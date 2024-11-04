الدراسات استهدفت ما يصل إلى 32% من حجم مزج الهيدروجين بالغاز الطبيعي وحددت التعديلات المحتملة على توربينات ومعدات توليد الكهرباء

تقييمات التقاط الكربون تشير إلى أن استخدام نظام إعادة تدوير غاز العادم يمكن أن يؤدي إلى توفير أكثر من 7% من التكلفة الإجمالية لمنشأة التقاط الكربون، مقارنة بتثبيت نظام التقاط الكربون وتخزينه بدون نظام إعادة تدوير غاز العادم، وتوفير 6% من التكاليف التشغيلية لالتقاط الكربون في ظل ظروف الموقع التي تم أخذها في الاعتبار في الدراسة

الخبر، المملكة العربية السعودية: أعلنت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) وشركة "الشرقية للتشغيل والصيانة" في المملكة العربية السعودية اليوم عن استكمال ثلاث دراسات للتصميم الهندسي الأولي لتحليل إمكانية خفض صافي الانبعاثات الكربونية لثلاث محطات لتوليد الطاقة المشتركة في المملكة. واستكملت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" تقييم تقنيات ما قبل الاحتراق وما بعد الاحتراق في المحطات الثلاث التي تعمل بتوربينات الغاز 7E وF7 من إنتاجها وتوفر ما يصل إلى 920 ميجاوات من الطاقة المجمعة و1400 طن/ساعة من البخار، وهي سعة تعادل متوسط ​​الطاقة التي يحتاجها 920 ألف منزل سعودي.

وقال روب هايز، المدير التنفيذي لشركة "الشرقية للتشغيل والصيانة": "تؤكد مشاركتنا في الدراسات التي أجرتها شركة ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ التزامنا بتسريع الحلول المتقدمة لإعادة تأهيل محطات الطاقة الحالية بما يلبي معايير الانبعاثات الكربونية الصارمة، وتعد خطوة حيوية نحو إنتاج طاقة أكثر استدامة. لقد قادت شركة ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ التكامل الشامل للدراسة بهدف نهائي يتمثل في خفض صافي الانبعاثات الكربونية لمحطات الطاقة الثلاث".

وأنجزت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" تقييماً لجاهزية الهيدروجين لمحطات الطاقة الثلاث بالإضافة إلى إجراء تقييمات لتحسين الأداء والتكاليف في تركيب أنظمة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه المحتملة في محطات الطاقة الثلاث.

وتستطيع توربينات الغاز 7E وF7 من "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" العمل اليوم باستخدام مزيج من الهيدروجين بنسبة تصل إلى 100% من خلال إجراء تعديلات على غرف الاحتراق القياسية. واستكشفت دراسات التصميم الهندسي الأولي التي أجرتها "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" حلولاً لتمكين العمليات باستخدام مزيج من الغاز الطبيعي والهيدروجين، حيث يمثل الهيدروجين ما يصل إلى 32% من حيث الحجم في هذه المحطات الثلاث، وحددت التعديلات اللازمة لأنظمة الاحتراق الحالية بهدف تحقيق هذا المستوى من مزج الهيدروجين.

وركزت الدراسات أيضاً على إعادة تأهيل محطات الطاقة الثلاث بتكنولوجيا قادرة على التقاط ما يصل إلى 95% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحطة. وخلصت الدراسات إلى أن دمج نظام إعادة تدوير غاز العادم من "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" يمكن أن يؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لمنشأة التقاط الكربون بأكثر من 7%، مقارنة بتثبيت نظام التقاط الكربون وتخزينه بدون نظام إعادة تدوير غاز العادم، كما يمكن أن يؤدي إلى خفض بنسبة 6% من التكاليف التشغيلية لالتقاط الكربون سنوياً، في ظل ظروف الموقع التي تم أخذها في الاعتبار في الدراسة.

من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لـ"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يقترح أول تقييم من نوعه تقوم به ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ لالتقاط الكربون في المملكة العربية السعودية إجراء تحسينات كبيرة تهدف إلى تحسين عملية التقاط الكربون المقترحة والحد من تأثيرها على إنتاج محطات الطاقة وأدائها وتكاليف المعدات. وسنظل ملتزمين بدعم تقدم أهداف الطاقة في المنطقة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركات مثل ’الشرقية للتشغيل والصيانة‘، ونأمل أن يمهد هذا التعاون الطريق لتبني المزيد من وقود الاحتراق المستدام، مثل الهيدروجين، وتقنيات التقاط الكربون لدعم جهود إزالة الكربون في ’الشرقية للتشغيل والصيانة‘".

نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة طاقة عالمية تركز على مختلف تقنيات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية، تضم قطاعات الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء، مدعومة بما يسمى وحدات "التسريع" الخاصة بها: الأبحاث المتقدمة، الخدمات الاستشارية والخدمات المالية. في ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون. تساعد الشركة العملاء لاقتصادات الطاقة وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 75 ألف موظف في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وانطلاقاً من هدفها وشعارها المتمثل بـ "الطاقة لتغيير العالم"، فإن تقنيات وحلول جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تضمن مستقبلاً للطاقة أفضل لناحية التكلفة المعقولة والموثوقية والاستدامة والأمان. وتهدف أعمال طاقة الغاز التابعة للشركة لتطوير تقنيات وخدمات متقدمة وفعالة باستخدام الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول للتخلص من الانبعاثات والمساعدة في مسيرة التحول نحو عالم أقل انبعاثات كربونية. كما تتفرد الشركة بإنتاج توربينات الغاز وتقنيات وخدمات محطات توليد الطاقة بالغاز، وتمتلك أكبر محفظة في العالم بحوالي 7,000 توربين.

تتجلى رسالة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا من خلال اسمها، إذ تحافظ على إرث جنرال إلكتريك العريق الذي يمثل الابتكار والجودة بينما يشير مصطلح "Ver"/ "verde" باللاتينية إلى اللون الأخضر أي الانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة، وأما كلمة "nova"، المشتقة من الكلمة اللاتينية "novus"، فهي تدل على عصر جديد ومبتكر للطاقة منخفضة الانبعاثات. لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة صفحة الشركة GE Vernova ولينكد إن.

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