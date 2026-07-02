​​​​​​المنامة، مملكة البحرين - أعلنت أكاديمية "جنرال أسمبلي - البحرين"، المدعومة من قبل صندوق العمل (تمكين)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إنفينيت وير"، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تطوير المهارات التقنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم فرص التوظيف والتطور المهني في القطاعات الرقمية، ومواكبة احتياجات سوق العمل المتنامية للمهارات المُتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وتأتي هذه الشراكة تتويجاً لعلاقة تعاون قائمة بين الجانبين على مدى الفترة الماضية من خلال عدد من المبادرات والأنشطة المشتركة، حيث تسعى مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجالات استقطاب المواهب، وبرامج رفع المهارات وإعادة التأهيل المهني، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

كما تجسد هذه الشراكة نجاح النهج العملي الذي تتبعه "جنرال أسمبلي" في إعداد الكفاءات التقنية، حيث بادرت شركة "إنفينيت وير"، والتي تعد من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تساعد المؤسسات على الاستفادة من طاقات الذكاء الاصطناعي من خلال فهم بياناتها وتبني الأتمتة، إلى توظيف اثنين من خريجي برامج أكاديمية "جنرال أسمبلي" ضمن كوادرها بوظائف فعلية بدوام كامل. وقد باشرا عملهما مباشرة ضمن فريق عمل الشركة بمجال الذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها مخرجات البرامج التدريبية الأكاديمية وقدرتها على تلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل.

ويبرز هذا الإنجاز القيمة الحقيقية للتدريب التطبيقي القائم على الممارسة العملية، حيث تمكنت زينب محمد من الانتقال بنجاح إلى المجال التقني رغم خلفيتها الأكاديمية في تخصص التكنولوجيا الحيوية ، فيما انضم حسن علي إلى الشركة مستنداً إلى خلفيته في برمجة الحاسوب، بما يعكس قدرة البرامج المكثفة التي تقدمها الأكاديمية على تمكين الراغبين في تغيير مسارهم المهني من اكتساب المهارات المطلوبة، إلى جانب تطوير وصقل مهارات أصحاب التخصصات التقنية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في عدد من المجالات التي تشمل استقطاب الكفاءات من مخزون المواهب المؤهلة لدى "جنرال أسمبلي"، وتسهيل وصول شركة "إنفينيت وير" إلى المرشحين المناسبين لشواغرها الوظيفية، إلى جانب توفير فرص التدريب والتطوير المهني للموظفين، وتنظيم الفعاليات والمعارض المهنية وورش العمل المتخصصة والمبادرات المشتركة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك الفعاليات المهنية والبرامج التوعوية التي تسهم في نقل الخبرات وتعزيز التواصل بين المواهب الوطنية والمؤسسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أحلام عون، مديرة أكاديميات جنرال أسمبلي في الشرق الأوسط، قائلة: "نعتز بتوقيع هذه المذكرة مع شركة إنفينيت وير، والتي تمثل امتداداً لتعاون ناجح أثمر بالفعل عن نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويؤكد انضمام اثنين من خريجينا إلى فريق عمل الشركة القيمة الحقيقية للمهارات التطبيقية التي يكتسبها المشاركون في برامجنا، وقدرتهم على الإسهام بفاعلية في بيئات العمل الحديثة والتي باتت فيها الدراية بالذكاء الاصطناعي متطلبًا أساسيًا فيها"

وأضافت: "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين التدريب والتوظيف والتطوير المهني، من خلال العمل الوثيق مع المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع "إنفينيت وير" لتحقيق المزيد من المبادرات النوعية التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات البحرينية وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة."

من جانبه، صرح السيد أمين التاجر، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفينيت وير"، قائلاً: "في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، أصبحت المهارات العملية والخبرة التطبيقية عوامل أساسية في تقييم الكفاءات واستقطاب المواهب. ومن هذا المنطلق، وجدنا في خريجي جنرال أسمبلي نموذجاً متميزاً يجمع بين الكفاءة التقنية والقدرة على تطبيق المعرفة في بيئات العمل الواقعية."

