قدّمت الشركة وحدات التكييف الذكية Steller VRF المصنّعة محلياً والتي تتميز بتوفير الطاقة والمساحة، حيث توفر نحو 50 % من الكهرباء المستخدمة وتعمل بعدد أقل من الوحدات الخارجية.

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