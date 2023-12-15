تعدّ "تنفس بعمق" مبادرة توعوية وتثقيفية أطلقتها شركة "جومبوك" بالتعاون مع "تلفاست"، تماشياً مع الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، وذلك بهدف تحسين جودة الهواء الداخلي والحدّ من المخاطر التي تهدد صحة الأفراد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت "جومبوك" و"سانوفي" حلقة نقاشيه بعنوان "التحديات الخفيّة – استكشاف العلاقة بين جودة الهواء الداخلي، والصحة العامة، والعمل المناخي"، وذلك يوم 12 ديسمبر 2023 ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، دبي، بهدف معالجة التحديات التي يفرضها تلوّث الهواء.

وتناولت المحادثات الأزمة الصحيّة العالمية الناجمة عن تلوّث الهواء، الذي يعدّ السبب الرابع لارتفاع معدل الوفيات عالمياً، بالإضافة إلى تأثيراته المتزايدة في ظلّ التغير المناخي. وتجسّد مبادرة "تنفس بعمق"، التي أطلقتها "جومبوك" بالتعاون مع "تلفاست"، مجموعة الخطوات الاستباقية التي يتم اتخاذها في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تثبيت أجهزة لرصد جودة الهواء في عشرة مدارس في الدولة، فضلاً عن اختبار حلول مناسبة من حيث التكلفة من شأنها إحداث تغييرات ملموسة في جودة الهواء وصحة المجتمع.

وتظهر المؤشرات الأوليّة أن:

معدلات الجسيمات الدقيقة القابلة للاستنشاق (PM2.5) في 100% من المدارس تخطت المستويات المحددة

تركيزات ثاني أكسيد الكربون في 80% من المدارس تخطت المستويات المحددة

إجمالي المركبات العضوية المتطايرة في 70% من المدارس تخطت المستويات المحددة

وشهدنا من خلال تنفيذ إثنين من الحلول المقترحة تحسناً واضحاً في جودة الهواء، حيث ساهم تغيير مواد التنظيف إلى أخرى طبيعية في تحسين مستويات المركبات العضوية المتطايرة بنسبة 33%. كما أدّى تثبيت أجهزة تنقية الهواء إلى زيادة معدلات الجسيمات الدقيقة القابلة للاستنشاق (PM2.5) بنسبة 10.4%. ويتمّ اختبار المزيد من الحلول خلال العام الدراسي.

وخلال حدث منفصل أقيم ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) في 2 ديسمبر، قال بول هدسون

الرئيس التنفيذي لشركة "سانوفي"

"نحتفي اليوم، في "سانوفي"، بالمبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع شركة "جومبوك"، ونفخر بالمساهمات الفاعلة التي قدمناها في سبيل دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز إدارة جودة الهواء. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بالحد من المخاطر البيئية، تماشياً مع اعتراف الأمم المتحدة بالهواء النقي كحق أساسي من حقوق الإنسان. ونعمل، من خلال الحلول التي نعتمدها في المدارس مثل تنقية الهواء واستخدام مواد تنظيف طبيعية، على تحسين الصحة والسلامة لنصبح نموذجاً يحتذى به عالمياً لمعالجة تلوّث الهواء."

وفي إطار هذه المبادرة، تلتزم شركة "تلفاست" بمكافحة أوجه عدم المساواة في جودة الهواء، خاصة في المجتمعات الأكثر تأثّراً بالظروف الجوية السيئة. ولذلك، يتعاون متطوعو "سانوفي" بشكل نشط مع مجموعة من المؤسسات لتحسين جودة الهواء في هذه المجتمعات.

وضمت حلقة نقاش ضمن مركز الأبحاث خبراء وصناع سياسات بارزين حرصوا على تحليل النتائج المبكرة لدراسة "تنفّس بعمق"، بهدف وضع معايير جديدة لسياسات جودة الهواء الداخلي. ويُعدّ هذا الحدث دعوة لجميع الأطراف المعنية للعمل على تحسين جودة الهواء الداخلي لتحسين النتائج الصحية.

مي داوود

رئيس شؤون الاستدامة لمنطقة يس شؤون الاستدامة في مراكز الصحة المجتمعية في سانوفي في أمريكا والشرق الأوسط وأفريقيا والصين في "سانوفي كونسيومر هيلث"

"تفخر سانوفي بإرثها الدائم والتزامها المستمر في إحداث تأثير اجتماعي إيجابي على كوكبنا. ويشمل نهجنا الشامل للاستدامة جميع المجالات الحيوية للصحة والعمل المناخي، لتنعم الأجيال المُقبلة بكوكب صالح للعيش. ويُسعدنا أن نؤكّد على التزامنا بإيجاد مجتمع مستدام وأكثر صحة من خلال شراكتنا مع ’ جومبوك‘".

تاتيانا أنتونيلي أبيلا

المؤسس والمدير الإداري لمؤسسة "جومبوك"

"تبدأ الرحلة نحو حياة أفضل بتحسين جودة الهواء الداخلي. وعلى الرغم من أننا غير قادرين على التحكّم بجودة الهواء الخارجي، إلا أنّنا نمتلك القدرة على تحسين جودة الداخلي الذي نتنفّسه. ويكتسب ذلك أهمية بالغة بالنظر إلى أنّنا نُمضي أكثر 90 في المائة من وقتنا في هذه الأماكن. ولمواجهة هذا التحدي الحيوي المتمثل في الاستدامة، ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون ونشر رسالة "تنفّس بعمق" ودفع عجلة العمل لما فيه مصلحة الجميع".

وتهدف مبادرة تنفّس "بعمق" إلى نشر الوعي وتغيير وجهات النظر وتحفيز المشاركة النشطة في منازلنا ومدارسنا ومكاتبنا ومجتمعاتنا وغيرها من الأماكن.

للمزيد من المعلومات حول هذا المشروع، يُرجى زيارة: https://goumbook.com/what-we-do/campaigns-and-initiatives/take-a-breath/.

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نبذة عن شركة "سانوفي"

تعد "سانوفي"، شركة عالمية للرعاية الصحية قائمة على الابتكار يدفعها هدف واحد هو "صناعة الإنجازات العلمية لتحسين حياة الناس". ويكرس فريق عمل الشركة العامل في حوالي 100 دولة، جهوده من أجل إحداث تحول في ممارسة الطب من خلال العمل على تحويل المستحيل إلى ممكن. وتقدم الشركة الخيارات العلاجية التي يمكن تغير حياة المرضى، كما توفر اللقاحات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص حول العالم، مع وضع الاستدامة والمسؤولية في صميم طموحاتها.

شركة سانوفي المدرجة في بورصة "يورونيكس" تحت الرمز (SAN) وبورصة ناسداك تحت الرمز (SNY).

نبذة عن "جومبوك"

تُعدّ "جومبوك" التي تأسّست عام 2009، مؤسسة اجتماعية رائدة تُروّج لمفهوم الحياة المستدامة والممارسات الصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. ونحرص على ترك أثر ملموس على قطاع الاستدامة العالمي من خلال توفير حلول محلية للشركات والشباب والمجتمع المدني والقطاع العام. وتشمل جهودنا رفع مستوى الوعي وتنفيذ المبادرات وتقديم المشورة والاستشارات لتغيير وجهات النظر وإحداث تأثير ملموس على التجارب المعيشية الحالية والمستقبلية للأفراد في منطقتنا.