وأضاف: "لقد أثبت الموظفان اللذان انضما إلى فريقنا من خريجي الأكاديمية امتلاكهما لمزيج متوازن من المهارات التقنية والقدرات الشخصية ومهارات التواصل، وهي عناصر أساسية لقيادة مشاريع التحول الرقمي وتحقيق قيمة مضافة للعملاء. ومن هنا، فإننا نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة واستقطاب المزيد من الكفاءات المؤهلة خلال المرحلة المقبلة."

وتنسجم هذه الشراكة بين "جنرال أسمبلي" و"إنفينيت وير" مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وتعزيز جاهزية الكفاءات البحرينية للوظائف المستقبلية، كما تعكس أهمية الشراكات الفاعلة بين مؤسسات التدريب والقطاع الخاص في دعم مسارات التوظيف المستدامة. ويأتي ذلك في ظل الدعم المتواصل الذي يقدمه صندوق العمل "تمكين" لبرامج تطوير المهارات التقنية والمهنية، بما يسهم في جعل الكوادر البحرينية الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص.

وتواصل "جنرال أسمبلي"، من خلال شراكاتها مع المؤسسات الرائدة محلياً وإقليمياً، ترسيخ مكانتها كمزود موثوق لحلول تطوير القوى العاملة، عبر برامج تدريبية متخصصة ترتكز على احتياجات السوق الفعلية وتسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على المنافسة والابتكار في مختلف القطاعات التقنية.

وتُعد جنرال أسمبلي مؤسسة تعليمية وتدريبية عالمية رائدة في مجال تطوير المهارات التقنية والمهنية، وتقدم في مملكة البحرين مجموعة من البرامج المتخصصة في هندسة البرمجيات، وتحليل البيانات، وتصميم تجربة المستخدم، والتقنيات المتقدمة، بدعم من صندوق العمل "تمكين". وتركز الأكاديمية على تقديم تعليم تطبيقي قائم على احتياجات السوق، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات، بما يسهم في إعداد كوادر بحرينية مؤهلة وقادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جنرال أسمبلي – الشرق الأوسط

تُعدّ أكاديمية جنرال أسمبلي (GA) شريكًا عالميًا رائدًا في تنمية المواهب وبناء المهارات، وتهدف لمساعدة الأفراد والمؤسسات على الازدهار في عصر تقني سريع التطور ومتغير باستمرار. تأسست جنرال أسمبلي في عام 2011، وأصبحت مركزًا عالميًا مرموقًا للتدريب العملي في المجالات التقنية. كما تُعد علامة رئيسية ضمن LHH، ذراع حلول المواهب المهنية التابعة لمجموعة Adecco، أكبر شركة للاستشارات والحلول للمواهب في العالم. ومن خلال الاستفادة من هذه الشبكة العالمية، تعمل جنرال أسمبلي على تمكين المؤسسات من الوصول إلى الخبرات والكفاءات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.

وتُمثّل جنرال أسمبلي – البحرين المركز الأبرز للتعليم الرقمي وتطوير الكوادر في مملكة البحرين. وقد تأسست في عام 2022 بالشراكة مع صندوق العمل (تمكين)، وأسهمت منذ ذلك الحين في تمكين العديد من الخريجين عبر مجموعة متكاملة من البرامج التقنية المكثفة. وبفضل التزامها الراسخ بقابلية التوظيف والتمكين المهني، أصبحت جنرال أسمبلي – البحرين نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في تطوير المواهب التقنية. ومع توسّع نطاق أعمالها ليشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، تواصل جنرال أسمبلي دعم الحكومات والمؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لبناء كوادر مؤهلة لمتطلبات المستقبل، عبر الربط بين الخبرات العالمية والرؤى الوطنية، بما يسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.

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