جوليوس باير ينشئ مكتباً محلياً لإدارة الأصول الخارجية بفرع البنك في الشرق الأوسط لتلبية متطلبات العملاء في مركز دبي المالي العالمي، ويعين مارك هايفيلي مديراً للمكتب وآكانكشا رايزاده مديرة للعلاقات. وتسهم العلاقات الوطيدة بين المكتب الجديد مع مدراء الأصول الخارجية والمستشارين الماليين المستقلين في تعزيز قدرة البنك على مواصلة تطوير أعماله على المستوى المحلي في دولة الإمارات.

دبي: أعلن بنك جوليوس باير المحدود في الشرق الأوسط عن إطلاق مكتب محلي في دبي، مخصص للتعاون مع مدراء الأصول الخارجية والمستشارين الماليين المستقلين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مزايا الريادة والمبادرة في دولة الإمارات.

ويتولى مارك هايفيلي إدارة أعمال المكتب وتطويرها، مستفيداً من علاقاته الوثيقة مع مدراء الأصول الخارجية في الشرق الأوسط، وخصوصاً دبي خلال السنوات الست الماضية، والتي اكتسبها من العمل في جوليوس باير على مدار 12 عاماً، إلى جانب خبرته الطويلة الممتدة لأكثر من عقدين في قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط وسويسرا.

وتولت آكانكشا رايزاده بدءاً من شهر أغسطس منصب مديرة العلاقات في المكتب الجديد قادمة من شركة كريديت سويس دبي، فيما انضم بيبين موريامادوم مساعداً لمديرة العلاقات قادماً من شركة إل جي تي دبي. وسيعمل كلاهما تحت إشراف مارك.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ألكساندر برغر، رئيس وسطاء السوق لفروع البنك في غرب سويسرا والأمريكيتين والمسؤول عن قسم الوسطاء في دبي: "يسرني أن تُتاح لي فرصة مواصلة تطوير أعمال إدارة الأصول الخارجية خارج مركز دبي المالي العالمي، إذ نشهد إنشاء العديد من شركات إدارة الأصول الخارجية، خاصة في مركز دبي المالي العالمي، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يسجل السوق نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة القادمة. وأنا على ثقة تامة بأن المكتب سينجح في ترسيخ مكانته بوصفه الخيار المفضل لإدارة الثروات لدى هذه المجموعة المهمة من العملاء، لا سيما مع الخبرة الكبيرة والشخصية القيادية التي يتمتع بها مارك، والجهود المميزة من فريقه الجديد".

وبدوره، قال علي رضا فاليزاده، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير الشرق الأوسط: "تُعد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً من الأسواق المهمة التي تحمل إمكانيات واسعة لتحقيق النمو الاستراتيجي للبنك، إذ يشهد قطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات نمواً متسارعاً وازدهاراً كبيراً بفضل الإقبال الكبير عليها من الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية والفائقة، والذي نتوقع استمراره مع سعي دبي إلى تعزيز مكانتها كإحدى أسرع المدن نمواً وأكثرها أمناً وترابطاً في العالم. ويُعد جوليوس باير أحد أضخم وأقدم بنوك إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي، حيث نعمل عن قرب مع عملائنا وعائلاتهم لمساعدتهم في مسيرتهم لبناء الثروة. وسيساعدنا إنشاء المكتب المحلي لإدارة الأصول الخارجية على الاستفادة من مكانتنا المميزة وتعزيز حضورنا من خلال توفير خدمات القيمة المضافة لجميع عملائنا وشركائنا في المنطقة".

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حول جوليوس باير

جوليوس باير، المُدرجة في بورصة سيكس السويسرية تحت الرمز: BAER، هي مجموعة سويسرية رائدة عالمياً في قطاع إدارة الثروة، تركّز عملياتها على توفير الخدمات والاستشارات لكبار العملاء حول العالم. ويتمحور هدف المجموعة الرئيسي حول تزويد العملاء بقيمة تتجاوز الثروة المادية. وبلغت قيمة الأصول التي تديرها 441 مليار فرنك سويسري بنهاية يونيو 2023. ويُعد بنك جوليوس باير، البنك السويسري الشهير الذي تأسس عام 1890، الذراع التشغيلي الرئيسي للمجموعة المُدرجة ضمن مؤشر الأسهم الرائدة السويسرية (SLI) الذي يضم أكبر 30 سهماً من حيث الحجم والسيولة في البورصة السويسرية.

وتمتلك جولويس باير أكثر من 60 مكتباً فيما يزيد على 25 مدينة حول العالم. بما فيها بانكوك ودبي ودبلن وفرانكفورت وجنيف وهونج كونج ولندن ولوكسمبورج ومدريد ومكسيكو سيتي وميلانو وموناكو ومومباي وسانتياجو عاصمة تشيلي وساو باولو وشنغهاي وسنغافورة وتل أبيب وطوكيو. وحققت المجموعة مكانة مميزة في قطاع إدارة الثروات بفضل منهجيتها التي تركز على العملاء، وخدماتها الاستشارية الموضوعية القائمة على منصة منتجات جوليوس باير المفتوحة، بالإضافة إلى قاعدتها المالية الصلبة وثقافتها الإدارية القائمة على مفاهيم ريادة الأعمال.

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