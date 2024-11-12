الرياض، المملكة العربية السعودية: احتفلت شركة جوجل كلاود اليوم بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق منطقة الدمام السحابية في المملكة العربية السعودية بعقد قمة جوجل كلاود السعودية الافتتاحية. وقد جمعت الفعالية، التي أقيمت في فندق فور سيزونز الرياض في برج المملكة، أكثر من 1500 مشارك، بما في ذلك نخبة من شركاء جوجل كلاود وعملائها ومسؤولون حكوميون وقادة من الصناعة، للاحتفال بإنجازات المنطقة السحابية خلال عام على إطلاقها، واستكشاف مستقبل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في المملكة.

وأكدت القمة التزام جوجل كلاود برحلة التحول الرقمي في المملكة، كما ألقت الضوء على النمو الكبير والإمكانات الهائلة في المشهد التكنولوجي في المملكة.

وفي كلمة ألقاها خلال القمة، قال بدر الماضي، مدير جوجل كلاود في المملكة العربية السعودية: "تمثل هذه القمة علامة فارقة في رحلة جوجل كلاود في المملكة. ونحن ملتزمون بقوة بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين الشركات والجهات الحكومية والأفراد بالقوة التحويلية الهائلة لتكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كما أننا على ثقة تامة بأننا معاً قادرون على دفع نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص جديدة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار الرقمي".

من جانبه، قال عبد الرحمن الذهيبان، مدير عام جوجل كلاود في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: "يؤكد الزخم الذي حققه إعلاننا الأخير لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في المملكة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، التزام جوجل كلاود بتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي. وسوف نواصل الاستثمار في البنية التحتية، وتقديم خدمات وميزات متطورة، وبناء منظومة مزدهرة من الشركاء والمطورين لتحقيق الإمكانات الكاملة للمشهد الرقمي الديناميكي في المملكة".

وشهدت القمة عروضاً تقديمية وجلسات نقاش وعروضاً توضيحية تفاعلية لاستعراض أحدث ابتكارات جوجل كلاود في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات. وشاركت مع الحضور شركات بارزة مثل الخطوط الجوية السعودية وروشن العقارية والمراعي الطريقة التي تقوم فيها بالابتكار باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

تمكين الشركات الناشئة والمطورين

وإدراكاً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والمطورون في المنظومة الرقمية في المملكة، قدمت القمة برامج مخصصة لدعم نمو هذه الشركات وتعزيز قدرتها على الابتكار. كما وفرت فعالية غداء المؤسسين تجمعاً مستهدفاً خاصاً لمشغلي الشركات الناشئة التي لا تزال في مراحلها المبكرة. وشاركت مجموعة مهمة من المتحدثين، بما في ذلك رواد أعمال ناجحون ومستثمرون وخبراء من جوجل كلاود، بتقديم رؤى قيّمة حول مواضيع رئيسية مثل جمع التبرعات وتطوير المنتجات والتسويق وتوسيع نطاق الأعمال. وشكل غداء المؤسسين فرصة قيمة للحاضرين للتواصل مع رواد أعمال آخرين والتعرف بشكل أفضل على الطرق التي يمكن فيها لجوجل كلاود أن تساهم بتمكينهم ودعمهم أثناء بدء تشغيل شركاتهم.

أما بالنسبة للمطورين والممارسين، فقد وفرت فعالية خلية المبتكرين "Innovators Hive" برنامجاً من "المختبرات العملية" التفاعلية الشخصية امتد لنصف يوم. وتضمنت الفعالية التي شهدت مشاركة أكثر من 630 شخصاً، ست جلسات ومختبرات ودورات تدريبية قصيرة، ومسابقة مختبرات عملية لمدة ساعتين، ركزت على "الذكاء الاصطناعي مع BigQuery" و"التعددية مع Gemini". ومن بين المتحدثين البارزين في هذه الفعالية عمر شعبان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة The Space؛ وبراء كوشك، الرئيس التنفيذي ومؤسس Abwab.ai؛ ونايف العبيد الله، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة SDM.sa.

دعم المرأة في مجال التكنولوجيا

وتأكيداً على التزام جوجل كلاود بالتنوع والمساواة والشمول، تضمنت القمة جلستين حول موضوع تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا. وتناولت الجلسة الأولى التي حملت عنوان "المرأة تقود: تحديد المسار نحو قيادة النساء في مجال التكنولوجيا" الحواجز غير المرئية أمام المرأة في هذا المجال، وقدمت للمشاركين استراتيجيات عملية للتغلب على هذه الحواجز والمعوقات. وشاركت متحدثات ملهمات مثل ريم الأديب، أول متسابقة سعودية تقود سيارات فورمولا إي من الفئة Gen2 وGen3 وGenBETA (سيارة سباق "Gen3" الكهربائية بالكامل والمدعومة بتقنية جوجل كلاود)؛ ورشا الخميس، أول ملاكمة معتمدة ومتسلقة جبال محترفة في المملكة؛ وليزا مارتينيز غوميس، مديرة المبيعات في جوجل كلاود، رحلاتهن الشخصية ورؤاهن حول دعم القيادة النسائية في مجال التكنولوجيا.

أما الجلسة الثانية فقد كانت جلسة إفطار خاصة بعنوان "اكتشاف مستقبل البيانات: تمكين المرأة من القيادة"، وتناولت مساهمات المرأة في مجال البيانات والتحليلات. ووفرت هذه الجلسة منصة للتواصل وتبادل المعرفة والإلهام، كما سلطت الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في تشكيل مستقبل هذا المجال الحيوي.

وكانت قمة جوجل كلاود السعودية 2024 بمثابة منصة ديناميكية للاحتفال بالعام الأول الناجح لعمليات جوجل كلاود في المملكة، وتعزيز أواصر التعاون، وتبادل المعرفة بين الشركة وشركائها وعملائها.

نبذة عن جوجل كلاود:

تمثّل جوجل كلاود الطريق الجديد إلى السحابة الإلكترونية. فهي تقدّم مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحديثة وأدوات التطوير والبيانات والأمن السيبراني والتعاون الإلكتروني، التي بُنيت خصّيصًا لتلبية احتياجات اليوم والغد. وتقدّم جوجل كلاود حزمةً من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصّصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير، فضلاً عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. وتمثّل جوجل كلاود اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعُملاء موزّعين في أكثر من 200 بلد ومنطقة.

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