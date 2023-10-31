الرياض: قام خبراء من شركة جوديير الشرق الأوسط وإفريقيا مؤخراً بتدريب أعضاء مختارين من فريق الدعم الفني لشركة الراشد للإطارات (إطارات الراشد) ، على استخدام نظام وتطبيق جوديير لفحص الإطارات "تاير أوبتيكس" (TireOptix).

وسيتمكن فنيو أسطول إطارات الراشد الأربعة الآن من دعم الأساطيل وشركات النقل في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تحقيق أقل تكلفة تشغيل وزيادة فعالية الصيانة الدورية والكفاءة التشغيلية لهذه الشركات للحصول على أفضل عائد على الاستثمار.

يُعد نظام وتطبيق TireOptix من جوديير حلاً رقمياً متقدماً لمراقبة حالة الإطارات، وهو مصمم للسماح لمشغلي الأساطيل بالحصول على بيانات إطارات مركباتهم بصورة آنية وبدقة وكفاءة عاليتين وذلك من خلال الفحص وتجميع البيانات باستخدام التطبيق والتي يتم تحويلها إلى تقارير مُخصصة تسمح لمشغلي الأساطيل والعاملين في الورش باتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور. كما تساعد هذه التقارير على تقييم حالة الإطارات بشكلٍ عام وبدقة أكبر، مما يدعم مشغلي الأساطيل في إطالة العمر الافتراضي للإطارات والحصول على أميال مقطوعة أكثر، كما ويساعد في تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية. والأهم من ذلك، يوفر النظام على مشغلي الأساطيل جمع البيانات يدوياً، مما يُسرع جهود التحول الرقمي ويوفر الوقت والجهد. ‎

حول ذلك، قال ياسر مهيار - الرئيس التنفيذي لشركة الراشد للإطارات: "نسعى من خلال أعمالنا إلى النجاح وتصدر شركات توزيع الإطارات على الدوام، ويتضح ذلك في علاقتنا الوثيقة مع شركة جوديير، التي تنمو أكثر فأكثر كل عام، منذ 2009 عندما أصبحنا الموزع الرسمي لها في المملكة. وبعد أن أصبح فنيو الأسطول لدينا متمكنون الآن من استخدام حلول رقمية مبتكرة مثل TireOptix، فإننا نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كشريك لأبرز أساطيل النقل في المملكة العربية السعودية". ‎

هذا ويعد العمل مع جوديير من أجل رفع المهارات الرقمية لفنيي أسطول الراشد للإطارات بمثابة علامة فارقة أخرى في مسيرة التحول الرقمي التي تتخذها الشركة، ذلك أنها تدعمها في جهودها لتصدر تجارة التجزئة الرقمية للإطارات، والأعمال التجارية والاستهلاكية لها في المملكة العربية السعودية. ‎

من جهته، قال شعبان جونجور - المدير العام لشركة جوديير الشرق الأوسط وأفريقيا: "باعتبارها شريك التنقل المفضل منذ 125 عام للشركات من حول العالم، فإن جوديير على استعداد دائم لدعم شركائها مثل الراشد، في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم. وأنا متحمس تجاه التغييرات الإيجابية التي ستنتج عن قيام كل من إطارات جوديير والراشد بدعم التحول الرقمي للأساطيل في المملكة". ‎

وأضاف حمزة عفانة - مدير الأعمال التجارية في جوديير الشرق الأوسط وأفريقيا بالقول: "تتمتع حلول TireOptix المبتكرة من جوديير بسجل حافل بالنجاح والكفاءة ودعم العملاء، ويسعدني العمل مع شريكنا، إطارات الراشد، لتمكين المزيد من الأساطيل في المملكة العربية السعودية من الاستفادة من هذا الحل لتحقيق أهداف أعمالهم".

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نبذة عن شركة "جوديير" للإطارات والمطاط

تُعد شركة "جوديير" إحدى كبرى شركات الإطارات في العالم. ويعمل في الشركة ما يقارب 74 ألف موظف وتصنّع منتجاتها في 57 مصنعاً قائماً في 23 دولة حول العالم. وتسعى جوديير عبر مركزي الابتكار التابعين لها في كلٍ من أكرون في أوهايو، وكولماربيرغ في لوكسمبورغ إلى ابتكار أحدث المنتجات والخدمات التي تحدد المعايير المعتمدة في صناعة الإطارات على مستوى التكنولوجيا والأداء. لمزيد من المعلومات حول الشركة ومنتجاتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.goodyear.com/corporate