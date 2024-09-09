أعضاء فريق فيديكس يحققون تأثيراً إيجابياً في جميع أنحاء المنطقة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات

دبي - الإمارات العربية المتحدة: تؤكد فيديكس إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة نقل سريع في العالم، على التزامها المتواصل لتحقيق التأثيرات الاجتماعية والبيئية الإيجابية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، وذلك من خلال إطلاقها سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي سنتها المالية الأخيرة المنتهية في 31 مايو 2024، قام أكثر من 1000 عضواً من فريق فيديكس بالتطوع بأكثر من 2,400 ساعة للإسهام في مشاريع مجتمعية توجد في 13 مدينة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا. وتشكّل هذه المبادرات جزءاً من "فيديكس كيرز" FedEx Cares، برنامجها العالمي للمشاركة المجتمعية.

وشارك أعضاء فريق فيديكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أنشطة مختلفة، بما في ذلك مبادرات زراعة الأشجار، وحملات التنظيف، وبرامج إعادة التدوير لتعزيز الرعاية البيئية. وقاموا أيضاً بتعبئة سلات غذائية، كما تبرعوا بالمواد الأساسية التي استفاد منها المئات من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة. وتعاونت فيديكس مع "إنجاز الإمارات" للمشاركة في توجيه الطلاب عن طريق تنظيم الورش حول مهارات مكان العمل والوعي المالي وريادة الأعمال.

وقال طارق هينيدي، نائب رئيس عمليات فيديكس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تصل شبكة فيديكس إلى مليارات الأشخاص عبر ست قارات. ولا تقتصر مهام عملياتنا على أداء أنشطتنا التجارية، بل يمكننا الوصول إلى قلب المجتمعات التي نخدمها. ومن هذا المنطلق، نؤكّد على التزامنا الراسخ بترك تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها عن طريق العديد من المبادرات التي تشمل الاستدامة البيئية وتمكين الشباب ومجالات أخرى. إن مشاريعنا التي يقودها المتطوعون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على تمكين أعضاء فريقنا، وإتاحة الرص لهم لإحداث فرق إيجابي حقيقي، ونهدف في الوقت نفسه إلى مواصلة تقديم مستقبل أفضل لمختلف المجتمعات بالاعتماد على هذه الجهود".

مبادرات حماية البيئة

قام أعضاء فريق فيديكس في الإمارات العربية المتحدة بزراعة 11 شتلة من أشجار السدر والغاف المحلية بمحمية النسيم في عجمان ضمن حملة زراعة الأشجار السنوية لمجموعة الإمارات للبيئة التي انطلقت تحت شعار "معاً .. نزرع من أجل الإمارات". وجمع الفريق أيضاً أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات القابلة لإعادة التدوير في إطار حملة جمع الورق التي أطلقتها مجموعة الإمارات للبيئة، لتنال فيديكس التقدير كواحدة من أكبر ثلاثة مساهمين في هذه المبادرة.

وشارك أعضاء الفريق في حملة تنظيف مجتمعية كجزء من أسبوع ‘Let’s Go Green Week’ الذي نظمته الشركة لتعزيز الوعي البيئي. وقام المتطوعون في الإمارات والبحرين بجمع 228 كيلوغراماً من القمامة حول مرافق المكاتب والحدائق العامة والشواطئ، وزرعوا الأشجار لزيادة المساحات الخضراء المحلية.

العطاء الخيري

تبرع أعضاء فريق فيديكس بأكثر من 1,800 كيلوغرام من الطعام والاحتياجات الضرورية لتوزيعها على أكثر من 300 مستفيد بالتعاون مع المنظمات غير الربحية كجزء من "حملة حقيبة فيديكس الأرجوانية" FedEx Cares Purple Tote. ويعمل البرنامج على تمكين أعضاء الفريق من حشد جهودهم لدعم القضايا التي يناصرونها في مجتمعاتهم المحلية. وقامت فرق فيديكس في الإمارات بفرز وتسليم السلع الأساسية إلى جمعية "سينسيز" Senses التي تقدّم خدمات الرعاية النهارية السكنية في دبي للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات. وساهم أعضاء فريق فيديكس في مصر في سعادة الأطفال في دار أولادي للأيتام في القاهرة.

وفي شهر رمضان، تطوّع أكثر من 100 عضو من فريق فيديكس لتقديم يد المساعدة للمحتاجين بالتعاون مع مؤسسة "سمارت لايف" في الإمارات وحركة صنّاع الحياة في مصر. وقامت الفرق بتعبئة 2,300 سلة غذائية تحتوي على مواد أساسية، مثل الأرز والعدس والملح وغيرها من المواد، وتوزيعها على العمّال في عجمان والعائلات في القاهرة.

برامج التمكين

تتعاون فيديكس وإنجاز الإمارات، المؤسسة العضو في مؤسسة "جونيو أتشيفمنت وورلد وايد" لتمكين الشباب من خلال تنظيم البرامج الإرشادية لهم. وخلال العام الدراسي 2023-2024، حققت هذه الجهود تأثيرات إيجابية على 1,172 طالباً. وتم تصميم الجلسات التي قدمها أعضاء فريق فيديكس بهدف تزويد الطلاب بمهارات مهمة في مكان العمل، وبناء معرفتهم المالية، والاطلاع على مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار.

تجدر الإشارة إلى أن فيديكس تنشر كل عام تقريراً يغطي مبادراتها البيئية والاجتماعية وفي مجال الحوكمة، ويوضح إنجازاتها والتقدم الذي تحرزه في التزامها بالتواصل مع المجتمعات حول العالم بطرق مسؤولة. ويمكن العثور على هذا التقرير للعام 2024 من خلال هذا الرابط.-انتهى-

نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربريشن

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات الحساسة للوقت وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

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