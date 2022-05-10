لدفع عجلة التحول بقطاع الطاقة

تكريم كل من شركة المدينة لتجارة مواد البناء وشركة مونيلك مشاريع حقول النفط وشركة "سن باور جين" من دولة الإمارات خلال حفل توزيع "جوائز الموردين" الإقليمية السنوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز"، المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز GE، ممثلين عن أكثر من 200 مؤسسة بحضور شخصي وافتراضي خلال منتدى الشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا 2022. وتندرج هذه الفعالية الهجينة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" لتعزيز تعاونها مع الموردين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمساعدة في تطوير المنظومة الصناعية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في المنطقة، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء مع تسارع وتيرة التحول في القطاع للوصول إلى مستقبل منخفض الكربون.

وفي هذا السياق، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تمتلك ’جنرال إلكتريك‘ اليوم قاعدة موردين يصل عددهم إلى 1500 مورد من نحو 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في حين حرصت على مضاعفة حجم إنفاقها أربع مرات خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى 2021. كما نلتزم في ’جنرال إلكتريك‘ بتقديم فرص التدريب والتطور لأكثر من 125 مؤسسة في هذه المنطقة، لمساعدتها على الامتثال للمعايير العالمية للسلامة والجودة وتقديم الخدمة والتنافسية، علاوة على توسيع وصولها إلى خارج المنطقة لتغدو جزءاً من سلاسل التوريد الدولية لشركتنا. وبهذا تعود هذه الجهود المبذولة لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية بالنفع على جميع الأطراف المعنية بها. وتقود إلى تقليص أوقات الاستجابة وتعزيز مستويات التنافسية للعملاء، وهو أمر يساعدنا في تنويع الشبكات التي نعتمد عليها للوقوف في وجه المخاطر المفاجئة والأزمات غير المتوقعة، ناهيك عن دعم الأهداف التنموية الوطنية من خلال خلق فرص العمل وتنويع الاقتصادات في المجتمعات التي نعمل فيها".

وتنظم "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" فعالية منتدى الشراكات سنوياً بهدف إحاطة الموردين بأبرز التوجهات في قطاع الطاقة، والخوض بعمق في ديناميكيات السوق، وتحديد الفرص السانحة للعمل معاً، وتعزيز التعاون لتلبية احتياجات الطاقة في المنطقة وفق أرقى مستويات الموثوقية. وركزت فعالية هذا العام بشكل خاص على التكيف مع التوترات الجيوسياسية الحالية والمخاوف الأمنية والتخفيف من حدة آثارها، ومعالجة قضية ارتفاع التضخم، وآثار جائحة "كوفيد-19". كما تناول المنتدى الحاجة إلى دعم الأطراف المعنية بقطاع الطاقة لتقليص البصمة الكربونية لعملياتهم وتسريع وتيرة انتقالهم نحو مستقبل قائم على الطاقة النظيفة، سعياً لمعالجة تحديات التغير المناخي مع تمكينهم من تقديم الطاقة الكهربائية للمستخدمين بأسلوب موثوق وبتكلفة في المتناول.

ونظم المنتدى أيضاً حفل توزيع "جوائز الموردين" لتكريم إنجازات المؤسسات التي حققت نتائج لافتة في مجالات السلامة والجودة وتقديم الخدمة وثقافة العمل. وتلقت شركة المدينة لتجارة مواد البناء جائزة تقديراً لنجاحها بتقديم الخدمات والسلع في الوقت المحدد؛ ونالت شركة مونيليك مشاريع حقول النفط التكريم نظير جهودها للمحافظة على التنافسية في بيئات العمل المليئة بالتحديات والتضخم، في حين حصدت شركة "سن باور جين" جائزة تكرم نجاحها بغرس ثقافة عمل تشجع الإدماج والتنوع في بيئة العمل، وتطبيق مبادئ إدارية مرنة تكفل التطور المستمر.

ويشار إلى أن اليوم، تدعم ما يصل إلى 340 وحدة من جنرال إلكتريك توليد الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشتمل استثمارات الشركة في الدولة على مركز الخدمة في جبل علي بدبي، والذي يقدم حلول الصيانة والاختبار والتصليح للمولدات والتوربينات الغازية، وهو المنشأة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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حول "جنرال إلكتريك"

تعمل "جنرال إلكتريك" - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)- على دعم دول العالم عبر مساعدتها على التغلب على أكبر تحدياتها. ومن خلال دمج الخبرات الهندسية عالمية المستوى مع البرمجيات والتحليلات، تزود "جنرال إلكتريك" دول العالم بحلول أكثر كفاءةً وموثوقيةً وأماناً. وعلى مدار أكثر من 130 عاماً، ساهمت "جنرال إلكتريك" بإحداث قفزات نوعية في قطاع الصناعة، وهي اليوم توفر نماذج جديدة في التصنيع المضاف، وعلوم المواد، وتحليل البيانات. وتتميز "جنرال إلكتريك" بقوة عاملة عالمية ومتنوعة، تعمل بأعلى درجات التفاني والنزاهة لتحقيق رسالة الشركة وتلبية تطلعات عملائها. ويتوفر المزيد من المعلومات عبر الرابط www.ge.com.

لمحة عن "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز"

تعتبر "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" رائدة في قطاع طاقة الغاز الطبيعي حول العالم، وتعمل على تزويد التقنيات والحلول والخدمات في هذا القطاع. ومن خلال ابتكاراتنا المتواصلة وشراكاتنا الوثيقة مع العملاء، نقدم إمكانات توليد الطاقة النظيفة وعالية الكفاءة التي يعتمد عليها أفراد المجتمعات في أيامنا هذه، ونؤسس تقنيات طاقة المستقبل. وتمتلك الشركة أكبر محفظة في العالم من التوربينات الغازية المركبة في محطات توليد الطاقة، والتي حققت أكثر من 600 مليون ساعة عمل ضمن أسطول "جنرال إلكتريك" من التوربينات، ونحرص على تقديم التقنيات المتقدمة ومستويات الخبرة الرفيعة في قطاع الطاقة، التي تساهم في تأسيس وتشغيل محطات الطاقة الرائدة والحفاظ على تفوق أدائها. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني www.ge.com/power/gas أو تابعوا "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" عبر "تويتر" و"لينكدإن".

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عبير مسعود

مديرة العلاقات الصحفية لدى "جنرال الكتريك للطاقة"، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا abeer.masood@ge.com

كيلي هوم/ نيفين وليم

أصداء بي سي دبليو

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