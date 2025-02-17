المنامة ـ جامعة الخليج العربية: تنطلق أعمال ندوة تنظمها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية لتناقش "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه: نحو إدارة مستدامة وذكية"، إذ تعقد الندورة بتنظيم مشترك بين إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الخليج العربي، عبر الاتصال الافتراضي يوم غداً الاثنين، إذ تهدف هذه الندوة الحوارية إلى تبادل الخبرات وبحث سبل تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتناقش الندوة تجارب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه، وتطبيقاته في تخطيط وإدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي، إلى جانب التحديات والفرص في تطبيق هذه التقنيات.

تستهدف الندوة المختصين والمسؤولين عن المياه في الوزارات المعنية، الأكاديميين والباحثين في قطاع المياه، بالإضافة إلى المختصين في مجالات التقنيات الناشئة وخبراء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة المياه والمسؤولين في شركات المياه الوطنية وشركات التقنية المبتكرة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، المهندس عبد الرحمن المحمود أن إدارة الموارد المائية تعتبر من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعاني هذه الدول من ندرة كبيرة في الموارد المائية الطبيعية، فيما تشهد نمواً سكانياً وتطوراً اقتصادياً سريعاً يزيد من الطلب على المياه وتكاليف توفيرها، موضحاً أنه مع التطورات السريعة في مجالات التقنيات الناشئة، يأتي الذكاء الاصطناعي بقدراته الهائلة ليقدم حلولاً مبتكرة لإدارة الموارد المائية بكفاءة وفعالية.

هذا، وتمثل الندوة فرصة هامة لدول مجلس التعاون الخليجي للتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال، وتبادل الخبرات بين المتخصصين، واستكشاف الفرص المتاحة لتطبيق هذه التقنيات محلياً. كما ستساهم الندوة في تعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات المياه، وتشجيع الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول ذكية ومستدامة لإدارة الموارد المائية في المنطقة، حيث سيقدم المشاركين في الندوة حلولاً ذكية لتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، بعد استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية ورفع كفاءتها. كما سيتم مناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في تنمية وإدارة الموارد المائية بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه.

هذا، ويتحدث في الندوة أستاذ مشارك واستشاري في الأنظمة الرقمية والذكية، رئيس قسم التعليم في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، الدكتور زياد يوسف الشباني، والممثل الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور يوسف بروزيين، فيما سيدير الندوة الدكتور وليد زباري.

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