بغداد، العراق: وقعت "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE، اتفاقية مع " تورس ارم " المالكة لمحطة بازيان للطاقة الكهربائية بطاقة 500 ميجاواط، لتوفير الخدمات الفنية لصيانة الوحدات الغازية للتوربينات الغازية من طراز 9F.04 ولمدة 16 عاماً، وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام "جنرال إلكتريك للطاقة الغازية" وذلك بدعم البنية التحتية لقطاع الطاقة في العراق. حيث تم توريد التوربينات الغازية لشركة تورس ارمعلى من قبل شركة "جنرال إلكتريك" في عام 2021 ضمن المشاريع سريعة التنفيذ ، حيث تم دعم التوريد السريع من قبل شركة جنرال الكتريك . وستقدم "جنرال إلكتريك للتقنيات الرقمية" برمجيات إدارة الاداء االتشغيلي APM لزيادة وثوقية وتوافر التوربينات، وتقليص التكاليف، والحد من المخاطر التشغيلية.

وفي هذا السياق، قال سيوان صالح, عضو في مجلس ادارة "تورس ارم ": "حيث يعتبر مشروع بازيان كمنشأة هامة في محافظة السليمانية وتقدم الطاقة الكهربائية الضرورية لمنطقة كوردستان العراق، ومناطق الموصل وكركوك وصلاح الدين، إلى جانب مناطق أخرى في العراق. ويسعدنا تعزيز علاقتنا الوثيقة مع ’جنرال إلكتريك‘ لدعم الأداء الآمن للمحطة، بما يساعدنا في تلبية احتياجات المجتمع في العراق بأفضل شكل ممكن".

بوجود أكثر من 1,700 توربين عالمياً ، أسطول توربينات class-F لتابع لشركة "جنرال إلكتريك" هو الأضخم في العالم. وتتميز توربينات 9F الغازية بمرونتها في استخدام الوقود، الأمر الذي يجعلها خياراً مثالياً للعراق، حيث تساعد كوادر تشغيل المحطات بسهولة استخدام أنواع الوقود السائل والغاز. كما تتميز التوربينات أيضاً بسرعة بدء التشغيل تصل إلى 20 دقيقة بالدورة البسيطة و30 دقيقة بالدورة المركبة. لكي تساهم لإضافة مزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكة انتاج الطاقة، وبذلك يتمكن العراق بفضل المرونة التشغيلية التي توفرها التوربينات من استكمال مصادر الطاقة البديلة المتغيرة بطاقة ثابتة عند الطلب بسرعة الاستجابة لتعزيز استقرار الشبكة.

من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تواصل تقنيات توليد الطاقة المدعومة من ’جنرال إلكتريك‘ لعب دور هام في تلبية احتياجات الطاقة المتنامية للشعب العراقي ودعم تحول العراق نحو مستقبل منخفض الكربون في قطاع الطاقة. ولاشك أن العمليات الموثوقة ضمن المنشآت الاستراتيجية على غرار محطة بازيان للطاقة تعتبر عنصراً أساسياً لضمان استدامة جهود التنمية الاقتصادية في البلاد. ويسعدنا التعاون مع شركة ’تورس ارم ‘ ضمن هذا المشروع الحيوي، ونشكر ثقتهم العالية بأعمالنا، ونؤكد التزامنا الدائم بتقديم حلول الطاقة المتطورة والرائدة في العراق".

يشار إلى أن شركة "جنرال إلكتريك" تواصل تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق منذ أكثر من 50 عاماً. وساعدت فرق عمل الشركة في بناء وصيانة محطات الطاقة والمحطات الفرعية للشبكة؛ بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء في البلاد؛ واستخدام الابتكارات مثل حلول القطع المتطورة AGPلتحسين أداء التوربينات الغازية المركبة؛ وتدريب الكوادر العراقية العاملة في قطاع الطاقة؛ وغير ذلك الكثير. وبالشراكة مع وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط في العراق، نجحت "جنرال إلكتريك" بالتعاون مع العديد من المؤسسات المالية في تأمين تمويل بلغ 2.4 مليار دولار منذ العام 2015 لدعم مشاريع قطاع الطاقة في البلاد.

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حول " شركة تورس ارم"

تواصل Taurus Arm تقديم وتهدف إلى معالجة فجوة البنية التحتية الحيوية في العراق من خلال استثمارات عالية التأثير تتمحور حول الشراكات الرئيسية وتخفيف المخاطر. تجمع تورس ارم بين المعرفة المالية والتقنية والتشغيلية الشاملة لعرض خدمات الاستثمار وإدارة الأصول الجاهزة في قطاعي النفط والغاز في المنطقة. تمتلك تورس ارم مكاتب متعددة في جميع أنحاء العراق مع أكثر من 1,500 شخص على الأرض وتلتزم بتطوير المشاريع وفقا لأعلى المعايير ، مع دمج أفضل الممارسات ESG principals.

حول "جنرال إلكتريك"

تعمل GE - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)- على معالجة التحديات لبناء عالم أفضل للجميع. ولأكثر من 125 عاماً، أحدثت الشركة قفزات نوعية ضمنت استشراف مستقبل القطاع الصناعي، وتعمل الشركة اليوم عبر فريق عملها وتقنياتها المتقدمة ووصولها العالمي وإمكاناتها العالمية على مساعدة الجميع حول العالم في تعزيز الكفاءة والموثوقية والسلامة. وتتميز GE بقوة عاملة عالمية ومتنوعة، تعمل بأعلى درجات التفاني والنزاهة لتحقيق رسالة الشركة وتلبية تطلعات عملائها. ويتوفر المزيد من المعلومات عبر الرابط www.ge.com

نبذة عن GE Gas Power

تعتبر GE Gas Power جزءاً رئيسياً من شركة GE Vernova، وهي رائدة عالمياً في في تقنيات وحلول طاقة الغاز. وعبر سعيها الدؤوب للابتكار وتعاونها المستمر مع العملاء، تقدم الشركة موارد الطاقة الأكثر تطوراً ونظافة وكفاءة والتي يعتمد عليها الجميع في حياتهم اليومية، وتعمل على تأسيس تقنيات الطاقة التي تضمن استشراف المستقبل. ومع امتلاكها أكبر قاعدة من التوربينات الغازية المركبة وأكثر من 670 مليون ساعة عمل عبر هذه الأصول، تقدم الشركة تقنيات متقدمة وتتمتع بخبرة عميقة في القطاع، وتعمل على بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الغازية. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ge.com/power/gas ومتابعة حسابات GE Gas Power عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر ولينكدإن.

وتعد GE Vernova شركة ديناميكية متكاملة وتضم تضم الطاقة المتجددة والطاقة والتقنيات الرقمية وخدمات الطاقة المالية، وتركز على دعم العملاء للتحول بقطاع الطاقة.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

عبير مسعود

مديرة العلاقات الصحفية لدى "جنرال الكتريك للطاقة"، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا abeer.masood@ge.com

كيلي هوم/ نيفين وليم

أصداء بي سي دبليو global.com-kelly.home@bcw ,global.com-nivine.william@bcw www.arabyouthsurvey.com/ bcw.com-www.asdaa