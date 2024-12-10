نيويورك وأبوظبي : أعلنت "جنرال أتلانتيك"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار في الشركات الواعدة بالنمو، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتعكس هذه الخطوة الرامية للتوسع في سوق دولة الإمارات العربية المتّحدة التزام الشركة تجاه إبرام علاقات تعاون وشراكات وثيقة مع المستثمرين وروّاد الأعمال على الصعيد المحلي، كما تؤكد ثقتها بالفرص الواعدة والجذابة التي يوفّرها الاقتصاد المتنامي على مستوى المنطقة.

وسيلعب مكتب "جنرال أتلانتيك" الجديد في أبوظبي دوراً محورياً وبالغ الأهمية في تسريع خطى تنفيذ الاستراتيجية التنموية للشركة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بالاستناد إلى ما حقّقته الشركة مؤخراً من نمو معزّز في شتّى أنحاء المنطقة. وإثر سياسة الاستثمارات الناجحة التي انتهجتها "جنرال أتلانتيك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا على مدار أكثر من عقدٍ من الزمن، سيساهم توسّع حضور الشركة على النطاق المحلي في إبرام شراكات أوثق وأقوى، إذ سيتيح المكتب الجديد لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء الاستثماريين التواصل عن قرب مع روّاد الأعمال والشركات الواعدة بالنمو على المستوى المحلي، وذلك عبر مجالات الاستثمار الاستراتيجي الأساسية لدى الشركة وهي التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية والخدمات المالية والرعاية الصحية والمناخ.

ومن الجدير ذكره أن "جنرال أتلانتيك" تواظب على الاستثمار ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بشكل نشط وفعّال منذ عام 2012، إذ استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي حتى تاريخ هذه المذكرة عبر مختلف أنشطتها الاستثمارية بما فيها "أيوا"، وهي شركة إقليمية متخصّصة في بيع النظارات والعدسات بالتجزئة مباشرةً للمستهلكين؛ و"إنسايدر"، وهي منصة تواصل مع العملاء قائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي وتوفّر تجربة متعدّدة القنوات؛ و"بروبرتي فايندر"، وهي منصة عقارية إلكترونية؛ و"ترينديول"، وهي منصة إقليمية للتسوّق والتجارة الإلكترونية. وقد سبق للشركة أن استثمرت في "يميك سيبيتي"، وهي منصة إلكترونية لطلبات الطعام تم بيعها إلى "ديليفيري هيرو"؛ و"نتورك إنترناشيونال"، وهي شركة متخصّصة في تزويد حلول الدفع تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

الدوافع الاستراتيجية لتوسع "جنرال أتلانتيك":

تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا إحدى المناطق الأسرع نمواً حول العالم ، ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط بنسبة تقارب 4% خلال عامي 2025 و2026، مع إمكانية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل تصل إلى تريليون دولار أمريكي إضافي من خلال اعتماد سياسات أوسع نطاقاً في التنويع الاقتصادي .

، ومن المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط بنسبة تقارب 4% خلال عامي 2025 و2026، مع إمكانية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل تصل إلى تريليون دولار أمريكي إضافي من خلال اعتماد سياسات أوسع نطاقاً في التنويع الاقتصادي يمثّل الاقتصاد الرقمي للمنطقة عاملاً هاماً لتحفيز النمو، ومن المتوقّع للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات أن يشهد زيادةً بمبلغ 140 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. ويُذكر أن ضخ الاستثمارات في سياسة التحوّل الرقمي عبر القطاعات الاقتصادية لدولة الإمارات سيساهم في دعم مستهدفات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 11.7% إلى ما يزيد عن 20% في غضون السنوات العشر المقبلة، ما سيتيح الفرصة للشركات الواعدة بالنمو لتعزيز نطاق توظيف التقنيات المبتكرة.

ويُذكر أن ضخ الاستثمارات في سياسة التحوّل الرقمي عبر القطاعات الاقتصادية لدولة الإمارات سيساهم في دعم مستهدفات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 11.7% إلى ما يزيد عن 20% في غضون السنوات العشر المقبلة، ما سيتيح الفرصة للشركات الواعدة بالنمو لتعزيز نطاق توظيف التقنيات المبتكرة. تشهد المنطقة نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال، إذ تلعب البرامج الحكومية، مثل برنامج "جاهز" الذي يُعنى بتطوير وصقل المهارات الرقمية لدى القوى العاملة بما يشمل إتقان مهارات تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، دوراً جوهرياً في تنشئة الجيل الجديد من روّاد الأعمال وتقديم الدعم اللازم له.

نبذة عن "جنرال أتلانتيك":

"جنرال أتلانتيك" هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار في الشركات الواعدة بالنمو، وتمتلك خبرة معمّقة تزيد عن أربعة عقود في تزويد رؤوس المال وتقديم الدعم الاستراتيجي لأكثر من 520 شركة واعدة بالنمو عبر تاريخها. تأسست "جنرال أتلانتيك" عام 1980، ولا تزال تواصل دورها كشريك موثوق للمؤسسين والمستثمرين الطموحين ممن يسعون لبناء شركات ديناميكية وإضفاء قيمة طويلة الأمد. تزاول الشركة أعمالها انطلاقاً من قناعتها بأن روّاد الأعمال قادرون على أن يكونوا عوامل تغيير مؤثرة، وتتبنى نهجاً تعاونياً عالمي التوجّه، وتوظّف خبرتها المخصّصة حسب قطاعات الاستثمار، وتعتمد أفقاً استثمارياً طويل الأجل وفهماً عميقاً لمحفزات النمو، بغرض إبرام الشراكات الوطيدة مع الشركات المبتكرة ودعمها لتوسيع نطاق حضورها حول العالم. توظّف الشركة رأس مالها الصَّبور وخبرتها التشغيلية ومنصتها العالمية لدعم منصة استثمارية متنوعة تشمل مجالات الاستثمار الاستراتيجي في الأسهم النامية والخدمات الائتمانية والمناخ والبنى التحتية المستدامة. ولغاية تاريخ 1 أكتوبر 2024، تدير "جنرال أتلانتيك" نحو 100 مليار دولار من الأصول المُدارة، بما يشمل جميع مجالات الاستثمار الاستراتيجي، ولديها فريق مكوّن من أكثر من 900 من الخبراء الاحترافيين في 20 دولة تتوزع على خمس مناطق. لمزيد من المعلومات عن "جنرال أتلانتيك"، يرجى زيارة: www.generalatlantic.com.

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