معايير أبسط للتقديم مع التركيز على جهود المشاركين في تحقيق نتائج إيجابية من خلال التخطيط الاستراتيجي وتطبيق التكنولوجيا الرقمية وتقليل الانبعاثات الكربونية

سيتم الإعلان عن الفائزين على مستوى الدول والمناطق بالإضافة إلى المسابقة العالمية بنهاية2024 / وبداية2025

تمثيل مميز لمصر في نسخة 2023 وفوز باراجون للتطوير العقاري في المسابقة العالمية وحصول حسن علام القابضة على جائزة إقليمية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن فتح باب التقديم للدورة الثالثة من جوائز تأثير الاستدامة حتى 15 أكتوبر 2024، على أن يتم الإعلان عن الفائزين على مستوى العالم في بداية 2025. تم إطلاق الجوائز في عام 2022 بهدف تكريم عملاء وشركاء شنايدر إلكتريك على مساهماتهم في خلق عالم أكثر استدامة يعتمد على الكهرباء.

وتعكس معايير التقديم واختيار الفائزين بتلك الجوائز النهج المتكامل الذي تتبعه شنايدر إلكتريك لتحقيق الاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على جهود عملاء وشركاء شنايدر إلكتريك لتعزيز الاعتماد على الكهرباء كمصدر للطاقة وتقليل الانبعاثات واستبدال الطاقة المستخدمة بطاقة نظيفة، بالإضافة إلى جهودهم لخلق مستقبل قائم على الجيل الرابع للكهرباء 4.0 من خلال الإجراءات المبنية على التخطيط الاستراتيجي وتطبيق التكنولوجيا الرقمية، وخفض الانبعاثات الكربونية. وتتضمن هذه الجهود تحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الأدوات والتقنيات الرقمية، وتعزيز الابتكار وخلق تأثير إيجابي. وبالإضافة إلى تكريمهم، سيحصل الفائزون بالجوائز على فرصة للظهور والتواجد على مستوى عالمي مما قد يقدم لهم فرص أعمال جديدة.

و تعقيبا علي ذلك، قالت كريس ليونج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شنايدر إلكتريك "نؤمن بأن الابتكار والالتزام يمكنهما معا تحقيق تغييرات ملموسة وخلق تأثير دائم. ونستهدف من خلال جوائز تأثير الاستدامة الاحتفاء بصناع التغيير الذين يقومون بتحويل شغفهم إلى أفعال على أرض الواقع من أجل بناء عالم أكثر استدامة يعتمد علي الطاقة الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية."

وقد شهدت نسخة عام 2023 مشاركة مصرية مميزة، حيث وصل عدد الشركات المشاركة في المسابقة العالمية إلى 15 شركة، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات المحلية بمفهوم الاستدامة وحرصها على تبني ممارسات صديقة للبيئة سواء على مستوى عمليات الشركة أو الخدمات المقدمة لعملائهم، بما يحد من التأثيرات السلبية للطاقة على المناخ. وفازت شركة باراجون للتطوير العقاري، بالشراكة مع مجموعة إلكتروميكانيكال للتصميم EMG، بجائزة تأثير الاستدامة 2023، على المستوى العالمي عن فئة «تأثير ممارسات الاستدامة على العمليات التشغيلية لعملاء الشركة» وذلك بعد فوزها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تقديم حلول إدارة بيانات المرافق بصورة مركزية لعملائها، وقياس أحمال الطاقة لمراقبة الكفاءة التشغيلية وأداء المعدات. وقد ساهم ذلك في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15%، بالإضافة لتوليد 6% من الطاقة من مصادر متجددة. كما انخفض أيضًا استهلاك المياه بنسبة 15% بفضل نظام إدارة مياه الصرف الصحي، بالإضافة لتراجع مصروفات المرافق السنوية في مقر باراجون بنسبة 21% بما تمثل وفورات سنوية في استهلاك الطاقة، مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1,092 طن. كما حصدت شركة حسن علام القابضة جائزة عن فئة "تأثير ممارسات الاستدامة على العمليات التشغيلية للشركة" على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل استخدام نظام مراقبة شهري لقياس ومقارنة استهلاك الطاقة، وتركيب خلايا فوتوفولتية في مقرها الرئيسي والتي تقوم بإنتاج 60% من احتياجاتها للطاقة، والاعتماد على حساسات الحركة وإضاءة الليد والتي ساهمت في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10%. ومن خلال صنابير المياه والعدادات الذكية التي استخدمتها المجموعة، تمكنت من خفض استهلاكها من المياه بنسبة 10%. وتحقق سياسة المخلفات التي تقوم المجموعة بتطبيقها إمكانية بيع المخلفات الناتجة عن كافة المواقع التابعة للمجموعة مما يعمل على خفض كمية المخلفات التي تصل لمكب النفايات.

كيفية الاشتراك:

يتم تقديم الطلبات من خلال هذا الرابط، قبل الموعد النهائي للتقديم في 15 أكتوبر 2024. وسيتم اختيار المرشحين للوصول إلى المرحلة النهائية لكل دولة، تمهيدا لدخولهم تصفيات الجوائز على المستوى الإقليمي ثم الجوائز العالمية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين على مستوي العالم في أوائل عام 2025.

استقبلت جوائز تأثير الاستدامة في نسخة عام 2023 أكثر من 400 مشارك من 60 دولة، وتم اختيار اثنتي عشرة شركة في المسابقة العالمية وتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات قمة الابتكار لشنايدر إلكتريك في باريس في أبريل 2024.

وتأتي جوائز تأثير الاستدامة امتدادًا لمبادرة "الشراكة من أجل الاستدامة" التي اطلقتها شنايدر إلكتريك، التي تهدف إلى تمكين شركائها وعملائها للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. ويعد إطلاق "مدرسة شنايدر إلكتريك للاستدامة" أحد أحدث الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار هذه المبادرة، وهي منصة تعليمية مجانية متاحة للشركات على مستوى العالم لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بشكل أِسرع.

­­­­­­ عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلالتمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريط الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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