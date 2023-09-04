تقوية روابط المجتمع من خلال الرياضة

مسقط: وقع كل من شركة جندال شديد للحديد والصلب والاتحاد العماني للهوكي على مذكرة تفاهم وأقيمت مراسم التوقيع بمجمع السُّلْطَان قَابُوس الشبابي للثقافة وَالتَّرْفِيه بصلالة و الذي سيقام فيه منافسات تصفيات كأس آسيا للهوكي، وتؤكد هذه الشراكة حرص كل من مجموعة جندال شديد والاتحاد العُماني بدعم الرياضات الشبابية. كما تهدف إلى وضع سلطنة عُمان في مصاف الدول المتميزة، لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية وإبراز كرم الضيافة والثقافة العربية العريقة للعالم.

يتطلع كلا الجانبين من خلال هذه الشراكه تعزيز رياضة الشباب في سلطنة عُمان ،كما تأتي هذه الخطوة الاستثنائية محملة برسالة تؤكد على أهمية دعم الشباب وتحفيزهم، بالإضافة الى دعم نمو رياضة الهوكي في سلطنة عُمان، حيث ستساهم هذه الشراكة في خلق بيئية رياضية تساهم في دعم الرياضة وتعزيز الاقتصاد والمنافسة العالمية بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040. ويمثل هذا التعاون بين جندال شديد للحديد والصلب والاتحاد العُماني للهوكي علامة فارقة في مسيرة تحويل عمان إلى وجهة عالمية رائدة لرياضة الهوكي. من خلال استضافة منافسات دولية مثل تصفيات كأس آسيا، حيث ستشهد عُمان حضور الرياضيين والمسؤولين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، مما سيسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتقوية الروابط من خلال الرياضة.

مع إتمام هذه الشراكة، يتطلع الطرفان بشغف نحو مستقبل مليء بالمبادرات الرياضية والتأثير العميق الذي يمكن أن تحمله هذه المبادرات لروح الرياضيين في سلطنة عُمان. مع توجيه الجهود نحو تهيئة البيئة الملائمة لعرض مهاراتهم والمنافسة على المستوى الدولي، يتم تمهيد الطريق لتحقيق إنجازات غير مسبوقة وإبراز المواهب العمانية في المجال الرياضي.

ويدعو كل من جندال شديد للحديد والصلب والاتحاد العُماني للهوكي الجميع للانضمام إليهما في هذه الرحلة المثيرة، حيث يعملان معًا على تعزيز المجتمعات من خلال الرياضة. وبفضل رؤيتهما المشتركة والتزامهما الثابت تجاه تطوير الرياضة في السلطنة، يستعدان لتحقيق أثر ايجابي على المشهد الرياضي في سلطنة عُمان وترك إرث يلهم الأجيال القادمة.

وفي أعقاب حفل التوقيع علق الفاضل هارشا شيتي الرئيس التنفيذي لجندال شديد للحديد والصلب بقوله " الرياضة بمختلف أنواعها وفعالياتها قادرة على مد جسور التواصل وتعزيز الوئام بين الأمم والشعوب نحن في جندال شديد للحديد والصلب نؤمن بأن تعزيز الوحدة الرياضية من خلال تعاوننا مع الاتحاد العُماني للهوكي يسهم في تمكين الشباب العماني رياضيا و تبادل خبراتهم . كما تُجسد هذه الشراكة مساعينا لجعل عمان مثالًا للنهج الرياضي الدولي وروح التواصل".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نموذجًا حيًا لالتزام جندال شديد للحديد والصلب بدعم برامج وفعاليات الرياضة الموجهة للشباب، وتشجيع المشاركة الجماهيرية في الأحداث الرياضية المحلية، إلى جانب بناء تحالفات مع منظمات تتماشى أهدافها مع أهداف جندال شديد للحديد والصلب المبتكرة. وتؤكد هذه الخطوة الاستثنائية جهود الاتحاد العُماني للهوكي في تطوير الرياضات الشبابية والتزامه الشامل بتعزيز الوحدة العالمية.

مروان آل جمعة: الاتفاقية تتويج لدعم مسار الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات

أعرب الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، حيث قال: نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية والشراكة النوعية مع شركة « جندال شديد للحديد والصلب »، ونشكرهم على ثقتهم الكبيرة، ونثمّن حرصهم الكبير على استفادة الاتحاد العماني للهوكي من هذه الاتفاقية في تحسين مختلف الجوانب الفنية للمسابقات والبطولات وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل الإداري للاتحاد بما يمكننا من تحقيق نجاحات أكبر في المرحلة المقبلة.

وأضاف: الاتفاقية تأتي تتويجا لتوجهات الاتحاد العماني ودعما لمسار الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات خدمة لمسيرة اللعبة، وسعيا لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، كما يأتي توقيع الشراكة، كجزء من استراتيجية الاتحاد العماني للهوكي لتطوير اللعبة محليا، وكذلك لدعم منتخبا الرجال والنساء في نهائيات بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي التي ستقام بمحافظة مسقط في يناير 2024، بالإضافة إلى تعزيز علاقة الاتحاد العماني مع شركات القطاع الخاص وتحقيق شراكة مستدامة بين الطرفين من خلال التطوير والاستفادة في صقل وإقامة الدورات للمدربين واللاعبين والحكام والإداريين وتحسين المستويات الفنية للعبة.

