المنامة؛– أعلنت جوليوس باير، المجموعة السويسرية الرائدة عالمياً في قطاع إدارة الثروات، عن افتتاح مكتبها الجديد في مركز البحرين التجاري العالمي الشهير في العاصمة البحرينية المنامة، مما يعكس التزام البنك المستمر بدعم التنمية المالية في مملكة البحرين ومواصلة توسيع أعماله فيها.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للمكتب الجديد بحضورٍ لافت من سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، إلى جانب نخبة من أفراد الإدارة العليا في جوليوس باير، وفي مقدمتهم السيد راهول مالهوترا، رئيس شؤون منطقة الأسواق الناشئة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شاج بابو، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير (البحرين): "تشكل مملكة البحرين سوقاً هامة في إطار استراتيجية التوسع الأشمل لجوليوس باير في منطقة الشرق الأوسط. وأتاح لنا تواجدنا الطويل في البحرين فرصة فريدة للاستفادة من علاقاتها مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما المملكة العربية السعودية. ويمثل افتتاح مكتبنا الجديد خطوة هامة نحو مستقبلٍ واعد لجوليوس باير، حيث سيمنحنا فرصة توسيع نطاق خدماتنا في مجال إدارة الثروات لتلبية احتياجات عملائنا الحاليين والمستقبليين على حدٍ سواء".

العنوان الجديد

يقع مكتب جوليوس باير الجديد في البرج الغربي لمركز البحرين التجاري العالمي. ويتميز المقر الجديد بتصميم يلبي أعلى المعايير المعمارية العالمية المعتمدة لدى المجموعة، ويجمع بين الحداثة والرقي مع لمساتٍ فنية مستوحاة من المجموعة الفنية للشركة والتي تمتد لأربعة عقود. ويعكس الانسجام الفريد بين الفن والتصميم مدى التزام الشركة بتطوير مساحة عمل محفزة للإبداع، حيث تتجسد قيم الابتكار والثقافة.

العنوان الجديد هو:

جوليوس باير (البحرين) ش.م.ب (م)

مركز البحرين التجاري العالمي، البرج الغربي،

الطابق 30، جادة عيسى الكبير 365، المجمع 316

صندوق البريد 11428، المنامة

مملكة البحرين

تاريخ المجموعة في المنطقة

يمثل تاريخ جوليوس باير الحافل في البحرين دليلاً راسخاً على التزام البنك المتواصل بدعم التنمية المالية في المملكة على مدار العقود الخمسة الماضية. وشكل الاستحواذ على أعمال إدارة الثروة الدولية لشركة ميريل لينش في عام 2012، باستثناء الولايات المتحدة واليابان، إنجازاً بارزاً عزز مكانة جوليوس باير بصفته لاعباً رئيسياً في قطاع إدارة الثروات على مستوى المنطقة، وخاصةً في مملكة البحرين.

حول جوليوس باير

جوليوس باير، المُدرجة في بورصة سيكس السويسرية تحت الرمز: BAER، هي مجموعة سويسرية رائدة عالمياً في قطاع إدارة الثروات، تركّز عملياتها على توفير الخدمات والاستشارات لكبار العملاء حول العالم. ويتمحور هدف المجموعة الرئيسي حول تزويد العملاء بقيمة تتجاوز الثروة المادية. وبلغت قيمة الأصول التي تديرها 474 مليار فرنك سويسري بنهاية 2024. ويُعد بنك جوليوس باير، البنك السويسري الشهير الذي تأسس عام 1890، الذراع التشغيلي الرئيسي للمجموعة المُدرجة ضمن مؤشر الأسهم الرائدة السويسرية (SLI) الذي يضم أكبر 30 سهماً من حيث الحجم والسيولة في البورصة السويسرية.

وتمتلك جولويس باير أكثر من 60 مكتباً فيما يزيد عن 25 مدينة حول العالم. بما فيها بانكوك ودبي ودبلن وفرانكفورت وجنيف وهونج كونج ولندن ولوكسمبورج ومدريد ومكسيكو سيتي وميلانو وموناكو ومومباي وسانتياجو عاصمة تشيلي وساو باولو وشنغهاي وسنغافورة وتل أبيب وطوكيو. وحققت المجموعة مكانة مميزة في قطاع إدارة الثروات بفضل منهجيتها التي تركز على العملاء، وخدماتها الاستشارية الموضوعية القائمة على منصة منتجات جوليوس باير المفتوحة، بالإضافة إلى قاعدتها المالية الصلبة وثقافتها الإدارية القائمة على مفاهيم ريادة الأعمال.

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