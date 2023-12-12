"تي إن بي ريماكو - الداو" تمنح "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" عقداً مدته خمس سنوات لصيانة المحطة التي تقع في محافظة الأحمدي الكويتية وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 876 ميجاواط

الاتفاقية متعددة السنوات تتضمن خدمات توريد قطع الغيار والإصلاحات والخدمات الميدانية والصيانة التنبؤية المتقدمة والحلول الرقمية

الاتفاقية تشكل جزءاً من الجهود الأوسع التي تبذلها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتحديث البنية التحتية لقطاع توليد الطاقة في الكويت

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت وحدة طاقة الغاز التابعة لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE) اليوم عن توقيع اتفاقية خدمات لخمس سنوات مع شركة "تي إن بي ريماكو - الداو"، المشروع المشترك بين شركتي "تي إن بي ريماكو" الماليزية و"الداو" الكويتية، لتوفير خدمات صيانة التوربينات الغازية في محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 876 ميجاواط.

تندرج الاتفاقية في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في الكويت. وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في دبي بحضور عبدالرزاق بن عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة تيناجا ناسيونال بيرهاد (TNB)؛ والمهندس ميجات جلال الدين ميجات حسن، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة؛ وجوزيف أنيس، الرئيس التنفيذي ومدير شركة "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وكي في بانديان، المدير العام لخدمات طاقة الغاز في الشركة؛ بالإضافة إلى المهندس محمد نظري بن بازيل، رئيس مجلس إدارة "تي إن بي ريماكو"؛ وجو شدياق، المدير العام لشركة "الداو" الكويتية.

تتكون محطة الشعيبة الشمالية من ثلاث بلوكات لتوليد الطاقة الكهربائية، تم تجهيز كل منها بتوربين غازي من طراز 9F.03 من "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا". وبموجب الاتفاقية، ستقوم "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" بتحديث تقنية الاحتراق الحالية في توربينات الغاز الثلاثة إلى نظام الاحتراق الأحدث للتحكم بانبعاثات أكاسيد النيتروجين المتطور (المعروف أيضاً باسم DLN2.6+)، مما يضمن أداءً أفضل للاحتراق، وخفض مستويات الانبعاثات، فضلاً عن تمديد النطاق التشغيلي للتوربينات وزيادة الفترات الفاصلة بين عمليات الصيانة.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً توريد قطع الغيار والإصلاحات والخدمات الميدانية وحلول إدارة أداء الأصول (APM) المرتكزة على الحلول السحابية من "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا". ومع دمج حلول إدارة أداء الأصول من وحدة الأعمال الرقمية في "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" ضمن بنود الاتفاقية، سيتمكن مشغلو محطة الشعيبة الشمالية من تعزيز مستويات الصيانة التنبؤية (PdM) للتوربينات الغازية وملحقاتها. ومن المتوقع أن تساهم تقنية APM Reliability، المدعومة بالتحليلات التنبؤية، في رفع موثوقية الأصول وتعزيز إنتاجيتها للمساهمة بتلبية الاحتياجات الوطنية لأمن الطاقة على المدى الطويل.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال المهندس محمد نظري بن بازيل، رئيس مجلس إدارة "تي إن بي ريماكو": "نتعاون مع ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ في هذه الاتفاقية للاستفادة من خبراتها التكنولوجية الواسعة وسجلها المتميز في خدمات صيانة التوربينات الغازية، مما يضمن لنا أعلى مستويات الموثوقية في تشغيل محطة الشعيبة الشمالية. كما نتوقع أن تساعد الخدمات والتقنيات الرقمية التي تقدمها ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ في زيادة كفاءة المحطة وتحسين أدائها بما يدعم توفير إمدادات موثوقة للطاقة في دولة الكويت".

من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس التنفيذي ومدير شركة "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تربطنا علاقة راسخة مع ’تي إن بي ريماكو - الداو‘، ويشرفنا أن نستمر في دعم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عبر تقديم مجموعةً كاملة من القدرات والخبرات المحلية. ولطالما دأبت ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ على تلبية احتياجات تطوير قطاع الطاقة في الكويت، ويسرنا أن تساهم خدماتنا وقدراتنا الرقمية في دعم صيانة وأداء محطة الشعيبة الشمالية على المدى الطويل، خصوصاً وأن هذه المحطة تلعب دوراً حاسماً في توفير إمدادت مرنة ومستقرة من الطاقة. وأود بهذه المناسبة أن أشكر ’تي إن بي ريماكو - الداو‘ على ثقتهم الكبيرة بنا".

تعد وحدة طاقة الغاز التابعة لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" من المساهمين الروّاد في تطوير قطاع توليد الطاقة الكويتي، حيث تخدم تقنياتها اليوم أكثر من ثلث القطاع. ويركز مركز "جنرال إلكتريك" للتكنولوجيا في دولة الكويت (GEKTC) على تطوير المهارات والمواهب المحلية ونقل المعرفة والخبرة إلى الكويتيين، والالتزام بتطوير قدرات المهنيين المحليين من أصحاب الكفاءات العالية لقيادة مسار الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.

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نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة عالمية تركز على مختلف تقنيات توليد ونقل الطاقة الكهربائية وتضم قطاعات الطاقة التقليدية وطاقة الرياح والتقنيات المتعلقة بتعزيز دخول الكهرباء إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تضم وحدات أعمال البحث والتطوير والخدمات الاستشارية والمالية. وفي ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون منه. تساعد الشركة العملاء على تشغيل الاقتصادات وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 80 ألف موظف في أكثر من 140 دولة حول العالم.

تتجلى رسالة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا من خلال اسمها، إذ تحافظ على إرث جنرال إلكتريك العريق الذي يمثل الابتكار والجودة بينما يشير مصطلح "Ver"/ "verde" باللاتينية إلى اللون الأخضر أي الانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة، وأما كلمة "nova"، المشتقة من الكلمة اللاتينية "novus"، فهي تدل على عصر جديد ومبتكر للطاقة منخفضة الانبعاثات. وتركز أهداف الشركة على المساعدة في توفير مستقبل مستدام لقطاع الطاقة وبحلول موثوقة وبأسعار معقولة، ويتلخص ذلك في شعارها "الطاقة لتغيير العالم". لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة صحفة الشركة GE Vernova ولينكد إن.