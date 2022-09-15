فؤاد: مشاركتنا في المؤتمر تأتي في إطار خطوات جهينه الفعالة لتبني التكنولوجيا وتوظيفها لتطوير جميع أنشطتها خاصة برامج المسؤولية المجتمعية

القاهرة- شاركت جهينه للصناعات الغذائية للعام الثاني على التوالي في فعاليات مؤتمر "مجتمعي.تك" الذي يأتي تحت رعاية وزراتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يحمل المؤتمر هذا العام عنوان "الطريق إلى المرونة والتحول إلى البيئة الخضراء"، والذي يأتي متناغماً مع جهود الحكومة المصرية لاستضافة قمة المناخ COP27 وكذلك مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير بيئة أفضل لأكثر من 60 مليون مصري.

شهدت فعاليات المؤتمر حضور لفيف من كبار المسئولين والخبراء وذلك لمناقشة التمكين الاقتصادي والمجتمعي لمختلف فئات المجتمع، والتوجه نحو المجتمع والاقتصاد الأخضر، وزيادة فرص العمل من خلال شركات ناشئة صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل لاستعراض الخطوات والمشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الإطار.

وقد حصلت شركة جهينه على جائزة "امتياز" تكنولوجيا لخدمة المجتمع التابعة للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية عن دورها في تبني التكنولوجيا ببرامجها التنموية والاستمرار في خططها الطموحة كمستثمر مسؤول. وفي هذا الإطار، شاركت الأستاذة بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية للشركة في احدى الجلسات التي تحمل عنوان "دور التكنولوجيا المالية في تحقيق الرخاء" والتي تناولت التطورات التي شهدها مجال التكنولوجيا المالية وتأثيرها الإيجابي على مختلف القطاعات، وايضاً الدور الحيوي الذي تلعبه في تسهيل استخدام وتطوير تقنيات التكنولوجيا الحديثة وتحقيق أكبر استفادة منها.

صرحت بسنت فؤاد علي هامش الحدث: "سعيدة بمشاركتنا في فعاليات مؤتمر مجتمعي-تك للعام الثاني على التوالي، لما له من دور في تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بالصورة المثلي. فمشاركتنا في المؤتمر تأتي في إطار خطوات جهينه الفعالة لتبني التكنولوجيا وتوظيفها لتطوير جميع أنشطتها خاصة برامج المسؤولية المجتمعية."

كما أضافت فؤاد انه على مدار الأعوام الماضية أثبتت جهينه ريادتها في تبني واستخدام الأساليب التكنولوجيا في أعمالها، فقد كانت أول شركة تعقد بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "فوري" وهي أحد أكبر مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية حالياً. وجاءت الشراكة بهدف تطوير عملية البيع ونظم التحصيل من خلال نظام التحصيل الالكتروني.

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