جدة - تقدّم جودادي مجموعة متكاملة من الأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي لدعم الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبة بزيادة نمو مبيعاتها مع بداية العام الجديد. وتوفر المنصة حلولاً رقمية من شأنها تبسيط عمليات التجارة الإلكترونية وتحسين استراتيجيات التسويق وترسيخ حضور العلامات التجارية في سوق شديد التنافسية. وتتيح هذه الحلول للشركات تحقيق معدلات تفاعل أكبر مع الزوار وتحويلهم إلى عملاء فعليين والوصول إلى عملاء جدد في مختلف أنحاء المنطقة.

استراتيجيات تسويقية مخصصة لدعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لطالما شكّلت مواسم الأعياد بالنسبة إلى الشركات في المنطقة فرصة مهمة لتعزيز إيراداتها، لذا حرصت جودادي على تطوير أدوات بهدف مساعدة العلامات التجارية المحلية للاستفادة من الإمكانات الكاملة لمواسم التسوق خلال العام، بما في ذلك أوقات الذروة. ويمكن للشركات من خلال متجر جودادي الإلكتروني إطلاق مواقع للتجارة الرقمية بكل سهولة، والتي تتميز بخيارات الدفع المحلية بالعديد من العملات وسهولة استخدامها، مما يمكّنها من تلبية احتياجات العملاء المتنوعة على مدار العام، لا سيما خلال فترات الأعياد التي تنتعش فيها حركة التسوق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى جودادي: "ينبغي على الشركات تلبية الاحتياجات الفردية للعملاء، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن ثقافات متنوعة، وهذا ما توفره الأداة سهلة الاستخدام لمتجر GoDaddy الإلكتروني، إذ توفر الفرصة أمام العلامات التجارية لإنشاء واجهات متاجر رقمية تتيح تخصيص عروضها بما يناسب متطلبات العملاء ولغتهم وتفضيلات الدفع لديهم".

وتتيح أداة التسويق الرقمي من جودادي للشركات إطلاق حملات تسويقية مخصصة وموجهة. ويمكن للشركات استقطاب مزيد من العملاء من خلال تقديم خصومات حصرية، والترويج للعروض المتاحة لفترة محدودة، وإطلاق عروض ترويجية في مواسم الأعياد للمساعدة.

عام جديد وفرص واعدة

تمثّل بداية عام 2025 بالنسبة إلى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة ثمينة للاستفادة من الإمكانيات الرقمية بوصفها القوة الدافعة لعجلة النمو. وتبدي الشركات الصغيرة انفتاحاً متزايداً على استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تخدم أعمالها، حيث أفاد 67% من المشاركين في الاستبيان العالمي لريادة الأعمال الذي أجرته جودادي بأنهم يعتزمون استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في عملياتهم التسويقية، بينما أكّد 53% رغبتهم في استعمال تلك الحلول في التخطيط ووضع الاستراتيجيات. وتتيح خدمة ™GoDaddy Airo، التجربة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلولاً مبتكرة تساعد مالكي الشركات الصغيرة على توفير الوقت عند تأسيس حضورهم عبر الإنترنت واستقطاب عملاء جدد، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال.

التأسيس لحضور رقمي متين في عام 2025

مع اقتراب العام الجديد، تبرز أهمية اعتماد الشركات على استراتيجية رقمية متينة. وتتيح أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من جودادي للشركات إنشاء مواقع إلكترونية احترافية مصممة خصيصاً لتحقيق أهدافها التجارية وتعزيز حضورها عبر الإنترنت. ومن ناحية أخرى، تدعم تقنيات تحسين نتائج محركات البحث من جودادي الشركات في تحسين ظهور مواقعها الإلكترونية على قائمة نتائج البحث المحلية، مما يعزّز من ترتيبها على محركات البحث ويضمن لها استقطاب مزيد من العملاء المحتملين. ويمكن لهذه الأدوات أيضاً أن تمنح الشركات فرصة التواصل المباشر مع جمهورها المستهدف وتعزيز جهودها لزيادة المبيعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تلعب دوراً مؤثراً في أسواق المنطقة.

الاستفادة البيانات باستخدام الدراسات التحليلية من جودادي لتحقيق نتائج فعّالة

يشكّل تكوين فهم عميق لسلوك العملاء والتوجهات السائدة عنصراً جوهرياً لتطوير أفضل المنهجيات للتفاعل مع العملاء. وتقدّم الدراسات التحليلية للمواقع الإلكترونية من جودادي رؤىً قيّمة تساعد الشركات في تتبع نشاط المستخدمين وقياس أداء الحملات الترويجية وتعديل الاستراتيجيات في الوقت الحقيقي. وتوفر هذه الرؤى لمالكي الشركات إمكانية تحسين مواقعهم الإلكترونية وعروضهم الترويجية بما يلبي احتياجات عملائهم على نحو أفضل.

أدوات وحلول جودادي: الخيار المثالي لتعزيز كفاءة العمليات التجارية

تساعد الأدوات والحلول الرقمية من جودادي الشركات في تبسيط عملياتها التجارية، من خلال أتمتة آليات إصدار الفواتير وإدارة المخزون وتقديم تجارب تسوق متوافقة مع تطبيقات الأجهزة المحمولة. ويمكن لهذه الأدوات أن تمنح رواد الأعمال فرصة التركيز على تنمية أعمالهم، بينما يتولى برنامج جودادي الجوانب التقنية المتعلقة بإدارة المتاجر الإلكترونية.

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