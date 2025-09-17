عمّان، الأردن: أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة لأول مرة مع خطوط طيران الهند، الناقل الوطني الرائد في الهند وعضو تحالف ستار.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال مؤتمر ومعرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة الطائرات MRO Asia Pacific الذي عقد في سنغافورة مرخراً. وبموجب الاتفاقية تتولى "جورامكو" تنفيذ أعمال الصيانة الثقيلة لأسطول طيران الهند من طائرات بوينغ B787 وB777.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "يسرّنا أن نرحّب بخطوط طيران الهند ضمن قائمة عملاء جورامكو. وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسّعنا نحو السوق الهندية، ونحن نتطلّع لبناء علاقة قوية وطويلة الأمد مع طيران الهند في السنوات المقبلة."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية لـ خطوط طيران الهند، إس. ك. داش: "ستُسهم شراكتنا مع جورامكو في تعزيز قدراتنا في إدارة عمليات الإصلاح والصيانة، وتحسين موثوقية أسطولنا في عمليات التشغيل."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

