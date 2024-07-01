الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة جيل، الشركة الرائدة في مجال المحتوى الرقمي التعليمي والتربوي للأطفال واليافعين والاباء والمربيين، عن اغلاق تمويل جولة البذرة الاستثمارية بقيمة سبعة أرقام بالدولار الأمريكي من شركة رزم للاستثمار ومجموعة من المستثمرين الملائكين البارزين.



ويمثل هذا الاستثمار دَفعة قوية لجيل، حيث سيساهم في تعزيز تواجدها في القطاع الموجه لأصحاب الأعمال (B2B) والموجه للحكومة (B2G)، وتوسيع نطاق عملها ليشمل لغات وأسواق جديدة.



وقد علق السيد رئيس مجلس الإدارة قائلا:"يَعكس هذا التمويل الضخم الثقة الكبيرة في رؤيتنا وقدرتنا على الابتكار في صناعة المحتوى الرقمي الترفيهي القيمي والتعليمي والتربوي، وإثراء وتعزيز اللغة العربية.



ويضيف الأستاذ أحمد صبيح ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيل لهذا بتصريحه: "نحن متحمسون لتوسيع نشاطنا في قطاعي B2B وB2G، وتقديم خدماتنا المبتكرة في الأسواق السعودية بصفة خاصة والخليجية بصفة عامة."



كما أعرب كلاً من الرئيس التنفيذي لرزم الأستاذ عبد الله القصبي وكذلك الأستاذ عثمان القصبي عن سعادتهم بهذه الشراكة لدعم العملية التعليمية والتربوية والترفيهية بأساليب مبتكرة من خلال منتجات جيل المتنوعة في السوق السعودي والأسواق الأخرى.



سيساهم هذا التمويل في تسريع جهود جيل في عدة جوانب، حيث ستركز الشركة على تطوير تطبيقها لتقديم مزايا متطورة وتجربة مستخدم مميزة، وإضافة لغات جديدة لاجتذاب المزيد من الأطفال واليافعين والاباء والمربيين لقاعدة مستخدميها، كما ستعجل جيل بإطلاق متجرها الإلكتروني الشامل، الذي سيدعم التطبيق ويسهل على المستخدمين شراء المنتجات والخدمات المرتبطة به. إلى جانب ذلك، ستكثف جيل جهودها لتعزيز حضورها في السوقين السعودي والخليجي، واللذان يُعدان من أكبر أسواق المحتوى الرقمي في المنطقة.

وجدير بالذكر ان شركة جيل قد حصلت على تمويل استثماري قبل ذلك من شركة ايد فينشر أحد اكبر شركات الاستثمار الجريء في المشروعات التعليمية في الشرق الاوسط .



عن جيل:

تطبيق يقدم محتوى ترفيهي قيمي وتربوي وتعليمي للأطفال واليافعين من عمر 3 إلى 15 عامًا، مع أكثر من 1000 شخصية كارتونية حصرية، يتم مراجعة المحتوى من قِبل خبراء تربويين لضمان جودته وتوافقه مع الثقافة العربية، مع خطط لترجمة المحتوى إلى لغات أخرى.



تهدف جيل إلى توفير محتوى هادف وجذاب يُساهم في تنمية مهارات الأطفال واليافعين وإثراء خبراتهم كما يساعد على تعزيز وإثراء اللغة العربية وبناء القيم السليمة.

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