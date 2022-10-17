جدة - أعلنت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء العالم والمُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن فوزها بالجائزة الذهبية عن فئة التسويق والاتصالات ضمن جوائز التميز العالمية 2022 تقديراً لريادتها في مجال الحملات المتكاملة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم مساعي الشركة المبتكرة لدعم العملاء في رحلتهم نحو ريادة الأعمال من خلال مساعدتهم على تأسيس شركاتهم وتطويرها على الإنترنت. وحصدت جودادي هذه الجائزة بفضل حملتها الرائدة للتفاعل مع وسائل الإعلام ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استهدفت فئات مختلفة من الجمهور في جميع أنحاء المنطقة لتسلط الضوء على المنتجات والخدمات الرقمية للشركة، لا سيما تلك المصممة لدعم رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة في المملكة العربية السعودية وسائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، رئيسة الاستراتيجية التجارية للأسواق الدولية في شركة جودادي: "فخورون بالفوز بجائزة التميز العالمية 2022 عن فئة التسويق والاتصالات. تعمل جودادي على دعم وتمكين رواد الأعمال حول العالم، ويسرنا طرح حلولنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعدّ هذا التكريم خير دليلٍ على الخدمات المبتكرة التي تقدمها المنصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة بما يساهم في نجاحها على الإنترنت أو على أرض الواقع".

وركّزت جوائز التميز العالمية في دورتها الثانية على تكريم الابتكار وأفضل الممارسات في هذا المجال الإبداعي من خلال تقديم الجوائز لأصحاب الإبداعات والإسهامات الاستثنائية في قطاع التسويق والاتصالات عالي التنافسية. وتُعد جوائز التميز العالمية واحدةً من أبرز منصات التكريم العالمية التي تركز على تبادل المعارف في مجالات التميز وأفضل الممارسات مع مشاركات من جميع أنحاء العالم.

وتساعد أدوات وخدمات جودادي رواد الأعمال على تعزيز حضور شركاتهم الصغيرة على الإنترنت من خلال تزويدها بالأدوات والموارد والمنتجات الضرورية، بما في ذلك خدمات تصميم الموقع الإلكتروني والدعم الفني والدورات الإلكترونية وورش العمل ودورات التوجيه المتنوعة باللغتين الإنجليزية والعربية.

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تتخصص شركة GoDaddy في تمكين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم عبر توفير جميع أشكال المساعدة والأدوات التي تضمن لهم النجاح في العمل عبر الإنترنت. وتعد شركة GoDaddy الوجهة المثالية للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وإدارة أعمالهم. وتهدف الشركة إلى منح العملاء الأدوات والتحليلات والموارد البشرية اللازمة لتحويل أفكارهم ومبادراتهم الشخصية إلى نجاح واقعي ملموس. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني w.GoDaddy.comww.