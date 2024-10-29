نيويورك والرياض: أعلنت "جنرال أتلانتيك"، الشركة العالمية الرائدة في استثمارات النموّ، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في الرياض، في المملكة العربية السعودية. وسيعزز هذا التوسع الاستراتيجي التزام "جنرال أتلانتيك" بالاستثمار في الاقتصاد السعودي الحيوي المتنامي، والدخول في شراكات مع روّاد الأعمال في المملكة، الذين يحققون نجاحات متزايدة في بيئة من التجدد مفعمة بالنشاط في المنطقة."

"سيعزز المكتب الجديد استراتيجية النموّ لشركة "جنرال أتلانتيك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاستناد إلى عقد من النجاحات الاستثمارية في المنطقة، من خلال عمل مدرائها التنفيذيين بصورة أوثق مع رواد الأعمال وشركات النمو المحلية في كافة القطاعات التي تقع في صلب استراتيجيات الاستثمار التي تعتمدها الشركة، كالتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية والاستهلاك والمناخ".

" تنشط "جنرال أتلانتيك" منذ عام 2012 في الاستثمار الفاعل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد استثمرت حتى اليوم نحو مليار دولار في شركات متعددة مثل "أيوا"، المتخصصة في بيع النظارات والعدسات اللاصقة عبر الإنترنت مباشرةً للمستهلك، و"بروبرتي فايندر"، المنصة العقارية الرقمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها، و"نتورك إنترناشيونال" الموفّرة لحلول الدفع، و"ترينديول" منصة التجارة الإلكترونية الإقليمية. وكانت الشركة قد استثمرت سابقًا في "يمك سبتي"، منصة طلب الطعام عبر الإنترنت، التي تم بيعها لاحقًا لشركة "ديلفري هيرو"، وكذلك في "نتورك إنترناشيونال"، شركة حلول الدفع التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها."

الدوافع الاستراتيجية لتوسع "جنرال أتلانتيك":

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي إحدى المناطق الأسرع نموًا في العالم. من المتوقع أن ينمو الشرق الأوسط بنسبة تقارب 4٪ في عامي 2025 و2026، مع إمكانية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى تريليون دولار إضافي من خلال زيادة التنويع الاقتصادي.

تشهد المنطقة نموّ بيئة مزدهرة في ريادة الأعمال. تلعب برامج التحول الحكومية دورًا جوهريًا في دعم جيل جديد من روّاد الأعمال، بما يشمل مهارات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى السعودية إلى تدريب 40٪ من قواها العاملة على هذه المهارات. وفي هذا الاقتصاد الرقمي الناشئ تظهرأجيال شابة تتمتع بوعي تقني متقدم، ويزداد معدّل انتشار الإنترنت السريع والأجهزة المحمولة، وهي عوامل أساسية لدفع التحوّل الرقمي في المنطقة.

تشهد المنطقة تسارعًا في استثمار رؤوس الأموال في الشركات الناشئة وتعزيز أسواق المال بفضل زيادة الطلب من المستثمرين. منذ عام 2020، زاد الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية بحوالي 10 أضعاف. كما تشهد أسواق مال بارزة إصلاحات كبيرة هي في جزء منها نتيجة لمبادرات تهدف إلى تنويع الاقتصاد، مما أدى إلى تنفيذ أكثر من 75 اكتتابًا عامًا بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2021.

مكتب "جنرال أتلانتيك" في الرياض يخضع للموافقات والقوانين التنظيمية.

نبذة عن "جنرال أتلانتيك":

"جنرال أتلانتيك" هي شركة عالمية رائدة في استثمارات النموّ، بخبرة تزيد عن أربعة عقود في تقديم رأس المال والدعم الاستراتيجي لأكثر من 520 شركة نموّ عبر تاريخها. تأسست "جنرال أتلانتيك" عام 1980، ولا تزال شريكًا مخلصا للمؤسسين الطموحين والمستثمرين الساعين لبناء شركات ديناميكية وإيجاد قيمة طويلة المدى. تنطلق الشركة من إيمانها بأن روّاد الأعمال يمكن أن يكونوا قوة تغيير هائلة، وتتبنى نهجًا عالميًا تعاونيًا، مع خبرة متخصصة في قطاعات الاستثمار، وأفق استثماري طويل الأجل، وفهم عميق لمحفزات النموّ، لدعم الشركات المبتكرة وتوسيع نطاقها حول العالم. في أكتوبر 2024، أتمّت "جنرال أتلانتيك" استحواذها على "أكتيس"، وهي شركة متخصصة في البنية التحتية المستدامة وذات خبرة في أسواق النموّ. تعتمد الشركة على رأس مالها الصَّبور، وخبرتها التشغيلية، ومنصتها العالمية لدعم منصة استثمارية متنوعة تشمل استراتيجيات الأسهم النامية والائتمان والمناخ والبنى التحتية المستدامة. منذ 30 سبتمبر 2024 تدير "جنرال أتلانتيك" حوالي 97 مليار دولار من الأصول، شاملة جميع الاستراتيجيات. ولديها فريق مكوّن من أكثر من 900 من المحترفين في 20 دولة تتوزع على خمس مناطق. لمزيد من المعلومات عن "جنرال أتلانتيك"، يرجى زيارة: www.generalatlantic.com

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