وقال آل جمعة: من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية على الكثير من الجوانب المختلفة ومنها تطوير المستوى الإداري للاتحاد العماني للهوكي، وتحسين مستوى اللاعبين التابعين للمنتخبات الوطنية وخصوصا النشء عبر إيجاد برامج تطوير مستمرة ومتابعة من قبل الاتحاد الدولي للعبة ووفق مؤشرات أداء سنوية، كما يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقية لإقامة برامج تعليمية لتطوير المدربين وتأهيلهم لمستويات متقدمة في مجال التدريب، إلى جانب برنامج تطويري للحكام ومديري البطولات الدولية مع وجود برنامج واضح لتحسين وتعزيز تصنيفهم الدولي، وكذلك تطوير بند إدارة المسابقات في روزنامة الاتحاد العماني للهوكي السنوية، إلى جانب تحسين بيئة العمل الإعلامي والترويجي للاتحاد واتباع أفضل السبل والممارسات العالمية في هذا الجانب، وكذلك الترويج للعبة الهوكي وانتشارها في مختلف المحافظات كلعبة رياضية محببة وسهلة الممارسة من قبل الجميع.

وتابع رئيس الاتحاد العماني للهوكي حديثه: من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية على تحقيق المزيد من التطور والتحسين خصوصا في جوانب بناء الخطط الاستراتيجية الفنية للمنتخبات الوطنية وتعزيز جوانب التطوير الفني للاعبين والمدربين، وبناء بطولات ومسابقات محلية ذات أسس قوية، مع وجود كفاءات محلية مهيأة ومؤهلة لإدارة هذه الأحداث المحلية والدولية، كما ستعمل هذه الاتفاقية على تطوير بعض الكفاءات الإدارية بالاتحاد في تطوير الإدارات المشرفة على كرة الطاولة بالأندية المحلية، وتفعيل البرامج المتخصصة في اختيار الموهوبين والنشء بالأندية والمدارس بالتعاون مع الاتحاد المدرسي والأندية المحلية، وغيرها من الجوانب الأخرى ذات الصلة.

وأضاف رئيس الاتحاد: هذه الاتفاقية بلا شك ستسهم أيضا في تحقيق التطور المطلوب لعمل المنتخبات الوطنية وإيجاد المواهب والكفاءات المطلوبة، منوها بأن الاتحاد سيعمل مع كافة الأطراف ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وكذلك الاتحادات المعنية مثل الاتحاد العماني للرياضة المدرسية وكذلك الأندية المحلية في تحقيق كافة الأهداف المرتبطة بهذه الاتفاقية، متمنيا بأن تسهم هذه الشراكة في تأسيس منتخبات وطنية قوية وتنفيذ مسابقات وبطولات وأحداث محلية ودولية على مستوى عال ووجود كوادر عمانية بمستويات دولية مؤهلة في عالم التحكيم والتدريب وإدارة البطولات والأحداث العالمية.

وأبدى رئيس الاتحاد امتنانه وتقديره لشركة جندال شديد للحديد والصلب ، على تعاونهم وتفاعلهم الإيجابي مع مساعي الاتحاد في تعزيز الحضور الجماهيري للمسابقات والبطولات التي سيستضيفها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي الذي سينعكس بكل تأكيد على الحضور في المدرجات، الأمر الذي سيثري المسابقات على كافة المستويات، بما فيها المستوى الفني من خلال الدعم الذي سيحظى به اللاعبون سواء في الأندية أو المنتخبات الوطنية

10 لقاءات حماسية

وشهد هذا الحدث إقامة عشر مباريات حماسية للرجال والنساء، حيث تنافس الفرق للتأهل إلى المراحل المتقدمة. إن شركة جندال شديد للحديد والصلب ملتزمة تجاه المجتمع على التفاني الثابت نحو تحقيق أثر إيجابي على شباب عُمان والشأن الرياضي بشكل عام.

وتُعَدُّ الشراكة بين جندال شديد للحديد والصلب والاتحاد العُماني للهوكي شراكة حماسية في مشهد الرياضة في عُمان. من خلال الاستثمار في الشباب وتعزيز روح الوحدة، حيث يهدف الطرفان إلى تعزيز المجتمع وتسليط الضوء على اسم عمان كمركز عالمي للتميز الرياضي. وسيحرص الطرفان من خلال هذه الشراكة على العمل بتفانٍ لدعم الرياضة وجميع فئات المجتمع حتى يكونوا مثالًا يُحتذى به للأجيال القادمة.

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حول جندال شديد للحديد والصلب

جندال شديد للحديد والصلب هي شركة رائدة عالميًا في قطاع الحديد والصلب، معروفة بالتزامها الدائم بالابتكار والجودة والاستدامة. بمجموعة متنوعة من المنتجات ووجود قوي في السوق العالمي، تواصل جندال الابتكار ووضع معايير جديدة في الصناعة.

حول الاتحاد العُماني للهوكي

يُعد الاتحاد العُماني للهوكي منظمة رائدة مكرسة لتطوير وتعزيز رياضة الهوكي في سلطنة عُمان. من خلال مبادراتها وبرامجها العديدة، يهدف الاتحاد إلى تعزيز حب الرياضة، وإلهام المواهب الشابة، وبناء أسس قوية لنمو رياضة الهوكي في عمان.