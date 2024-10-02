صفقة تاريخية في مجال البنية التحتية للاتصالات في قطر تجمع بين شركتين رائدتين مع كامل أصولهما وعملياتهما التشغيلية.

سيساهم اندماج الشركتين في إنشاء شركة رائدة و محايدة للناقل في مجال البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يتيح الاستفادة المثلى من الفرص المتزايدة للاتصال الدولي.

تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر فإن الاندماج سينعكس بشكل إيجابي على دولة قطر واقتصادها والمستهلكين، ويعزز منظومة البنية التحتية الرقمية في الدولة، ومكانتها العالمية كمركز رقمي جذاب.

أعلن جهاز قطر للاستثمار ("QIA") اليوم عن نيته دمج أعمال الاتصالات التابعة للشركة القطرية لشبكة النطاق العريض( “QNBN”) وشركة جلف بريدج إنترناشيونال ("GBI"). إن اندماج QNBN وGBI يجمع بين شركتين متكاملتين مما يتيح فرصة استثنائية لتسريع النمو في البنية التحتية الرقمية وتعزيز ربط قطر بالعالم.

تُعد QNBN المزود الوطني الرائد لخدمات الألياف البصرية في قطر مع توفيرها تغطية تزيد عن 95% على مستوى الدولة. وباعتبارها حجر الزاوية في جدول أعمال الرقمنة الأوسع في قطر، تقدم الشركة الجيل القادم من كابلات الألياف البصرية لعملائها من القطاعين العام والخاص من شركات ومؤسسات حكومية. ومن جهتها، تعتبر GBI مزوداً رائداً لحلول الاتصالات المرنة عالية السعة ومنخفضة زمن الاستجابة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وتقدم الشركة خدماتها لعملائها من الشركات الكبرى، وشركات الاتصالات الدولية، ومزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة في تعزيز الاتصال الدولي لدولة قطر واندماجها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

سيسهم الجمع بين كابلات GBI البحرية والأرضية الدولية وشبكة الألياف البصرية المحلية المتميزة لشركة QNBN، في تشكيل شبكة اتصالات دولية-وطنية عالمية المستوى بالنسبة لحركة البيانات إلى قطر وعبرها. وستستقطب هذه الشبكة مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة والمبتكرين المتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي من أوروبا وآسيا إلى قطر، مما يوفر بوابة سلسة للربط البيني داخل منطقة الشرق الأوسط. وستركز الشركة المندمجة بشكل استراتيجي على اغتنام الفرص المتاحة في سوق حركة البيانات المحلية و الدولية. وبالاستفادة من الموارد والخبرات المشتركة للشركتين المندمجتين، تهدف الشركة الجديدة إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في هذا القطاع سريع النمو، والمساهمة بدفع عجلة الابتكار، وتوسيع نطاق حضورها على مستوى العالم لتلبية الطلب المتنامي على ربط البيانات عبر الحدود.

سيسهم دمج البنية التحتية لكل من QNBN وGBI في تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر من خلال تنمية رأس المال البشري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحيوية والمتخصصة، وتمكين القطاعات الرقمية الجديدة، مما سيحفز المزيد من الابتكار والمنافسة الصحية، وبالتالي سيعزز توفير فرص استثمار ونمو جديدة أمام اللاعبين في قطاع الاتصالات في قطر.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: " تؤكد هذه الصفقة التزام جهاز قطر للاستثمار بدعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. ومن خلال تعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية، نهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيساهم في تحفيز التنوع الاقتصادي. هدفنا هو تحويل قطر إلى مركز رقمي رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وربط قطر بالعالم".

من جانبه، قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض وجلف بريدج إنترناشيونال: "يوفر اندماج شركتي QNBN وGBI فرصة فريدة لتسريع توفير الخدمات الرقمية المهمة في قطر. وسيسهم تكامل أصولهما وعملياتهما في تعزيز قدرة شركتنا المندمجة على اغتنام الفرص في مشهد الاتصالات الدولي سريع النمو لدعم طموحاتنا للنمو المستقبلي. وتتمثل رؤيتنا على المدى البعيد في تكوين بنية تحتية رقمية رائدة وخلق فرص جديدة. "

من المتوقع أن يتم إكمال الصفقة في الربع الرابع من عام 2024، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والإجراءات القانونية الأخرى. مع مضي الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض وجلف بريدج إنترناشيونال قدماً في دمج الكيانين، تظل التزاماتهما راسخة في ضمان انتقال سلس لعملائهما الرئيسيين، مع الحفاظ على تركيز مستمر على جودة الخدمات، ورضا العملاء، وأمن البيانات.

حول جهاز قطر للاستثمار

جهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. تأسس الجهاز عام 2005 لاستثمار وإدارة الأموال الاحتياطية للدولة، ويعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً على مستوى العالم. ويستثمر الجهاز في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق وكذلك بالشراكة مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة ذات نظرة مستقبلية طويلة الأجل يمكنها تحقيق عوائد مستدامة وأن تساهم في ازدهار دولة قطر. يمكن مراسلة جهاز قطر للاستثمار عبر البريد الإلكتروني: media@qia.qa

الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض

الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض هي المزود الوطني الرائد لخدمات الألياف البصرية في دولة قطر. تلعب QNBN دوراً حيوياً واستراتيجياً في تنمية قطر وفي خطة التحول الرقمي الواسعة للبلاد. من خلال نهجها التوجيهي والتعاوني تجاه السوق، تسعى QNBN لدعم وتزويد البلاد ببنية تحتية من الألياف البصرية لشبكات الإنترنت عالية السرعة، عن طريق إتاحة إمكانية الوصول إليها من المواطنين والشركات على حد سواء. تركز QNBN على نشر بنية تحتية لشبكة ألياف بصرية بحيث توفر وصولاً متساوياً ومفتوحاً لمزودي خدمات الاتصالات على أساس البيع بالجملة، ولأصحاب ومشغلي الشبكات الخاصة على أساس البيع بالتجزئة، مما يمكن المستخدمين النهائيين من الاستفادة بفعالية من ألياف عالية السرعة في قطر.

جلف بريدج إنترناشيونال

تربط جلف بريدج إنترناشيونال المجتمعات وتدعم الاقتصادات من خلال بنيتها التحتية الموثوقة والمتنوعة للشبكة. ومنذ عام 2008، وفرت الشركة أسساً قابلة للتطوير يدعم الابتكار والنمو من غرب منطقة الشرق الأوسط إلى مشرقها. وبفضل ملكيتها الكاملة لبنيتها التحتية، تتطور جلف بريدج إنترناشيونال باستمرار لدعم متطلبات القدرات المتغيرة في ظل سعي المجتمعات إلى تعزيز مستوى الوصول إلى التجارب الرقمية. تركز جلف بريدج إنترناشيونال على العلاقات، وتعتبر شريكاً موثوقاً للمؤسسات التي تشاركها التزامها بتحسين حياة الناس من خلال القدرات الرقمية.

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