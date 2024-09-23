الكويت: أعلنت ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘ عن تنظيم دوراتها المخصَّصة لفِرَق الاستجابة الأوّلية في المنطقة للمرّة الثانية، حيث وسّعت الآن نطاق هذه الدورات إلى خارج الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى الكويت من خلال التعاون مع ’ قوة الاطفاء العام ‘ في الدولة. ويأتي هذا كجزء من التزام الشركة الدائم بوضع سلامة العملاء في موقع الأولوية، وضمان الجهوزية التامّة في الأسواق الإقليمية بخصوص هذا الموضوع.

ولقد شارك في المرحلة الأولى من دورة ’تدريب فِرَق الاستجابة الأولى على المركبات الكهربائية ببطاريات‘ مجموعة من 30 منتسِباً متخصِّصاً في مجال الاستجابة الأوّلية للحالات الطارئة، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي ’ قوة الاطفاء العام‘ في الكويت. ومن خلال الانخراط المباشر في التدريبات والمشارَكة في النقاشات التي قادها خبراء بهذا المجال، تمكّن المشاركون من التعرُّف عن كثب على أفضل الممارَسات للتعامل مع المركبات الكهربائية ببطاريات (BEV) في الحالات الطارئة، وبالأخصّ تلك التي تستخدم منصّة بطارية ’آلتيوم‘ الريادية من ’جنرال موتورز‘.

قام بتنظيم هذه المبادَرة التدريبية عدد من الأخصّائيين المحترفين من فريق ’جنرال موتورز الشرق الأوسط‘ لرعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع، ولقد سلّطت المشارَكة الفعالة لمنتسِبي ’ قوة الاطفاء العام‘ الضوء على أهمّية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعَين العام والخاص في السعي لتحسين مستويات سلامة مستخدِمي المركبات الكهربائية العاملة ببطاريات.

تعليقاً على هذا، قال ساجد صبيح، رئيس رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: "نشعر بكثير من الفخر للتمكُّن من توفير التدريبات اللازمة لصالح قوة الاطفاء العام في دولة الكويت فيما يخصّ المركبات الكهربائية. وهذا بحدّ ذاته يُعدّ محطّة بارزة ضمن رحلتنا لتوسعة نطاق خططنا المتعلّقة بالمركبات الكهربائية ببطاريات. كما نؤكّد أن التثقيف حول مسائل السلامة يشكّل حجر أساس لقدراتنا المتمحورة حول توفير أفضل الخدمات للعملاء ودعم مختلف الأفرقاء المعنيين في حالات الطوارئ. ونحن بهذه المناسَبة نعرب عن امتناننا للفرصة التي أتاحتها لنا ’ قوة الاطفاء العام ‘، ولجميع المشاركين لانضمامهم إلينا في السعي للارتقاء بالسلامة العامّة مع انطلاقتنا ضمن نظام إيكولوجي كهربائي مستدام."

تتميّز ’جنرال موتورز‘ بالتزامها بتحقيق وعدها الذي يقوم على تثقيف وتدريب فِرَق الاستجابة الأوّلية والثانوية، وذلك عبر تقديم الإرشادات المفصَّلة بواسطة مستشاري ’اونستار‘، التقنية المبتكَرة المدمَجة داخل المركبات والتي تربط المستخدِمين مع مستشارين حقيقيين عبر لمسة زر بسيطة، الأمر الذي يسهّل التواصل المباشر مع قوّات الشرطة في حالة وقوع حادث تصادم. وهذا لا يساهم بمساعَدة السائق فقط، بل أيضاً الجهات المعنية بالسلامة العامّة التي تبحث دوماً عن معلومات مفيدة لمساعَدتها في توصيف السيناريوهات المختلفة بهدف وضع المقارَبات المناسِبة لضمان الجهوزية القصوى.

الجدير ذكره أن الاهتمام بسلامة المركبات الكهربائية يبدأ قبل فترة طويلة من وقوع أي حادث محتمَل. فعلى سبيل المثال، تحوي مركبتا ’هامر EV‘ و’كاديلاك ليريك‘ من ’جنرال موتورز‘ والمرتكِزتان على بطارية ’آلتيوم‘ خاصّية بارزة تتمثّل بتمديد الأسلاك عالية الفلطية بعيداً عن الركّاب، كما تستفيدان من مركز الجاذبية المنخفِض بالمقارَنة مع مركبات محرّكات الاحتراق الداخلي لتقليل إمكانية حصول إي انقلاب. إضافة لهذا، تم تصميم هذه المركبات مع دارات كهربائية معزولة لتقليل مخاطر عودة التيّار إلى الأرض للحدّ الأدنى.

وقبل أن تصل أي مركبة إلى العميل، تُجري ’جنرال موتورز‘ اختبارات مكثَّفة واقعية وافتراضية، مثل غمر مجموعة البطارية بالمياه واختبارات البلل، وذلك لمحاكاة حدّة المشاكل في حالة الفيضانات. وخلال هذه الاختبارات، يقوم مهندسو ’جنرال موتورز‘ بتحليل عمل وحدات البطارية وإثبات كفاءة الأنظمة التي تقوم ذاتياً بفصل الدارة عالية الفلطية في المركبة.

يُشار إلى أنه يتم من خلال ’رؤية الكويت 2035‘ السعي لتنشيط الطلب على المركبات الكهربائية في السوق. وبينما لا يزال هذا السوق في بداية مراحل نموّه، إلا إنه من المتوقَّع أن يشهد نمواً مستمراً. ضمن هذا السياق، سرّعت ’جنرال موتورز‘ جهوزيتها في مجال المركبات الكهربائية في دولتين بالمنطقة، وهذه تُعدّ مجرَّد البداية. ويتوافق هذا العصر الجديد في مجال التنقُّل مع جهود ’جنرال موتورز‘ الشاملة لتعزيز الوعي ورفع مستويات التدريب بين أوساط موفري خدمات السلامة العامّة وإطفاء الحرائق والطوارئ، وبالتالي المساهَمة في تحقيق أهداف الاستدامة الإقليمية وتعزيز مسيرتها نحو الوصول إلى مستقبل يتميّز بصفر انبعاثات.

حول عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘

’جنرال موتورز‘ شركة دولية ملتزمة بتوفير سبل تنقّل مبتكَرة للناس تتميّز بكونها أفضل وأكثر أماناً واستدامة. وتقوم ’جنرال موتورز‘ مع الشركات التابعة لها ومشاريع الشركات المشترَكة ببيع السيارات من خلال العلامات التجارية ’شفروليه‘، ’بويك‘، ’جي إم سي‘، ’كاديلاك‘، ’باوجون‘ و’وولينغ‘، بالإضافة إلى ’أونستار‘، الرائدة دولياً في مجال خدمات السلامة والأمن بقطاع السيارات.

تنشط ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط منذ ما يزيد عن 95 سنة، ويوجد مقرّها الحالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها منشأة تصنيع في مصر. وتضم الشركة شبكة من 17 وكيلاً في 29 دولة مع أكثر من 203 مرافق للتعامل المباشر مع العملاء لأجل تلبية المتطلّبات بدول عدّة في أفريقيا، المشرق، مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة https://www.gmarabia.com/ar/home.

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