الرياض: تقوم شركة جوديير، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الإطارات في العالم، باتخاذ خطواتٍ جديدة في مجال تحويل الطاقة المتجددة في مصانعها، حيث عملت على تركيب جدار شمسي في محطتها في آدابازاري Adapazarı في تركيا، في مبادرة جديدة لدعم جهود تعزيز الاستدامة. سيساعد هذا المشروع في تقليل البصمة البيئية للمحطة، بالإضافة إلى تعزيز المرونة في ترشيد استهلاك الطاقة فيها بشكلٍ أفضل.

يُغطي الجدار الشمسي مساحة 50 متراً مربعاً، وتم توصيله بأحد أنظمة HVAC (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) الحالية لتسخين الهواء مسبقاً. في هذا النظام، عندما يتم تسخين سطح المجمع بواسطة الأشعة الشمسية، يتم سحب الهواء الساخن إلى الداخل من خلال آلاف الثقوب الصغيرة على السطح، وتوجيهه إلى مدخل الهواء الحالي. ويساعد ذلك في تقليل كمية البخار المطلوبة لوحدة التسخين بحوالي 45 في المئة، مما يقلل استهلاك الوحدة للطاقة، وبالتالي يُقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تتضمن المرحلة التالية من المشروع تركيب الألواح الشمسية على سطح محطة آدابازاري Adapazarı. وبالاعتماد على الظروف الجوية، ستساعد هذه الألواح المحطة على تلبية جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة.

حول هذه الخطوة، علّق محمود ساري أوغلو - المدير العام لشركة جوديير في تركيا بالقول: "لقد أعلنت شركة جوديير للإطارات والمطاط عن خططها للتحول إلى الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪ في مصانعها في تركيا". وأضاف: "كجزء أساسي من هذه الخطط، يُسلط مشروعنا الضوء على أهمية عنصر الاستدامة ضمن رؤية جوديير. وأود أن أشكر زملائي القيمين في الفريق في جوديير على جهودهم اللافتة لتنفيذ هذا المشروع الهام".

تعتبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا محركاً رئيسياً ضمن جهود الشركة لتعزيز الاستدامة في أعمالها. وكجزء من هذه الجهود، بدأت مصانع الشركة في أوروبا بالفعل في استخدام الكهرباء المتجددة في كامل أعمالها.

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نبذة عن شركة "جوديير" للإطارات والمطاط

تُعد شركة "جوديير" إحدى كبرى شركات الإطارات في العالم. تضمّ ما يقارب 72 ألف موظف وتصنّع منتجاتها في 55 مصنعاً قائماً في 23 دولة حول العالم. وتسعى عبر مركزي الابتكار التابعين لها في أكرون في أوهايو وكولماربيرغ في لوكسمبورغ إلى ابتكار أحدث المنتجات والخدمات التي تحدد المعايير المعتمدة في صناعة الإطارات على مستوى التكنولوجيا والأداء. المزيد من المعلومات حول الشركة ومنتجاتها متوفرة عبر الموقع الإلكتروني www.goodyear.com/corporate