نيويورك/ أبوظبي: أعلنت "جولدمان ساكس" وشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")؛ شركة الاستثمار السيادي العالمية، عن إبرام شراكة بقيمة مليار دولار أمريكي، للاستثمار المشترك في فرص الائتمان الخاص في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستتم إدارة هذه الشراكة من خلال الائتمان الخاص لدى جولدمان ساكس ألتيرناتيفز، عبر فريق متخصص ومتواجد في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. ويتألف فريق الائتمان الخاص العالمي من 165 متخصصاً في مجال الاستثمار الائتماني، يتولون الإشراف على إدارة أكثر من 110 مليار دولار من الأصول والاستثمارات. ويعمل الفريق على الاستفادة من شبكة وخبرة وإمكانات جولدمان ساكس في توفير العديد من فرص الإقراض العالمية وضمانها. واستثمرت جولدمان ساكس منذ عام 1998، في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب شرق آسيا والصين وكوريا واليابان.

ومن شأن هذه الشراكة أن تمكن الشركتين من مواصلة توسيع نطاق نشاطهما الاستثماري في سوق الائتمان الكبير والمتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستهدف الشراكة إلى توظيف استثمارات طويلة الأمد بقيمة مليار دولار أمريكي، وتقديم حلول ائتمانية خاصة معدة ومصممة للشركات والجهات الرائدة في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبموجب هذه الشراكة سيتم الاستثمار عبر نطاق الائتمان الخاص، ومن المتوقع أن تشمل الاستثمارات العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل خاص على الهند.

وكانت جولدمان ساكس قد أعلنت في عام 2023 عن توسيع نطاق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي؛ المركز المالي العالمي للعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيعمل المكتب الجديد على تعزيز التواجد الإقليمي المتنامي للشركة، مما يسمح لها بترسيخ حضورها وتطوير علاقتها مع العملاء والتواصل المباشر معهم أينما كانوا. ويعد إنشاء مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي جزءاً من استراتيجية الشركة طويلة الأمد، والرامية لمواصلة توسيع نطاق حضورها وخدماتها للشركاء والعملاء في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال مارك ناخمان، الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في جولدمان ساكس: "يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة بين مبادلة وجولدمان ساكس ألتيرناتيفز، حيث ستعمل هذه الشراكة على تعزيز وتوسيع منصة الائتمان الأسيوية الخاصة بنا، والاستثمار في فرص جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نظراً لحاجة تلك المنطقة لحلول ائتمانية متخصصة. ونحن نرى أن دورنا في تقييم الفرص وما نوفره للعملاء من خيارات على أرض الواقع يتيح لنا العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مبادلة وتطوير آفاق هذه الشراكة بيننا".

من جانبه قال جريج أولافسون، الرئيس العالمي للائتمان الخاص في جولدمان ساكس ألتيرناتيفز: "إن فرص الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واسعة النطاق. ومع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة، والظروف المواتية للمقرضين من القطاع الخاص لدعم نمو الشركات الرائدة من خلال توفير رأس مال مرن طويل الأجل، نعتقد أننا في المراحل الأولى من حقبة واضحة للائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونتطلع من خلال هذه الشراكة مع مبادلة، لتوسيع نطاق اهتمامنا وتركيزنا الاستثماري الفاعل في تلك المنطقة".

بدوره قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المتنوعة في مبادلة: "تساهم الاقتصادات المتنوعة وسريعة النمو، فضلاً عن تزايد أحجام صفقات الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في زيادة الطلب وبشكل كبير على الحلول الائتمانية المخصصة من المقرضين غير التقليديين. وتنسجم هذه الشراكة مع جولدمان ساكس مع تطلعاتنا الرامية لتعزيز حضورنا في مجال الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي منطقة حيوية ومهمة لمبادرات النمو الاستراتيجية التي تتبناها مبادلة".

وقال فابريزيو بوكياردي، رئيس وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة: "نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع جولدمان ساكس لفتح آفاق وفرص جديدة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي. وتبرز الهند على وجه الخصوص كسوق رئيسية ومهمة، تتمتع بفرص كبيرة في مجال الائتمان الخاص، وهي سوق تحظى فيها جولدمان ساكس بحضور وتواجد فاعل ومؤثر".

وتستثمر وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة منذ عام 2009، في فرص الدين الخاص، مع التركيز على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة والشركات ذات رأس المال الكبير، عبر مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال وفئات الأصول. ومن الناحية الجغرافية، انصب تركيز الوحدة في المقام الأول على أمريكا الشمالية وأوروبا، وتم مؤخراً تعزيز حضورها وتواجدها في سوق الائتمان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تتسم بالنمو السريع.

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نبذة عن الائتمان الخاص لدى "جولدمان ساكس ألتيرناتيفز"

تعد جولدمان ساكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GS) أحد المستثمرين الرائدين في مجال الاستثمارات البديلة على مستوى العالم، حيث تمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 450 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة. وتستثمر جولدمان ساكس في مجموعة متكاملة من البدائل بما في ذلك الأسهم الخاصة، وأسهم النمو، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، والاستدامة، وصناديق التحوط. ويتاح للعملاء الاستفادة من هذه الحلول من خلال الاستراتيجيات المباشرة والشراكات المخصصة وبرامج البنية المفتوحة.

تعتمد الشركة على التركيز على الشراكات والنجاح المشترك مع عملائها، وتسعى إلى تقديم أداء استثماري طويل الأمد، بالاعتماد على شبكتها العالمية وخبرتها العميقة في مختلف الصناعات والأسواق.

تعد منصة الاستثمارات البديلة جزءاً من إدارة أصول جولدمان ساكس، التي تقدم خدمات استثمارية واستشارية عبر الأسواق العامة والخاصة للمؤسسات الرائدة في العالم والمستشارين الماليين والأفراد. وتمتلك جولدمان ساكس ما يزيد عن 2.8 تريليون دولار من الأصول على مستوى العالم كما في 31 ديسمبر 2023.

وكانت جولدمان ساكس ألتيرناتيفز قد تأسست عام 1996، وهي واحدة من أكبر مستثمري الائتمان الخاص في العالم، مع أصول تزيد قيمتها عن 110 مليار دولار من خلال الإقراض المباشر، والديون المتوسطة ورأس المال المختلط واستراتيجيات الإقراض القائمة على الأصول. وتتمتع الوحدة بالمعرفة العميقة في قطاعات الأعمال، وخبرة فريق العمل وشبكة العلاقات الواسعة والبصمة العالمية، ويسهم هذا كله في تعزيز مكانتها، ونطاق الخدمات التي توفرها بسرعة وموثوقية، علاوة على ما توفره من دعم للشركات من السوق المتوسطة الدنيا والشركات كبيرة الحجم. لمزيد من المعلومات والتواصل الإعلامي:

Joseph Stein

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadala.com.

للتواصل الإعلامي:

Salam Kitmitto

sakitmitto@mubadala.ae