استقبال طلبات الترشيح حتى 30 أغسطس الحالي والإعلان عن الفائزين في 11 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أوتوميكانيكا دبي، المعرض الرائد في قطاع خدمات ما بعد بيع المركبات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن فتح باب المشاركة في الدورة الرابعة من "جوائز أوتوميكانيكا دبي 2024" التي تهدف لتكريم أفضل رواد هذا القطاع وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والنجاحات في مجال خدمات ما بعد بيع المركبات.

وسيتم إغلاق باب التقديم للجوائز في 30 أغسطس 2024، على أن يتم الإعلان عن المرشحين للجولة النهائية في 10 نوفمبر 2024، وسيتم تكريم الفائزين في 11 ديسمبر 2024، خلال معرض أوتوميكانيكا دبي الذي تنعقد فعالياته من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الحادية والعشرين من معرض أوتوميكانيكا دبي أكثر من أكثر من 56 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 2200 جهة عارضة من 60 دولة من حول العالم.

ويشهد سوق خدمات ما بعد بيع المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام نمواً ملحوظاً مدفوعاً بزيادة مبيعات المركبات، والطلب المتزايد على خدمات الصيانة، وارتفاع معدلات تبني الحلول الرقمية. ويتوقع تقرير صادر عن مؤسسة فيرتشو ماركت ريسيرتش أن يصل حجم سوق الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 69.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.2٪ بين عامي 2024 و2030.

وتضم "جوائز أوتوميكانيكا دبي" هذا العام 13 فئة تسلط الضوء على أبرز الإنجازات في عالم المركبات ضمن 3 مجالات رئيسية. حيث تتضمن فئة التميز في الخدمة 5 خمس جوائز هي جائزة أفضل مركز لتصليح هياكل السيارات، وجائزة أفضل ورشة لتصليح السيارات، وكلاهما لسيارات الركاب، بالإضافة إلى جائزة أفضل مركز لخدمة المركبات التجارية، وجائزة أفضل مركز متخصص للعناية بالسيارات، وجائزة أفضل مقدم للخدمات المتنقلة.

فيما تشمل فئة المنتجات كلاً من جائزة أفضل منتج مبتكر، وجائزة أفضل منتج مستدام، وجائزة أفضل منتج في مجال السلامة، وجائزة أفضل منتج في المجال الرقمي. وتتضمن الجوائز الأخرى أيضاً كلاً من جائزة أفضل مشروع رقمي، وجائزة أفضل شركة ناشئة، وجائزة المرأة في قطاع المركبات، وجائزة التقدير الخاصة.

وقال محمود غازي بيليكوزن مدير إدارة مجموعة معارض التنقل واللوجستيات لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "تركز جوائز أوتوميكانيكا دبي هذا العام على أهمية الابتكار في قطاع المركبات وما تشهده من تطورات في قطع الغيار وتوظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات، وتم اختيار فئات هذه الجوائز لتكريم الإنجازات المهمة في هذا القطاع الحيوي".

ومن جانبه علّق أبراهام مايكل مدير الورش في "ميونيخ موتور ووركس" التي سبق لها الفوز مرتين بجوائز أوتوميكانيكا دبي في عامي 2021 و2023: "لقد كان لهذه الجوائز تأثير إيجابي هائل على أعمالنا، حيث ساعدت في ترسيخ سمعتنا كوجهة مفضلة لتصليح وصيانة السيارات الأوروبية والألمانية في دبي".

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 10 الى 12 ديسمبر 2024. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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