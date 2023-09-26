Mario Gomez*

الدوحة: أعلنت بريميير بادل، جولة محترفي البادل الأبرز عالمياً والتي أسستها قطر للاستثمارات الرياضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل، عن تعيين السيد إينو بولو في منصب الرئيس التنفيذي، ليتولى مسؤولية قيادة المرحلة المقبلة والطموحة من التطور الرياضي والنمو التجاري والتوسع العالمي لجولة بريميير بادل.

وسيعمل السيد بولو تحت إشراف مجلس إدارة بريميير بادل، على أن يتولى مهامه اعتباراً من 16 نوفمبر 2023.

ويتمتع إينو بسجلٍ مهني حافل في عالم الرياضة، بما فيه من خبرة واسعة في رياضتي البادل والتنس، حيث شغل مناصب رفيعة لدى علامة Nike في أوروبا وأمريكا الشمالية. كما تولى لاحقاً منصب رئيس شركة Havaianas في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية، ورئيس مجموعة غلوبال براندز في أوروبا، وعمِل استشارياً أولاً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقُبيل انضمامه إلى جولة بريميير بادل، شغل إينو منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ليداب، مجموعة شركات البادل العالمية والتي تغطي عملياتها أكثر من 120 نادياً وما يزيد عن 700 ملعب بادل حول العالم. كما يشغل إينو عضوية مجلس إدارة الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس منذ يناير 2021.

وخلال الشهر الماضي، كشفت قطر للاستثمارات الرياضية والاتحاد الدولي للبادل عن توقيع اتفاقية تاريخية مع شركة دام، استحوذت قطر للاستثمارات الرياضية من خلالها على جولة البادل العالمية، إضافة إلى دمج جولة البادل العالمية وبريميير بادل، وهما أكبر جولتين احترافيتين في هذه الرياضة، ضمن جولة عالمية واحدة تحت اسم "بريميير بادل". ومن المقرر إطلاق المسابقة الجديدة في عام 2024 تحت إدارة الاتحاد الدولي للبادل، بمجرد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة. وسيكون إينو مسؤولاً بشكل مباشر عن إدارة صفقة الدمج بين الجولتين، ومن ثم قيادة عملية التحول التدريجي لجولة بريميير بادل على المستويين الرياضي والتجاري، لتصبح واحدة من أكثر الجولات الديناميكية والعصرية والاحترافية في عالم الرياضة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جولة بريميير بادل قد انطلقت في عام 2022، ونجحت خلال عامها الأول في التحول إلى أسرع الجولات الرياضية نمواً على مستوى العالم؛ إذ شارك في منافساتها ما يزيد عن 500 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم، وأقامت منافساتها في عدد من أبرز المواقع وأكثرها أهمية في التاريخ الرياضي، بما فيها ملعب رولان جاروس في باريس. كما وقعت جولة بريميير بادل عدداً من اتفاقيات البث لعدة أعوام، لتغطي أكثر من 180 دولة وتصل إلى ما يزيد عن 150 مليون منزل. وسجلت النسخة الأولى من الفعالية العام الماضي 22.7 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب. وقد انضمت أكثر من 110 لاعبة محترفة إلى منافسات جولة بريميير بادل في مارس من العام الجاري.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة قطر للاستثمارات الرياضية ورئيس جولة بريميير بادل: "يسرنا تعيين إينو في منصب الرئيس التنفيذي لجولة بريميير بادل. ويتمتع إينو برصيد استثنائي من المعرفة والخبرة والعلاقات القيّمة، والتي اكتسبها على مدار مسيرته المهنية المتميزة التي تمتد لحوالي 30 عاماً في عالم الرياضة، بما فيها رياضات المضرب. ويدرك إينو السبيل الأمثل لبناء جولة عالمية لنخبة الرياضيين وأهمية اللاعبين في أي مشروع، ونتطلع قدماً لقيادته للمرحلة المقبلة من تطوير جولة بريميير بادل".

ومن جانبه، قال السيد لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل تنس: "نرى في تعيين إينو قراراً ذكياً سيدعم رحلة جولة بريميير بادل في المرحلة المقبلة من نموها الطموح. ويفخر الاتحاد الدولي للبادل، باعتباره المؤسسة المسؤولة عن إدارة جولة بريميير بادل، بدوره المحوري في تطوير رياضة البادل حول العالم، لا سيما وأنّه يمنح اللاعبين والاتحادات الوطنية الفرصة للمشاركة في تحقيق رسالتنا الرامية إلى تطوير الرياضة في كل مكان. وستكون خبرة إينو وعلاقاته مع جميع الأطراف المعنية ضمن المنظومة الرياضية، لاسيما لاعبي الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، إضافة قيّمة للغاية بالنسبة إلينا، وذلك في إطار مساعينا للنهوض بجولة بريميير بادل إلى قمة الرياضات العالمية".

وبدوره، قال السيد إينو بولو، الرئيس التنفيذي الجديد لجولة بريميير بادل: "يسعدني الانضمام إلى جولة بريميير بادل في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة أكثر المشاريع طموحاً في عالم الرياضة. نجحت بريميير بادل في تحقيق إنجازات مذهلة خلال فترة زمنية قصيرة بفضل رؤية المالكين وطموحاتهم الكبيرة. وما نزال اليوم في بداية الطريق نحو الوصول إلى الإمكانات الكاملة لهذه الجولة العالمية الفريدة. وأتطلع لاستثمار خبراتي وطاقتي وإمكاناتي للمضي بجولة بريميير بادل نحو الأمام، والعمل مع جميع الأطراف المعنية في عالم البادل والرياضة والأعمال لبناء تجربة متميزة لجمهور البادل والاعبين واللاعبات، فهم العنصر الأهم في هذه المعادلة".

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