فؤاد: حملة 5 خير بالدنيا لا تقتصر على زيادة نسب التبرعات ولكن أيضاً رفع الوعي حول أهمية المشاركة في دعم محاربات سرطان الثدي

القاهرة: استكملت شركة جهينه للصناعات الغذائية دعمها لمؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي للعام التاسع على التوالي من خلال حملتها الناجحة "5 خير بالدنيا". وشهدت إجمالي التبرعات زيادة بنسبة 14% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

خلال هذه الحملة، قامت جهينه بتخصيص 5% من مبيعات منتجاتها البينك خلال شهر أكتوبر، مما شجع العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في توصيل هدف الحملة لمتابعيهم وتشجيعهم على التبرع، وساهم في تعزيز الحركة المجتمعية لزيادة التبرعات للمؤسسة. وقد أسهمت الحملة بشكل ملحوظ في دعم بناء مستشفى بهية الشيخ زايد، مما أدى إلى استقبال أكثر من 500,000 سيدة لتقديم خدمات الكشف المبكر والتحاليل الطبية والعلاج.

تأتي هذه الحملة في إطار أحد محاور استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة جهينه، والتي تركز على تحسين جودة حياة الأفراد، وتعزيز صحتهم. إذ تعكس هذه المبادرة التزام جهينه بدعم القضايا الصحية والاجتماعية، وتؤكد على أهمية توفير الرعاية الصحية اللازمة للنساء في المجتمع. كما تأتي الحملة استكمالاً لدور جهينه في دعم مؤسسة بهية، حيث ساهمت الشركة سابقًا في بناء المرحلة الأولى من المستشفى، مما يبرز التزامها المستمر بتحقيق تأثير إيجابي وملموس في حياة الافراد.

في هذا الصدد قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه: " حملة 5 خير بالدنيا لا تقتصر على زيادة نسب التبرعات ولكن أيضاً رفع الوعي حول أهمية المشاركة في دعم محاربات سرطان الثدي. كما أضافت فؤاد: "في كل عام، يمثل سرطان الثدي حوالي 25% من جميع أنواع السرطان التي تُشَخَّص لدى النساء مما يسلط الضوء على ضرورة التوعية والكشف المبكر. نحن ندرك أن توفير الدعم والمساعدة للنساء المصابات بهذا المرض أمر حيوي، لذلك نحن ملتزمون بزيادة الوعي حول أهمية الفحص المبكر، والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج العلاج."

وأشارت فؤاد إلى أن شركة جهينه لا ترى هذه الحملة كمجرد نشاط مجتمعي، بل كجزء من مهمة مستمرة لتحسين حياة النساء في المجتمع. وقالت: "نحن نؤمن بأن كل سيدة تستحق الرعاية الصحية والدعم، وأرواحهن هي أولوية قصوى. لذلك، سنواصل العمل على تطوير برامجنا وزيادة التعاون مع المؤسسات التي تدعم قضايا المرأة."

ومن جانبه قال م/ تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية: "تُعتبر شركة جهينه شريكًا استراتيجيًا أساسيًا لمؤسسة بهية منذ البداية، حيث تُقدِّم لنا الدعم بكل السبل المتاحة. نحن نؤمن بأهمية دورنا في التوعية والرعاية الصحية لدعم كل سيدة، ولذلك أستطيع أن أؤكد أن بهية وجهينه تقفان معًا في دعم كل امرأة مصرية". وأضاف شوقي "نحن فخورون وسعداء بالشراكة مع جهينه التي انطلقت منذ سنوات حيث تمثل تعاونًا مثمرًا يسهم في تعزيز جهودنا المشتركة نحو تحقيق صحة أفضل وتمكين المرأة في المجتمع."

جدير بالذكر أن شركة جهينه الراعي الأول والرئيسي لمؤسسة بهية منذ عام 2015, فخلال هذه المدة، ساهمت هذه الشراكة عن استقبال 250,000 سيدة ما بين كشف مبكر وتحاليل طبية وكشف أورام. هذا بجانب مجهوداتها في زيادة التبرعات والوعي حول أهمية الكشف الدوري والمبكر عن مرض سرطان الثدي عن طريق التوعية والمبادرات.

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