تسهم الخطوة في توسيع البصمة العالمية لـ "جوميو"، وتضع الشركة في قلب المركز المالي للمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "جوميو"، المزودة الرائدة لحلول تنسيق الهويات المتكاملة والقائمة على الذكاء الاصطناعي، ,وعمليات التعرف الرقمي على العملاء ("إي كيه واي سي")، ومكافحة غسل الأموال، عن إطلاق حافظة حلول مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وعن تعيين أرشد شيخ لتولي منصب رئيس قسم المبيعات الأول لديها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال افريقيا. يستند هذا التوسع إلى حضور "جوميو" الطويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط والتزامها المستمر بإحداث ثورة في مجال الخدمات المصرفية لعدد متزايد من العملاء في المنطقة.

وتشير آخر التوقعات من "إنترناشونال داتا كوربورايشن إلى أن جهود التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا سوف تصل إلى 58 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، بحيث تمثل نسبة 40 في المائة من مجموع استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوقعة في العام المذكور. وبالإضافة إلى ذلك، وجدت شركة "ماكنزي آند كومباني" أن 83 في المائة من العاملين في مجال المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا يعتقدون أن رقمنة رحلة العملاء تعد الطريقة الأهم لمواكبة تطور السوق.

وبفضل منصة "كاي واي إكس" من "جوميو"، بات بإمكان الأعمال على أنواعها، من الخدمات المصرفية والمالية إلى قطاعات الحكومة والرعاية الصحية والسفر، الاستفادة من الخدمات التي تسهم بتسريع عملية التحول الرقمي من دون التضحية بالأمن والراحة. كما تستفيد منصة "كاي واي إكس" من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحيوية والتعلم الآلي والإلتقاط المباشر للوجود الفعلي لمساعدة المؤسسات على تحويل العملاء بسرعة، وإيقاف المحتالين والحفاظ على الامتثال لقوانين معرفة العملاء ومكافحة غسل الأموال. وتعمل الميزات والمزايا الرئيسة للمنصة على توسيع قدرة المؤسسة على مراقبة سلوك العملاء من النقطة الأولية لإنشاء الحساب من خلال دورة الحياة الكاملة لتفاعلات العملاء.

سيتخذ شيخ من دبي مقراً له، وسيركز على توسيع قاعدة عملاء الشركة، وتنمية العلاقات مع العملاء الحاليين وبناء شبكة مستدامة من الشركاء. يتمتع شيخ بخبرة أكثر من 20 عاماً في مجال المبيعات وتطوير الأعمال والأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط. قبل انضمامه إلى "جوميو"، عمل شيخ في كل من "كاربون بلاك"/ "في إم وير"، و"باراكودا نتووركس"، و"إنفورماتيكا"، و"تريند مايكرو"، و"مايندوير".

وقال دين هيكمان- سميث، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات لدى "جوميو" في هذا الصدد: "نفتخر بمواصلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال افريقيا من أجل تلبية احتياجات عملائنا وشركائنا المحليين بشكل أفضل وكذلك لتوسيع بصمتنا العالمية بحيث تتمكن المؤسسات من معرفة مستخدميها النهائيين بالفعل، بصرف النظر عن مكان تواجدهم حول العالم. تسعى معظم القطاعات في المنطقة جاهدة إلى تحويل أعمالها رقمياً. فمنصة التنسيق المتكاملة من ’جوميو‘، وبمساعدة شبكة شركائنا الواسعة، ستسهم إلى حد كبير بتبسيط الرحلة وتحقيق نتائج أعمال ناجحة عبر القطاعات الصناعية الرئيسة كافة".

للاطلاع على عرض حي لمنصة "كاي واي إكس" من "جوميو"، يرجى زيارة "جوميو" في الجناح رقم "إيه 34" خلال معرض "جيسيك" العالمي الذي يقام هذا الأسبوع في دبي.

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لمحة عن "جوميو"

عندما تكون الهوية عاملاً مهماً وأساسياً، ضع ثقتك بـ"جوميو". تتمثل مهمة "جوميو" في جعل الإنترنت مكاناً أكثر أماناً من خلال حماية منظومات الشركات عبر منصة واحدة للتحقق من الهوية ومعرفة العملاء ومكافحة غسل الأموال. وتتيح منصة "كاي واي إكس" مجموعة من خدمات التحقق من الهويات وإثباتها وخدمات مكافحة غسل الأموال لإنشاء الثقة والحفاظ عليها وإعادة تأكيدها من فتح الحساب إلى مراقبة المعاملات بشكل مستمر.

تستفيد "جوميو" من التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، والتعلم الآلي، والإلتقاط المباشر للوجود الفعلي والأتمتة، وتساعد الشركات على مكافحة الاحتيال والجرائم المالية، واكتساب عملاء مميزين بشكل أسرع وتلبية الامتثال التنظيمي بما في ذلك معرفة العملاء، ومكافحة غسل الأموال، والنظام الأوروبي العام لحماية البيانات. هذا وقد تولّت "جوميو" عملية التحقق من أكثر من 500 مليون هوية صادرة عن أكثر من 200 دولة وإقليم من خلال المعاملات الجارية عبر الإنترنت والهاتف الجوال في الوقت الفعلي. وتعمل "جوميو" التي تتخذ من بالو ألتو مقرًا ها، على مستوى العالم، من خلال مكاتب موزعة في أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، وقد حصلت على الكثير من جوائز الابتكار. وتحظى "جوميو" بدعم من "سينتانا جروث بارتنرز" و"جريت هيل بارتنرز" و"ميلينيوم تكنولوجي فاليو بارتنرز".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.jumio.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" businesswire.com)) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220320005011/en/

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