أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة لتعزيز النزاهة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع عمليات المراجعة والتدقيق عالية الجودة، تعاون معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي للارتقاء بمعايير التدقيق في جميع أنحاء الدولة. واستضاف الطرفان الأسبوع الماضي جلسة توعوية مشتركة في سوق أبوظبي العالمي، لتزويد المدقـقين والمتخصصين الماليين بالمهارات والأدوات اللازمة لتلبية أعلى المعايير العالمية في مجال التدقيق. وتؤكد هذه المبادرة على التزام سوق أبوظبي العالمي ودولة الإمارات العربية المتحدة بالشفافية والتميز في إعداد التقارير المالية.

وتناولت الجلسة الحاجة الملحة لتحسين جودة التدقيق، كما جاء في تقرير مراقبة التدقيق 2023 لهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي. وكشف التقرير أن 67% من الشركات التي تم مراجعة تقاريرها المالية تتطلب تحسينات كبيرة في أعمال التدقيق الخاصة بها، مع أوجه قصور مشتركة بما في ذلك عدم كفاية الأدلة لدعم استنتاجات التدقيق - وخاصة فيما يتعلق بإقرار الإيرادات، وتقييمات المخاطر غير الكافية، وفهم الشركات التي يتم تدقيقها.

بالإضافة إلى ذلك، غطت الجلسة التوعوية نهج سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي في الإشراف على التدقيق وتنفيذه، بما في ذلك الإحصائيات المتعلقة بإجراءات التنفيذ المتخذة ضد المدققين في عامي 2023 و 2024.

ولمعالجة هذه التحديات، ركزت ورشة العمل على أربعة مجالات رئيسية:

تقييم المخاطر المعزز : تنفيذ عملية تقييم مخاطر شاملة لتحديد نقاط الضعف المحتملة في عملية التدقيق والحد منها.

: تنفيذ عملية تقييم مخاطر شاملة لتحديد نقاط الضعف المحتملة في عملية التدقيق والحد منها. جمع الأدلة القوية : التأكد من أن أدلة التدقيق كافية وملائمة وذات صلة لدعم استنتاجات التدقيق.

: التأكد من أن أدلة التدقيق كافية وملائمة وذات صلة لدعم استنتاجات التدقيق. التواصل الفعال : بناء قنوات تواصل مفتوحة وشفافة بين فرق التدقيق والإدارة والأطراف المعنية لفهم الأعمال ومخاطرها بشكل أفضل.

: بناء قنوات تواصل مفتوحة وشفافة بين فرق التدقيق والإدارة والأطراف المعنية لفهم الأعمال ومخاطرها بشكل أفضل. الالتزام بالمعايير الأخلاقية: الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية والسلوك المهني طوال عملية التدقيق.

وإلى جانب الطرح النظري والعروض التقديمية، تضمنت الورشة دراسات حالة وجلسات تفاعلية، مما أتاح للمشاركين تطبيق معرفتهم على سيناريوهات مستوحاة من العالم الحقيقي. واستكشف الحضور المشهد المتنوع للمخاطر التي تواجه المدققون، بما في ذلك المخاطر التشغيلية والمالية والتنظيمية، مع تسليط الضوء على الترابط بين التدقيق الفعال والاستقرار المالي وحماية المستثمرين.

وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "مع تزايد تطور بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة واتسامها بالعالمية، أصبحت إجراءات التدقيق عالية الجودة ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين ونزاهة الأسواق المالية. ومن خلال تمكين فرق التمويل بالمعرفة والأدوات اللازمة للتميز، فإننا نساهم في إرساء منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة".

من جانبه، أضاف تيم لاند، المدير التنفيذي للمراقبة والتنفيذ في سوق أبوظبي العالمي: "نشهد اتجاهاً إيجابياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت شركات التدقيق أكثر انتقائية في مشاركاتها، مدفوعة بانخفاض شهية المخاطرة والالتزام بالتوثيق المناسب. ويعكس ذلك مدى التفاني في المعايير عالية النضج لمهنة التدقيق، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان نزاهة التقارير المالية".

يسلط التعاون بين معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز وسوق أبوظبي العالمي الضوء على النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمعايير التدقيق، وضمان بقاء القطاع المالي قوياً وشفافاً، ومتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية

نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 202,000 عضو ومتدرّب حول العالم.

ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.

نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة. ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين.

إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.

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