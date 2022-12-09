أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين عن توقيع مذكرة تفاهم مع "طلبات الإمارات"، في إطار جهود الجمعية المستمرة لتعزيز مشهد ريادة الأعمال في الإمارات، حيث أقيمت مراسم التوقيع خلال معرض أبوظبي الدولي للأغذية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتتيح الاتفاقية للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات فرصة عرض منتجاتها الغذائية وبيعها عبر تطبيق "طلبات"، مما يسمح لهم بتطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم الإلكتروني من خلال إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة العملاء الكبيرة وشبكة الخدمات اللوجستية الواسعة التي تتمتع بها طلبات.

كما تمنح "طلبات" رواد الأعمال الإماراتيين المؤهلين، بموجب الاتفاقية، عقداً سنوياً يتيح لهم رسوماً مخفّضةً ومزايا خاصة، مع تخصيص مدير حسابات لمنحهم الاستشارات والدعم اللازمين لإطلاق أعمالهم في السوق الرقمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين: "يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في دعم التطوير والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، لذا يسرنا التعاون مع طلبات كونها منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة في دولة الإمارات، للاستفادة من خبرتها الواسعة في إرشاد رواد الأعمال وتمكينهم من تعزيز حضورهم على الإنترنت والوصول إلى جماهير أكبر. كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى منح رواد الأعمال الإماراتيين الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتميّز في ظل نمو مشهد التجارة الإلكترونية السريعة في المنطقة وما يقدمه لهم من فرص عديدة، بالانسجام مع رؤية قيادتنا الحكيمة والتزامنا بتعزيز مشهد ريادة الأعمال الإماراتي".

ومن جانبها، قالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": "نفخر بشراكتنا مع جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بهدف تطوير برنامج مخصص للاستفادة من خبراتنا ومعارفنا في مساعدة رواد الأعمال على تسريع نمو أنشطتهم الإلكترونية وزيادة حضورهم وحجم الإقبال على منتجاتهم. كما يتيح لنا التعاون الاستراتيجي مع الهيئات الحكومية إطلاق مبادرات رائدة لدعم المواهب المحلية، مما يساهم بشكل رئيسي في إدخال المفاهيم المبتكرة إلى السوق المحلية. ويسرنا استخدام تقنياتنا المتطورة في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها، ونتطلع لإقامة مزيد من الشراكات المثمرة والهادفة".

وقد أعلن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في وقت سابق عن تشكيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 95% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات.

ويأتي تعاون جمعية رواد الأعمال الإماراتيين مع "طلبات" في إطار جهودها المستمرة لإقامة شراكات استراتيجية تركز على تطوير قطاع ريادة الأعمال الإماراتي وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الأدوات والممارسات اللازمة لتطوير أعمالهم.

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