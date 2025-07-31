رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة جورجيو أرماني اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع رأس الخيمة العقارية - المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة - ومجموعة SIE لإطلاق مشروع" أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة"، والذي سيضم أول فيلات تحمل علامة أرماني التجارية على مستوى العالم.

يقع هذا المشروع الحصري ضمن خليج طبيعي هادئ على جزيرة الراحة – الوجهة السكنية الأبرز ضمن وجهة ميناء في رأس الخيمة - وسيضم مجموعة محدودة من الفيلات الشاطئية والشقق الفاخرة المصممة لتوفير أسلوب حياة راقٍ يتناغم بسلاسة مع البيئة المحيطة. وستوفر كل واحدة من هذه المساكن وصولاً مباشراً إلى الشاطئ الخاص للمشروع وإطلالات مفتوحة على الخليج العربي.

تولى تصميم هذا المشروع جورجيو أرماني شخصياً وكادره المتميز من المصممين المعماريين؛ واستلهموا تفاصيله من المساكن الشخصية الرائعة للمصمم العالمي الشهير، وبذلك يعكس المشروع معاييره الجمالية الرفيعة التي تقوم على البساطة الراقية والأناقة المتجددة. وترسي الرؤية الإبداعية الفريدة للمشروع معياراً جديداً للرفاهية، فتعيد بذلك تعريف مفهوم الحياة الراقية في الإمارة.

يعكس مشروع "أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة" فلسفة أرماني وقيمه الجمالية الفريدة، حيث يجسد في جوهره مفهوم الأناقة البسيطة والاهتمام بأدق التفاصيل. وسيغدو هذا المكان تجسيداً حقيقياً للفخامة الراقية، وسيوفر لقاطنيه عالماً مثالياً من الانسجام الحسي والملموس.

سيحظى قاطنو المشروع بمجموعة استثنائية من المرافق المغلقة والمفتوحة، بما في ذلك نادٍ شاطئي فخم مخصص للأعضاء فقط. وسيتاح للقاطنين أيضاً فرصة الانضمام إلى برنامج حصري من المزايا والخدمات التي يقدمها جورجيو أرماني، ويشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب الخاصة، وخدمات الكونسيرج، والامتيازات العالمية.

يتزامن إطلاق مشروع "أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة" مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس علامة "أرماني/كاسا" والذكرى الخمسين لتأسيس علامة" جورجيو أرماني" التجارية، وبذلك يحتفي بخمسة عقود من التأثير الملهم على أساليب الحياة الراقية وقطاع التصميم العالمي.

علاوةً على المساكن، يحظى المشروع أيضاً بموقع شاطئي رائع يتيح لقاطنيه فرصة الاستمتاع بالمناظر البانورامية الساحلية لرأس الخيمة وجمالها الطبيعي المحاط بسلسلة جبل جيس الخلابة. وتعدُّ هذه البيئة البكر موطناً للسلاحف والدلافين وطيور الفلامنجو المهاجرة، التي تعكس جمال إمارة رأس الخيمة، عاصمة الطبيعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعكس هذه الشراكة المهمة التزام أرماني بتقديم تجارب حياة استثنائية تجمع بين الفخامة البسيطة التي تمتاز بها العلامة التجارية والجمال الطبيعي الساحر لرأس الخيمة. كما يتماشى المشروع مع أهداف رؤية إمارة رأس الخيمة 2030، حيث يساهم بصورة فاعلة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وبهذه المناسبة، قال جورجيو أرماني، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة أرماني: "تستهويني كثيراً مسألة تصميم المساكن، حيث تتيح لي تطبيق رؤيتي الخاصة للأزياء الراقية على المساحات التي نعيش فيها من خلال استخدام المواد الفاخرة واللمسات الإبداعية الفريدة. وتشكّل الفيلات التي سنطورها بالتعاون مع شركة رأس الخيمة العقارية علامةً فارقة في رحلتنا هذه، فقد تم تصميمها لتتناغم مع المناظر الطبيعية الرائعة من حولها، وتجسد بذلك أسلوب حياة فريداً من نوعه."

من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "نفخر في شركة رأس الخيمة العقارية بتجسيد فلسفة التصميم الشهيرة لمجموعة أرماني في مشروع ’أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة‘. وتشكل هذه الشراكة مع أرماني دليلاً ملموساً على الجاذبية المتنامية لرأس الخيمة، ورؤيتنا المشتركة للارتقاء بمشهدها العقاري. ولا يكتفي هذا المشروع بإرساء معايير جديدة للحياة الراقية في الإمارة فحسب، وإنما يوفر كذلك قيمة دائمة وتجربة حياة استثنائية في وجهة ميناء ".

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