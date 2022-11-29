أعلنت شركة جوبيتر لإدارة الأصول عن تعيينات جديدة لمنصب رئيس المبيعات الدولية والمبيعات المؤسسية العالمية. مع انضمام ماتياس مولر للشركة كرئيس للمبيعات الدولية. ليعمل من المانيا ضمن فريق وارن تونكينسون، الرئيس العالمي للتوزيع في جوبيتر. وسيكون مسؤولاً عن التطوير المستمر للشركة وتنفيذ استراتيجية النمو عبر قناة البيع بالجملة العالمية.

قبل انضمامه للعمل مع شركة جوبيتر، أمضى ماتياس 20 عاماً مع شركة "أليانز جلوبال إنفيستورز"، وشغل منصب رئيس قسم التجزئة/ البيع بالجملة في أوروبا في عام 2015، حيث كان مسؤولاً عن تجارة التجزئة الأوروبية والبيع بالجملة والثروة الخاصة للشركة عبر تطوير الأعمال الجديدة وخدمة العملاء والتسويق.

في حين تم تعيين سايمون بارت، الرئيس السابق للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بمنصب رئيس المبيعات المؤسسية العالمية لقيادة جهود جوبيتر في التوزيع المؤسسي. وقد ترأس سايمون سابقا جهود توزيع جوبيتر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على العملاء من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وانضم سايمون إلى جوبيتر من ميريان جلوبال إنفستورز في عام 2015، وتشمل خبراته السابقة العمل في شركة مارتن كوري لإدارة الاستثمار منذ عام 2004 في إدارة المبيعات الدولية وخدمات العملاء، ومع أليانز دريسدنر لإدارة الأصول كرئيس للمبيعات في دول الشمال الأوروبي.

وبهذه المناسبة قال وارن تونكينسون، الرئيس العالمي للتوزيع في جوبتير لإدارة الأصول: "يسعدني الترحيب بانضمام ماتياس وسايمون إلى شركة جوبيتر وأن نستفيد من خبرتهما الرفيعة في الوقت الذي نواصل فيه تطوير جهودنا العالمية في مجال التوزيع. وأعلم أن كلا من سايمون وماتياس يتطلعان إلى البناء على التقدم الذي أحرزناه حتى الآن، والعمل مع الزملاء في جميع أنحاء الشركة لتعزيز بصمتنا في التوزيع الدولي."

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نبذة عن شركة "جوبيتر لإدارة الأصول

تأسست شركة "جوبيتر لإدارة الأصول" في لندن عام 1985، لتتمكن خلال فترة وجيزة من إثبات مكانتها كشركة راسخة في مجال الإدارة الفاعلة للأصول. وتوفر الشركة اليوم مجوعة من الاستراتيجيات الفاعلة في أسواق المملكة المتحدة والأسواق الدولية بما في ذلك الأسهم، والدخل الثابت، والأصول المتعددة، والبدائل. جوبيتر هو عضو أساسي في مؤشر فوتشي FTSE 250، ولديها أصول مدارة تبلغ 47.4 مليار جنيه إسترليني / 53.0 مليار جنيه إسترليني / 54.0 مليار جنيه إسترليني في 30/09/2022.

إن استقلالية الفكر والمساءلة الفردية هي ما يميزنا في جوبيتر، حيث يمتلك مديرو الصناديق قناعات راسخة ويبحثون عن الفرص الاستثمارية التي يعتقدون أنها ستضمن أفضل النتائج لعملائنا. ومن أجل ذلك، يبذلون جهوداً في التحليل الأساسي والبحث، والاستثمار ووضع وإطار عمل واضح لإدارة المخاطر، مع التركيز على إدارة أصول مسؤولة.

نعتقد أن مديري الأصول لديهم دور قيادي مهم من خلال المساعدة على إيجاد حلول لبعض من أكبر التحديات التي تواجه العالم. وبهذه الروح، نحن فخورون بأوراق اعتمادنا الراسخة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستثمار المستدام، والتزامنا المستمر بالتخصص والابتكار في هذه المجالات. كما أن جوبيتر عضو مؤسس في مؤشر FTSE4Good، ومفوض معتمد في عدد من المبادرات الرئيسية مثل مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.

تتوافق قيم جوبيتر وممارسات الأعمال المسؤولة مع مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة وقانون إدارة الأصول المسؤولة البريطاني لعام 2020. من خلال المشاركة مع مجلس التقارير المالية (FRC) بشأن تنفيذ قانون إدارة الأصول البريطاني لعام 2020، فإننا ندعم هذا الإطار المعاد تنشيطه وقمنا بمزيد من التواصل مع المستثمرين مع مجلس التقارير المالية وجمعية الاستثمار. نحن فخورون بالحصول على تصنيف (A+) للاستراتيجية والحوكمة التي حصلنا عليها في أحدث تقييم لأنشطتنا بموجب مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI). لقد حافظنا أيضًا على موقعنا "A" بموجب مبادئ PRI لاستراتيجيات الأسهم لدينا وحسّننا تصنيفنا إلى "A" في الدخل الثابت.

لاستفسارات وسائل الإعلام:

بشار الرفوع

إنستينكتيف بارتنرز

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