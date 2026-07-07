الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جمعية الإمارات للأمراض الجلدية و"ليو فارما"، الشركة الرائدة في طبّ الأمراض الجلدية عالمياً، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية للتوعية بالإكزيما المزمنة في اليدين، والتعريف بطرق الكشف المبكر عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارتها والتعامل معها وذلك في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية خلال حفل افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لشركة "ليو فارما" في مدينة إكسبو دبي، في خطوة تبرز الحضور المتنامي للشركة داخل الدولة وتجسّد التزامها بتحسين خدمات العناية بالأمراض الجلدية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويهدف هذا التعاون إلى إرساء إطار عمل واضح يدعم مبادئ التعرُّف المبكر على أعراض الإكزيما المزمنة في اليدين، ويتيح آليات التشخيص في الوقت المناسب، ويسهم في تعزيز المعرفة والوعي لدى المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحسين المخرجات الطبية في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قال فريدريك كيير، نائب الرئيس التنفيذي لقسم العمليات الدولية في شركة "ليو فارما": "تشكّل حالة الإكزيما المزمنة في اليدين عبئاً صحياً ونفسياً كبيراً على المرضى، إذ لا يقتصر تأثيرها على صحتهم الجسدية فحسب، بل يمتد ليطال جوانبهم العاطفية ومشاركتهم الاجتماعية وحياتهم المهنية. ونحرص على نشر التوعية وتعزيز فرص التشخيص المبكر وتحسين أساليب التعامل مع هذا المرض، وذلك خلال توحيد خبرات جمعية الإمارات للأمراض الجلدية مع الريادة العالمية لـ «ليو فارما» في مجال طبّ الأمراض الجلدية. ويأتي إبرام هذه الاتفاقية، إلى جانب توسيع حضورنا في دبي، ليجسّد التزامنا الراسخ بدعم المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، ورسم ملامح جديدة لمستقبل طب الأمراض الجلدية في دولة الإمارات والمنطقة."

ويُعدّ مرض الإكزيما المزمنة في اليدين أحد أكثر الاضطرابات الجلدية شيوعاً، إذ يصيب نحو شخص واحد من بين كل عشرين شخصاً حول العالم، ويتسم بأعراض مستمرة تشمل الحكة والألم والاحمرار والتورّم وظهور البثور والنزيف وتشقق الجلد، ما ينعكس سلباً على جودة حياة المريض وصحته النفسية وتفاعلاته الاجتماعية وقدرته على العمل. ورغم انتشاره وتأثيره الواسع، لا تزال أسباب هذا الاضطراب وسبل تشخيصه وعلاجه غير معروفة لدى الكثيرين، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف التدخلات المبكرة.

وتأتي مراسم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع افتتاح المكتب الجديد لشركة "ليو فارما" في مدينة إكسبو دبي، الذي سيشكّل مقراً إقليمياً لفريق قيادة الأسواق الناشئة التابع للشركة. وتواصل دولة الإمارات حرصها على ترسيخ مكانتها كوجهةٍ محورية للابتكار في قطاع الرعاية الصحية وتبنّي أحدث العلاجات، ما يجعلها مركزاً استراتيجياً لعمليات "ليو فارما" الإقليمية. كما سيسهم المقر الجديد في تعزيز التعاون مع أطباء الجلدية ومقدمي الرعاية الصحية والجهات الحكومية والشركاء في القطاع، إلى جانب دعم تسريع الوصول إلى حلول مبتكرة في طب الأمراض الجلدية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة بالمنطقة.

يُذكر أن شركة "ليو فارما" تستهدف إتاحة الخبرات المتخصصة في طب الأمراض الجلدية بصورة سهلة وسريعة، وتحسين النتائج العلاجية للمرضى الذين يعانون من الأمراض الجلدية المزمنة في مختلف أنحاء المنطقة، مستفيدةً من حضورها الإقليمي الواسع وشراكاتها الاستراتيجية.

نبذة عن "ليو فارما":

تُعدّ "ليو فارما" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال طبّ الأمراض الجلدية، حيث تكرّس جهودها لتقديم حلول مبتكرة تعزّز صحة الجلد، مستندةً إلى إرث يمتد لأكثر من قرن من الإنجازات والابتكارات الدوائية في قطاع الرعاية الصحية. وتلتزم الشركة بإحداث تأثير جوهري وملموس في حياة المرضى، إذ تضمّ محفظتها الواسعة من العلاجات ما يخدم نحو 100 مليون مريض في أكثر من 70 دولة سنوياً.

وتتوزع ملكية "ليو فارما" بين "مؤسسة ليو" بصفتها المساهم الأكبر، و"نوردك كابيتال" التي انضمّت إلى المساهمين في عام 2021. وتتخذ الشركة من الدنمارك مقراً رئيسياً لها، ويعمل ضمن فريقها نحو 4,000 موظف حول العالم، يجمعهم هدفٌ واحد يتمثل في الارتقاء بالصحة الجلدية بما يتجاوز حدود العلاجات التقليدية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.leo-pharma.com/.

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